Trump lezártnak minősítette az iráni háborút, viszont a béketervek kapcsán nincs egyetértés

A közel-keleti háború új fordulatot vett, amikor Donald Trump amerikai elnök pénteken, a Kongresszusnak küldött levelében lezártnak nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres konfliktust. Trump elnök a döntést azzal indokolta, hogy a február végén indított katonai művelet elérte célját, ennek ellenére azonban az amerikai hadsereg nem vonul vissza a térségből.

A szakértő kifejtette, hogy egyfajta patthelyzet alakult ki azután, hogy Irán egy kétszakaszos béketervet mutatott be Pakisztánon keresztül az Egyesült Államoknak, miszerint az első szakaszban csak a Hormuzi-szorossal kapcsolatos kérdésekről tárgyalnának.

A legújabb javaslatban ez már úgy szerepel, hogy a tárgyalásoknak nem előfeltétele az, hogy az Egyesült Államok feloldja a blokádot. Én ezt a részét pozitívnak értékelem, hiszen ez a legsürgetőbb kérdés mind az Egyesült Államok, mind Irán, mind a régió, mind a globális gazdaság számára

– hangsúlyozta. Kitért rá, hogy Irán a második szakaszra hagyná a nukleáris kérdések megvitatását és a javaslatból teljesen kihagyta a ballisztikus rakétaprogramot.

Ez mindenképpen negatív, és ugye ez az a pont, amelyre – iráni javaslat kapcsán – Trump azt mondta, hogy nem elégedett

– részletezte. Úgy folytatta, hogy bizonytalan az elkövetkezendő napok kimenetele, és két lehetséges kimenetelt lát: az egyik az eszkaláció, a másik pedig az, hogy megállapodnak, hogy a Hormuzi-szorost valamilyen formában újranyitják.

Az különösen érdekes, hogy volt egy május elsejei határidő az Egyesült Államokban – ugye 60 napig folytathat az amerikai elnök a kongresszus felhatalmazása nélkül háborút – és Trump levelet küldött a kongresszusnak, hogy végső soron április 7-e óta fegyverszünet van [...] ami esetleg mutathat abba az irányba, hogy eszkaláció következhet az elkövetkezendő napokban

– magyarázta, majd elmondta, hogy az iráni média szerint újabb amerikai–izraeli támadás fog következni az elkövetkezendő időszakban. Ugyanakkor Washingtonnak nincs túl sok opciója jelenleg:

vagy légitámadásokat folytat,

vagy pedig megszáll néhány szigetet a Hormuzi-szorosban és ezzel próbálja kikényszeríteni a hajók áthaladását.

A szakértő szerint mind a két lehetőség rendkívül rizikós, hiszen komoly iráni válaszlépéseket indíthat el. Az irániak felhasználhatják például a jemeni húszi mozgalmat, hogy a Báb el-Mandebet – a Vörös-tenger bejáratát lezárják – , egyelőre nem körvonalazódik a közel-keleti válság lezárása, ami még hosszú hónapokig elhúzódhat. Kitért rá, hogy ez várhatóan nem azt fogja jelenti, hogy napi szinten fegyveres események lesznek, de a tárgyalások és a harcok váltakozása nagyon is reális forgatókönyv.