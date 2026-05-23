Forrong a Közel-Kelet, Trump kihagyja fia esküvőjét – videó

A Tasnim és a Fars iráni hírügynökségek tudósítása, valamint az Axios és a CBS értesülései alapján Irán azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy szabotálja a béketárgyalásokat. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter António Guterres ENSZ-főtitkárral folytatott telefonbeszélgetésében bírálta Washington magatartását. A miniszter az Egyesült Államok „túlzott követeléseit” tette felelőssé azért, hogy a diplomáciai folyamat megtorpant – összegzett élő tudósításában a Le Monde francia lap.

Irán szerint az Egyesült Államok szándékosan akadályozza a békefolyamatot

Pakisztán aktív szerepet játszik a közvetítésben: Asim Munir tábornagy, a pakisztáni hadsereg főparancsnoka személyesen utazott Teheránba, hogy csillapítsa a kedélyeket. Az iráni külügyminiszter hangsúlyozta, hogy országa nem vonta ki magát a tárgyalásokból, és nem az iráni fél az, amely akadályozza az előrehaladást.

Az Egyesült Államokkal szembeni mély bizalmatlansága ellenére az Iráni Iszlám Köztársaság felelősségteljesen és a legnagyobb komolysággal vett részt ebben a diplomáciai folyamatban, és ésszerű és méltányos eredmény elérésére törekszik

– mondta Aragcsi.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Eszmáil Bagáji pénteken szintén óvatosságra intett a várakozásokkal kapcsolatban.

Nem feltétlenül mondhatjuk, hogy elértük azt a szakaszt, ahol a megállapodás küszöbön áll

– jelentette ki egy sajtótájékoztatón, ahol azt is megerősítette, hogy egy katari delegáció érkezett Teheránba, hogy segítse az iráni–amerikai béketárgyalásokat.

Bagáji azt is egyértelművé tette, hogy a tárgyalások jelenlegi szakaszában Irán nem kívánja a nukleáris programot érintő részletkérdéseket tárgyalni.

A tárgyalások célja a háború befejezése, és ebben a szakaszban nincs tervben a nukleáris programmal kapcsolatos kérdések részleteinek megvitatása

– mondta az IRNA állami hírügynökség szerint. Bagáji az amerikai követeléseket „túlzottnak és ésszerűtlennek” minősítette.

Emlékeztetett arra, hogy Irán az Atomsorompó-egyezmény részese, és ezért joga van a nukleáris energiát békés célokra felhasználni – erre Teherán következetesen hivatkozik minden nukleáris tárgyaláson. A korábbi tárgyalások kudarcát is az ellenfél „ésszerűtlen követeléseinek” tulajdonította: „Már kétszer is megtettük ezt a múltban, és az ellenfél túlkapásai háborúhoz vezettek. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt.”