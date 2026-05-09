Véres valóság: a háború ártatlanokat sem kímél – dróncsapás ért egy falut

Alekszandr Bogomaz regionális kormányzó tájékoztatása szerint egy civil megsérült egy FPV dróntámadásban a Brjanszki területen található Borscsovo faluban, a Pogarszki járásban – írja a Life.ru

Kórházba vitték, ahol ellátták a sérüléseit. A támadásban egy autó is megrongálódott.

A Csernyihivi területen két ember meghalt, egy pedig megsérült egy orosz támadásban – közölte az ukrán katasztrófavédelem.

A tájékoztatás szerint egy 70 éves férfi és 49 éves fia vesztette életét, egy 55 éves férfi pedig megsérült a Csernyihivi terület Novhorod-Sziverszkiji járásában fekvő egyik határ menti falut ért, május 8-án esti orosz támadásban.

A dróntámadás után tűz keletkezett egy mezőgazdasági vállalkozás telephelyén, a lángokat később sikerült eloltani – közölték a hatóságok.

Korábban arról is érkeztek jelentések, hogy civilek sérültek meg dróntámadásokban a Belgorodi régióban. A Graivoronszki járásban fekvő Kazacsja Liszica faluban egy FPV drón csapódott egy traktorba. A támadás következtében egy férfi repeszsérüléseket szenvedett a vállán és a lábán. Őt egy belgorodi kórházba szállították.

Korábban arról is beszámoltunk, ukrán drónok több stratégiai célpontot is megtámadtak Oroszországban, köztük a jaroszlavli Slavneft-YANOS olajfinomítót, amely az ország egyik legnagyobb ilyen létesítménye. A támadások után több helyen tűz és robbanások keletkeztek.

Csapás érte Rosztov-na-Donut is, ahol egy radarfejlesztő központ és az Empils festékgyár környékéről jelentettek robbanásokat. A támadások ismét azt mutatják, hogy Ukrajna már az orosz hátország mélyén található energetikai és hadiipari célpontokat is képes elérni drónokkal.