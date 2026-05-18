Olcsó kínai drónokkal támad a Hezbollah, tehetetlen az izraeli hadsereg – videó

Az Izrael és a Hezbollah közötti harcok jelenlegi eszkalációja március 2-án kezdődött, két nappal azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael légicsapások hullámát indította Irán ellen, amelyekben meghalt Ali Hamenei legfőbb vezető. Halálát követően a Hezbollah rakétákat lőtt ki Izraelre, amire az kiterjedt légicsapásokkal válaszolt, valamint szárazföldi hadműveletet indított az ország déli részén. A terrorszervezet stratégiaváltása azonban most nagy fejfájást okoz az izraeli hadseregnek.
FPV drónokkal támad a Hezbollah
A Hezbollah dróntámadásairól készült videók azt mutatják, hogy a terrorszervezet egyre fejlettebb taktikákat alkalmaz Izrael ellen. Kis méretű FPV drónokat vetnek be, amelyeket a kezelők élő kamerakép alapján juttatnak célba – számolt be róla a BBC.
Az FPV drónok repülés közben egy fedélzeti kamera segítségével élő adást közvetítenek egy speciális szemüvegre, mobiltelefonra vagy táblagépre. A drónpilóták fejre illeszthető kijelzőt viselnek speciális szemüvegek (vagy szemüvegként átalakított mobiltelefonok) formájában, amely közvetlenül kapcsolódik a reptetett drón fedélzetén lévő kamerához. Ez a kamera élőben közvetít a drónról, így a kezelő felülnézeti képet kap róla.
A BBC március 26. óta 35 olyan videót azonosított, amelyeket a libanoni fegyveres szervezet osztott meg és izraeli katonák, páncélozott járművek és légvédelmi rendszerek elleni csapásokat mutatnak be. A lapnak nyilatkozó szakértők elmondták, hogy az Izraeli Védelmi Erők (IDF) eddig nem tudtak hatékony ellenintézkedéseket kidolgozni, mivel a kis méretű drónok könnyedén kijátsszák az érzékelőiket.
A drónok kereskedelmi forgalomban is elérhető olcsó alkatrészekből készülnek és használatuk az orosz–ukrán háború során terjedt el, ami megváltoztatta a modern hadviselést.
Hisám Dzsáber katonai elemző és a libanoni hadsereg egykori tábornoka kifejtette, hogy az FPV drónok radarral csak nehezen, vagy egyáltalán nem észlelhetők és a Hezbollah százas számban veti be őket páncélozott járművek harcképtelenné tétele érdekében. Hozzátette, hogy a terrorszervezet már évek óta vet be nagyméretű támadó drónokat izraeli célpontok ellen, de az FPV drónok alkalmazása egy új korszak kezdetét jelzi.
Az IDF szóvivője elmondta, hogy tisztában vannak a drónfenyegetéssel, és jelentős erőforrásokat különítenek el a védelem fejlesztésére.
Dr. Andreas Krieg, a londoni King's College biztonságpolitikai szakértője kiemelte, hogy az újfajta fenyegetés miatt az izraeli csapatoknak óvatosabban kell mozogniuk, megerősített állásokat kell kialakítaniuk, fizikai védelmi eszközöket, például hálókat és ketreceket kell használniuk, valamint nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a védelemre.
Krieg hozzátette, hogy a Hezbollah valószínűleg helyben szereli össze a drónokat kereskedelmi forgalomban elérhető, például Kínából beszerzett alkatrészekből, darabonként 300–500 dolláros (90–150 ezer forintos) költséggel.