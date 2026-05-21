Burkoltan dzsihádra szólított fel Irán legfelsőbb vezetője

Az iráni vezetés újabb kemény hangvételű üzeneteket küldött a világnak. Modzstaba Hamenei nyíltan vallási és ideológiai síkra emelte az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló konfliktust. A közösségi médiában közzétett bejegyzései után egy terrorelhárítási szakértő arról beszélt, hogy a megfogalmazások valójában a dzsihád, vagyis a szent háború nyelvezetét idézik – számolt be cikkében a Fox News.

Burkoltan dzsihadista üzenetekkel hergel Modzstaba Hamenei, Irán legfelsőbb vezetője

Hamenei dacos hangvételű megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy Donald Trump elnök május 18-án visszavont egy Irán elleni tervezett katonai csapást, miközben Washington jelezte, hogy nem enyhít álláspontján Teherán nukleáris programjával kapcsolatban.

„A harmadik szent védelem (az amerikai és cionista invázió elleni küzdelem) egyik legértékesebb eredménye, hogy Irán jelentős és befolyásos hatalomként jelent meg a világban” – írta Modzstaba az X-en közzétett egyik bejegyzésében.

Among the most valuable achievements of the Third Sacred Defense [against the American and Zionist invasion] is the emergence of Iran at the level of a major, influential power. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) May 19, 2026

Ha lehántjuk róla a szépítő kifejezéseket, Hamenei valójában a dzsihádra, vagyis a szent vallási háborúra utal

– mondta Omar Mohammed, a George Washington Egyetem Szélsőségességkutató Programjának terrorelhárítási elemzője.

A szent védelem az Iráni Iszlám Köztársaság által előnyben részesített megnevezés a támadó elleni dzsihádra; a síita jogértelmezésben teljes vallási kötelezettséget hordoz

– tette hozzá.

Amikor Hamenei ilyen módon keretezi az Amerikával és Izraellel vívott háborút, nem egy geopolitikai konfliktust ír le. Egy szent háborút hirdet meg, és vallási kötelességként mutatja be azt

– fogalmazott Mohammed.

Az elemző szerint az üzenet egyértelműen megnevezi „Amerikát és a cionistákat” mint ellenséget.

„Ez nem egy lazán megfogalmazott kijelentés. Az Iszlám Köztársaság Modzstaba édesapjának vezetése alatt több mint harminc éven át Amerika-ellenességre és a zsidók iránti gyűlöletre építette ideológiájának két alappillérét” – mondta.

Egy másik bejegyzésben Hamenei ezt írta: „A népességnövelés helyes és szükséges politikájának következetes végrehajtásával a nagy iráni nemzet a jövőben jelentős szerepet tölthet be, stratégiai áttöréseket érhet el, és nagy léptekkel haladhat az új iszlám–iráni civilizáció felépítése felé.”