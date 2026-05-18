Olcsó kínai drónokkal támad a Hezbollah, tehetetlen az izraeli hadsereg – videó

Az Izrael és a Hezbollah közötti harcok jelenlegi eszkalációja március 2-án kezdődött, két nappal azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael légicsapások hullámát indította Irán ellen, amelyekben meghalt Ali Hamenei legfőbb vezető. Halálát követően a Hezbollah rakétákat lőtt ki Izraelre, amire az kiterjedt légicsapásokkal válaszolt, valamint szárazföldi hadműveletet indított az ország déli részén. A terrorszervezet stratégiaváltása azonban most nagy fejfájást okoz az izraeli hadseregnek.

Az orosz–ukrán háború megváltoztatta a modern hadviselést a drónok bevetésével – a Hezbollah is tanult a háborús tapasztalatokból

FPV drónokkal támad a Hezbollah

A Hezbollah dróntámadásairól készült videók azt mutatják, hogy a terrorszervezet egyre fejlettebb taktikákat alkalmaz Izrael ellen. Kis méretű FPV drónokat vetnek be, amelyeket a kezelők élő kamerakép alapján juttatnak célba – számolt be róla a BBC.

Az FPV drónok repülés közben egy fedélzeti kamera segítségével élő adást közvetítenek egy speciális szemüvegre, mobiltelefonra vagy táblagépre. A drónpilóták fejre illeszthető kijelzőt viselnek speciális szemüvegek (vagy szemüvegként átalakított mobiltelefonok) formájában, amely közvetlenül kapcsolódik a reptetett drón fedélzetén lévő kamerához. Ez a kamera élőben közvetít a drónról, így a kezelő felülnézeti képet kap róla.

Egy FPV drón irányítóegysége

A BBC március 26. óta 35 olyan videót azonosított, amelyeket a libanoni fegyveres szervezet osztott meg és izraeli katonák, páncélozott járművek és légvédelmi rendszerek elleni csapásokat mutatnak be. A lapnak nyilatkozó szakértők elmondták, hogy az Izraeli Védelmi Erők (IDF) eddig nem tudtak hatékony ellenintézkedéseket kidolgozni, mivel a kis méretű drónok könnyedén kijátsszák az érzékelőiket.

A drónok kereskedelmi forgalomban is elérhető olcsó alkatrészekből készülnek és használatuk az orosz–ukrán háború során terjedt el, ami megváltoztatta a modern hadviselést.

Hisám Dzsáber katonai elemző és a libanoni hadsereg egykori tábornoka kifejtette, hogy az FPV drónok radarral csak nehezen, vagy egyáltalán nem észlelhetők és a Hezbollah százas számban veti be őket páncélozott járművek harcképtelenné tétele érdekében. Hozzátette, hogy a terrorszervezet már évek óta vet be nagyméretű támadó drónokat izraeli célpontok ellen, de az FPV drónok alkalmazása egy új korszak kezdetét jelzi.

Az IDF szóvivője elmondta, hogy tisztában vannak a drónfenyegetéssel, és jelentős erőforrásokat különítenek el a védelem fejlesztésére.