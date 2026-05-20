Háborús tömegesküvő Teheránban: dzsipekkel és rakétákkal ünnepeltek az „önfeláldozásra” jelentkezett iráni párok

Bár az eseményt az iráni állami televízió esküvői ünnepségként közvetítette, a teheráni Imám Huszein téren tartott szertartás nyíltan ötvözte a háborús propagandát a házassági rituáléval. A több mint 110 pár katonai dzsipekben érkezett a helyszínre, a járműveken iráni vezetők portréi voltak kihelyezve, a színpad mellett pedig egy lila rakéta volt látható – számolt be róla a Euronews.

Irán fővárosában több száz pár kötött házasságot Fotó: AFP

Irán fővárosában több száz pár kötött házasságot

Az AFP hírügynökség felvételein jól látható, ahogy a menyasszonyok és vőlegények virágokkal és lufikkal feldíszített utcákon vonultak végig, a tömeg éljenzése közepette.

A díszletek között Modzstaba Hamenei ajatollah hatalmas képe is szerepelt – aki azóta nem jelent meg nyilvánosan, hogy apját és elődjét, Ali Hameneit meggyilkolták a háború első napján.

A CBS News tudósítása szerint a résztvevők egy államilag támogatott programhoz csatlakoztak, amelyben megfogadták: készek feláldozni életüket az Egyesült Államok és Izrael elleni háborúban. Az iráni állami média „önfeláldozási” programként hivatkozott erre a kezdeményezésre.

Az iráni hatóságok közlése szerint több millió állampolgár csatlakozott már a programhoz, köztük Mohamed Bager Galibaf, a parlament elnöke és Maszúd Peszeskján elnök is.

Az egyik résztvevő, egy fehér menyasszonyi ruhát viselő fiatal nő a Mehr hírügynökségnek nyilatkozva így fogalmazott:

Természetesen az ország háborúban áll, de a fiataloknak is joguk van házasságot kötni.

Vőlegénye sötét öltönyben állt mellette, és kiemelte: az alkalom egybeesik az iráni síita többség által tisztelt Ali imám és Fátima, Mohamed próféta lányának házassági évfordulójával.

Megkaptuk az áldásukat. Továbbá jókívánságainkat adtuk át az utcán lévő embereknek

– mondta.

A teheráni rendezvény nem egyedülálló esemény volt: az iráni főváros több fő terén is tartottak hasonló szertartásokat hétfő késő este, összesen mintegy ezer pár részvételével.

A város különböző pontjain sátrakat állítottak fel, ahol katonák alapszintű lőfegyverhasználatot oktattak az érdeklődőknek.

Az iráni hatóságok a háború kitörése óta – amely február 28-án kezdődött – szinte naponta szerveznek kormánypárti gyűléseket, amelyek célja a nép mozgósítása.