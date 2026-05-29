Hatalmas pofont kaptak a Bataclan-támadás áldozatai

A támadás áldozatai joggal lehetnek felháborodva a döntés miatt, miután a szakértők szerint a mostani döntés lényegében a korai szabadlábra helyezés előszobája. Az ügyészség álláspontja szerint a Bataclan-támadás koordinátorának alkalmi börtönelhagyásának engedélyezése elleni fellebbezzésnek nincs helye – írja az Euronews.

A Bataclan-támadás szervezőjének szabadon engedése egy pofon áldozatok családjai számára

A mostani döntés értelmében Mohamed Bakkali hat alkalommal, 36 órára elhagyhatja az Ittre fokozott biztonságú börtönt. Mint ismeretes Bakkali részt vett a 2015-ös halálos merényletek megszervezésében, amelyekben 130 ember halt meg és több százan megsebesültek, miután fegyveresek megrohamozták a párizsi Bataclan színházat, és öngyilkos merénylők követtek el robbantásokat városszerte.

A férfit egyébként Franciaország 2018-ban adta ki Belgiumnak, ahol 25 év börtönbüntetésre ítélték, amiért részt vett egy Amszterdamból Párizsba tartó Thalys vonat elleni újabb támadás kitervelésében.

A belga ügyészek az Agence France-Presse hírügynökségnek elmondták, hogy egy brüsszeli bíróság úgy döntött, hogy Bakkalit ideiglenesen kiengedhetik. A brüsszeli ügyészség közölte, hogy a bíróság „az ügyészség ellenállása ellenére” hozta meg a döntést, hozzátéve, hogy „az ügyészségnek nincs joga fellebbezni, ezért a döntés végleges”.

„A börtönigazgató feladata a végrehajtás” – áll a közleményben.

„Börtönből való szabadulása, valamint büntetése egyharmadának letöltése utáni esetleges szabadlábra helyezése pofon az áldozatok, a nyomozók és a demokráciák igazságszolgáltatásának arcába” – írta Thibault de Montbrial francia ügyvéd. Matthieu Valet, a francia Nemzeti Tömörülés európai parlamenti képviselője szerint ez „hatalmas középső ujj a francia igazságszolgáltatásnak és az áldozatoknak”.

„Azoknak, akik részt vesznek ezekben a támadásokban, teljes büntetésüket le kell tölteniük, mindenféle kiváltság nélkül” – mondta.

Belgiumban Denis Ducarme, a Reformista Mozgalom parlamenti képviselője a döntést ahhoz hasonlította, mintha „hátat fordítanánk az áldozatok emlékének és a családok fájdalmának”. Ráadásul a szakemberek szerint ez csupán a kezdet, miután a 36 órás eltávozás lehetősége lényegében a korai szabadlábra helyezés előszobája.