Forrong a Közel-Kelet, Trump kihagyja fia esküvőjét – videó

A Tasnim és a Fars iráni hírügynökségek tudósítása, valamint az Axios és a CBS értesülései alapján Irán azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy szabotálja a béketárgyalásokat. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter António Guterres ENSZ-főtitkárral folytatott telefonbeszélgetésében bírálta Washington magatartását. A miniszter az Egyesült Államok „túlzott követeléseit” tette felelőssé azért, hogy a diplomáciai folyamat megtorpant – összegzett élő tudósításában a Le Monde francia lap.
Irán szerint az Egyesült Államok szándékosan akadályozza a békefolyamatot
Pakisztán aktív szerepet játszik a közvetítésben: Asim Munir tábornagy, a pakisztáni hadsereg főparancsnoka személyesen utazott Teheránba, hogy csillapítsa a kedélyeket. Az iráni külügyminiszter hangsúlyozta, hogy országa nem vonta ki magát a tárgyalásokból, és nem az iráni fél az, amely akadályozza az előrehaladást.
Az Egyesült Államokkal szembeni mély bizalmatlansága ellenére az Iráni Iszlám Köztársaság felelősségteljesen és a legnagyobb komolysággal vett részt ebben a diplomáciai folyamatban, és ésszerű és méltányos eredmény elérésére törekszik
– mondta Aragcsi.
Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Eszmáil Bagáji pénteken szintén óvatosságra intett a várakozásokkal kapcsolatban.
Nem feltétlenül mondhatjuk, hogy elértük azt a szakaszt, ahol a megállapodás küszöbön áll
– jelentette ki egy sajtótájékoztatón, ahol azt is megerősítette, hogy egy katari delegáció érkezett Teheránba, hogy segítse az iráni–amerikai béketárgyalásokat.
Bagáji azt is egyértelművé tette, hogy a tárgyalások jelenlegi szakaszában Irán nem kívánja a nukleáris programot érintő részletkérdéseket tárgyalni.
A tárgyalások célja a háború befejezése, és ebben a szakaszban nincs tervben a nukleáris programmal kapcsolatos kérdések részleteinek megvitatása
– mondta az IRNA állami hírügynökség szerint. Bagáji az amerikai követeléseket „túlzottnak és ésszerűtlennek” minősítette.
Emlékeztetett arra, hogy Irán az Atomsorompó-egyezmény részese, és ezért joga van a nukleáris energiát békés célokra felhasználni – erre Teherán következetesen hivatkozik minden nukleáris tárgyaláson. A korábbi tárgyalások kudarcát is az ellenfél „ésszerűtlen követeléseinek” tulajdonította: „Már kétszer is megtettük ezt a múltban, és az ellenfél túlkapásai háborúhoz vezettek. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt.”
Trump Washingtonban marad – a katonák készültségben
Találgatások sorát indította el, hogy Donald Trump váratlanul megváltoztatta a programját. Az elnök pénteken bejelentette, hogy nem tud részt venni legidősebb fia, Donald Trump Jr. esküvőjén, amelyre a Bahamákon kerül sor – a menyasszony Bettina Anderson. Ehelyett Washingtonban marad, és nem utazik el New Jersey állambeli bedminsteri golfpályájára sem. A Fehér Ház „államügyekkel kapcsolatos okokra” hivatkozott. Trump maga a Truth Social oldalán úgy fogalmazott:
Fontosnak érzem, hogy Washingtonban, a Fehér Házban maradjak ebben a nagyon fontos időszakban. Gratulálok Donnak és Bettinának.
Csütörtökön már utalt a háttérre: „Azt mondtam neki: »Ez nem jó alkalom számomra. Van ez a dolog, amit Iránnak hívnak, és más dolgok.«”
Az Axios szerint péntek reggel Trump összehívta legközelebbi tanácsadóit, hogy megvitassák az iráni háborút. A CBS News arról számolt be, hogy
az amerikai katonák a hétvégén várhatóan újabb csapásokra készülnek, ugyanakkor hivatalos döntés még nem született erről.
Légiriadó Izraelben, csapások Libanonban
Az izraeli hadsereg közlése szerint légvédelmi szirénák szólaltak meg az ország északi részén, Kirját Smona és Ros HaNikra felett, a libanoni határ közelében – „ellenséges repülőgép beszivárgása” miatt.
Izrael eközben Libanonban folytatta a katonai műveleteket.
A hadsereg péntek este öt légicsapást mért Kelet-Libanonra,
a szíriai határ közelében lévő Nabi Sreij térségére, Brita közelében – jelentette a Libanoni Nemzeti Hírügynökség (NNA). A régió az április 17-én életbe lépett tűzszünet óta eddig megmenekült az izraeli csapásoktól.
Szintén pénteken az izraeli hadsereg evakuálásra szólította fel két, állítása szerint a Hezbollah által használt épület és környezetének lakóit a dél-libanoni Türoszban.
A felszólítást a hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Adrai tette közzé.
Az izraeli csapások Türosz, Nabatieh, Szaida és Bint Dzsbeil körzeteire is kiterjedtek.