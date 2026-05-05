A Hormuzi-szoros miatt újra háború fenyeget a Közel-Keleten

A néhány hete megkötött tűzszünet egyre törékenyebbnek tűnik. Bár rövid ideig úgy látszott, hogy a diplomáciai egyeztetések előrelépést hozhatnak – még közvetlen tárgyalásokra is sor került Iszlámábádban –, a felek továbbra is ragaszkodnak saját feltételeikhez, így a konfliktus bármikor újra eszkalálódhat. Egyre feszültebb a helyzet a Hormuzi-szorosnál.

Donald Trump korábban kéthetes tűzszünetet jelentett be, de a helyzet továbbra is feszült a Hormuzi-szorosnál

(Fotó: AFP/Alex Brandon)

A feszültség középpontjában a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros áll, amely a világ egyik legfontosabb tengeri szállítási útvonala. Az Egyesült Államok haditengerészete nemrégiben hajókat kísért át a térségen, amire Irán várhatóan reagált. Elemzők szerint most az a kulcskérdés, hogy a helyzet itt megáll-e, vagy további lépések indítják el az eseményeket egy újabb háború irányába.

A Hormuzi-szoros blokádja

A szoros lezárása súlyos globális következményekkel járhat. Az olaj- és gázszállítás akadozása, valamint a műtrágyagyártáshoz szükséges alapanyagok hiánya világszerte érezteti hatását, és akár élelmiszerválsághoz is vezethet egyes térségekben.

A háttérben az amerikai–iráni viszony mélyülő válsága húzódik meg. Washington továbbra is nyomást gyakorol Teheránra, miközben az iráni vezetés ellenállása nem csökken. A helyzetet bonyolítja, hogy az amerikai stratégia több ponton bizonytalannak tűnik, ami tovább növeli a félreértések és a hibás számítások kockázatát.

A térségben más szereplők is érintettek: az Egyesült Arab Emírségek például megerősítette katonai együttműködését az Egyesült Államokkal és Izraellel, miközben attól tart, hogy Irán újabb célpontokat jelölhet ki. Egy esetleges eszkaláció az egész régió stabilitását veszélybe sodorhatja.

A jelenlegi helyzet így rendkívül törékeny: egyetlen rossz lépés is elegendő lehet ahhoz, hogy a felek visszacsússzanak egy nyílt, kiterjedt konfliktusba.