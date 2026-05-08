A CIA szerint Irán hónapokig kibírhat egy amerikai blokádot

A lap szerint a CIA bizalmas elemzését már eljuttatták az amerikai adminisztráció döntéshozóihoz.

A jelentés szerint Teherán legalább 90–120 napig képes lehet elviselni a washingtoni gazdasági nyomást anélkül, hogy súlyosabb gazdasági összeomlással kellene szembenéznie. Az elemzést ismertették az amerikai kormányzat döntéshozóival is.

Miközben Donald Trump amerikai elnök többször arról beszélt, hogy Irán katonailag és gazdaságilag is „összeomlóban van”, a hírszerzés jóval visszafogottabb képet festett a helyzetről.

A CIA szerint Irán a háború előtti mobil rakétaindítóinak mintegy 75 százalékát, rakétakészleteinek pedig körülbelül 70 százalékát továbbra is megtartotta. Amerikai tisztviselők szerint Teherán több föld alatti tárolóbázisát is újra működésbe állította, megrongálódott rakétákat javított meg, sőt új fegyvereket is összeszerelhetett.

Irán olajjal és drónokkal próbál túlélni

A lap szerint Irán jelenleg tankerhajókon tárolja olajának egy részét, miközben csökkenti a kitermelést, hogy hosszabb távon is működőképesek maradjanak az olajmezők. Az amerikai hírszerzés azt sem zárja ki, hogy Teherán szárazföldi útvonalakon – például vasúton és teherautókon keresztül – próbálja kijátszani a blokádot.

Az elemzés arra is kitér, hogy Irán továbbra is komoly drón- és rakétakapacitással rendelkezik. A háború előtt becslések szerint mintegy 2500 ballisztikus rakétája volt az országnak, emellett több ezer támadó drónnal is rendelkezett.

Szakértők szerint különösen a drónok jelenthetnek veszélyt a Hormuzi-szoros hajóforgalmára. Elemzők arra figyelmeztetnek: már egyetlen sikeres dróntámadás is elegendő lehet ahhoz, hogy a biztosítók kivonuljanak a térségből, ami súlyos zavarokat okozhatna az olajszállításban.

Nem biztos, hogy megtörik Teheránt

A Washington Postnak nyilatkozó amerikai és izraeli szakértők szerint még egy elhúzódó blokád sem garantálja, hogy Irán engedni fog Washington követeléseinek.

Danny Citrinowicz izraeli biztonságpolitikai elemző szerint a teheráni vezetés úgy érzi, képes lehet túlélni a nyugati nyomásgyakorlást. Úgy véli, a konfliktus végül akár stratégiai kudarccá is válhat az Egyesült Államok és Izrael számára. A szakértő szerint előfordulhat, hogy a háború végére Irán továbbra is megőrzi rakétaprogramját és a szankciók enyhítéséből is profitálhat.