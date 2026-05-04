Feszül a helyzet a Hormuzi-szorosnál: Trump lépése újabb konfliktust hozhat

Az Egyesült Államok Donald Trump bejelentése szerint haditengerészeti műveletet indít, hogy kimenekítse a Hormuzi-szorosban rekedt kereskedelmi hajókat. A „Project Freedom” célja a hajózás biztonságának helyreállítása, miközben Irán ezt a lépést a tűzszünet megsértéseként értelmezi, és katonai válasszal fenyeget.

Feszült a helyzet a Hormuzi-szorosnál, mindenki Trump következő lépését várja

Magyarics Tamás, az ELTE professor emeritusa lapunknak nyilatkozva arról beszélt: Trump humanitárius lépésként próbálja bemutatni az akciót, miközben azt hangsúlyozza, hogy nem elsősorban az Egyesült Államok függ a szoroson áthaladó energiaszállítmányoktól, hanem Kína, Japán, Európa és más országok.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy Washington számára közömbös lenne a helyzet.

A szakértő rámutatott: a világgazdaság annyira összefonódott, hogy egy energiaválság az Egyesült Államokra is visszahat. Az export- és importcikkek ára emelkedhet, a magasabb szállítási költségek pedig az élelmiszerárakat is feljebb vihetik. Ez az amerikai belpolitikában is érzékeny kérdés, különösen a félidős választások előtt, mert a választók az elnöki adminisztráció gazdasági teljesítményét is mérlegelik.

US President Trump has announced ‘Project Freedom’, a naval mission to escort stranded ships through the Strait of Hormuz starting Monday, warning any interference will be met “forcefully”.



Tehran has warned that it would treat US intervention as a ceasefire breach.

A Hormuzi-szorosnál az egyik legfontosabb kérdés az, hogy ki ellenőrizze a hajóforgalmat. Irán ragaszkodik ahhoz, hogy a térség feletti felügyelet az ő joga legyen, és Magyarics Tamás szerint hajónként akár kétmillió dolláros díjat is beszedne az áthaladásért. Az Egyesült Államok ezt vitatja.

Ha Irán elveszíti az ellenőrzést a szoros fölött, elveszíti az egyik legfőbb ütőkártyáját a nemzetközi tárgyalásoknál

– fogalmazott a szakértő.

A szakértő szerint Irán számára a Hormuzi-szoros ellenőrzése a nukleáris program mellett az egyik legfontosabb nyomásgyakorlási eszköz. Ezen keresztül képes befolyásolni a világ energiaellátását, és jelentős politikai súlyt szerezhet a tárgyalásokon. Éppen ezért Teherán várhatóan a végsőkig ragaszkodik ahhoz, hogy ő ellenőrizze a hajóforgalmat.

Magyarics Tamás szerint az iráni képességek teljes kiiktatása technikailag is nehéz. Bár az amerikaiak és az izraeliek az iráni légvédelem, haditengerészet és katonai infrastruktúra jelentős részét megsemmisítették, Irán viszonylag olcsó eszközökkel is veszélyessé teheti a hajózást. Egy teherautóról indított rakéta vagy egy drón is elég lehet ahhoz, hogy bizonytalanná váljon az áthaladás. Ez növelheti a biztosítási díjakat, ami újabb áremelkedési hullámot indíthat el.

Magyarics Tamás nem zárta ki a katonai eszkaláció lehetőségét sem.

Szerinte mindkét fél számára komoly politikai tétje van annak, hogy ne engedjen. „Ha nem engednek, akkor előbb-utóbb valaki vissza fog lőni” – mondta. Hozzátette: a tárgyalások részletei nem nyilvánosak, de az eddig ismert álláspontok alapján a felek egyelőre messze vannak a megállapodástól.