Ismét lecsapott az amerikai hadsereg Iránban: aknatelepítő hajókat és rakétabázisokat támadtak meg – videó

Az amerikai Központi Parancsnokság közleménye szerint a csapásokat „önvédelemből” hajtották végre. Azt írták, a művelet célja az volt, hogy „megvédjék csapataikat az iráni erők jelentette fenyegetésektől” – számolt be róla a BBC.
Tim Hawkins kapitány, a Központi Parancsnokság szóvivője azt mondta, hogy az amerikai hadsereg „továbbra is védi erőit, miközben visszafogottságot tanúsít a jelenlegi tűzszünet idején”.
A támadásokra azt követően került sor, hogy Eszmáíl Bagáí, az iráni külügyminisztérium szóvivője arról beszélt: történt némi előrelépés az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon, ugyanakkor szerinte
a konfliktus lezárásáról szóló megállapodás még nincs karnyújtásnyira.
A New York Times beszámolója szerint Hawkins kapitány azt mondta, hogy a csapások a Bandar Abbász közelében fekvő területet vették célba.
A dél-iráni kikötővárosban található az iráni haditengerészet egyik bázisa is, a Hormuzi-szoros térségében.
Az iráni állami média korábban arról számolt be, hogy Bandar Abbászban a robbanások után helyi tisztviselők vizsgálatot indítottak. Teherán egyelőre nem reagált a legutóbbi amerikai csapásokra. Az sem világos, hogy a történtek milyen hatással lehetnek az Egyesült Államok és Irán közötti esetleges békemegállapodásra.
A csapások után Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy továbbra is van esély a megállapodásra. Utalt arra is, hogy kedden egyeztetés zajlott Irán főtárgyalója és külügyminisztere, valamint Katar miniszterelnöke között.
Meglátjuk, sikerül-e előrelépni. Jelenleg sok vita zajlik a kezdeti dokumentum egyes részeinek pontos szövegezéséről, így ez még néhány napig eltarthat
– mondta Rubio újságíróknak hivatalos indiai látogatása során. Hozzátette, Donald Trump amerikai elnök „kifejezte szándékát arra, hogy megvalósítsa a megállapodást”.
Vagy jó megállapodást köt, vagy nem köt semmit
– fogalmazott Rubio.
Trump szerint közel a megállapodás
Donald Trump a hétvégén még arról beszélt, hogy a felek közel állnak a megállapodáshoz, később azonban azt mondta: arra utasította a tárgyalókat, hogy „ne siessék el” az egyezséget. Rubio ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy akár már hétfőn megszülethet a megállapodás.
Bagáí ugyanakkor óvatosabban fogalmazott.
Mint mondta: „helyes azt mondani, hogy a vitás kérdések nagy részében sikerült megállapodásra jutni, de azt állítani, hogy a megállapodás aláírása már küszöbön áll, túlzás lenne”. A tárgyalásokon jelenleg egy olyan megállapodás körvonalazódik, amely 60 napos tűzszünet-hosszabbítást, a Hormuzi-szoros újranyitását, valamint az iráni nukleáris programról szóló további egyeztetéseket is tartalmazná. A CBS News arról számolt be, hogy az amerikai hírszerzés szerint
Irán legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei jelenleg ismeretlen helyen rejtőzködik.
A jelentés szerint ez megnehezíti a kapcsolattartást a küldötteivel, ami lassíthatja az Egyesült Államokkal zajló tárgyalásokat. A CBS úgy tudja, Modzstaba Hámenei a háború első napján megsebesült egy izraeli csapásban, amelyben apja és elődje is életét vesztette. Az amerikai sajtó szerint a mostani egyeztetések várhatóan nem vezetnek azonnali végleges megállapodáshoz.
Irán nukleáris programja továbbra is központi kérdés
A vitás kérdésekről később tárgyalhatnak tovább, köztük
- az iráni szankciók enyhítéséről,
- a befagyasztott iráni vagyon felszabadításáról, valamint
- Washington azon követeléséről, hogy Teherán korlátozza nukleáris programját.
A háború kezdetén Iránnak a becslések szerint mintegy 440 kilogramm, 60 százalékos tisztaságúra dúsított uránja volt.
Ez már csak egy lépésre volt attól a 90 százalékos szinttől, amely elméletileg lehetővé teheti atomfegyver előállítását.
Donald Trump hétfő este azt mondta, hogy a dúsított uránt vagy „azonnal” átadják az Egyesült Államoknak, vagy – lehetőség szerint az Iráni Iszlám Köztársasággal együttműködve – helyben semmisítik meg.
Az amerikai és iráni erők április 8. óta tartják a tűzszünetet. Irán továbbra is ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalmat, miközben az amerikai haditengerészet megpróbálja blokád alá vonni az iráni kikötőket.
Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án nagyszabású csapásokat mért Iránra, ami tovább gerjesztette a közel-keleti konfliktust. Teherán válaszul támadásokat indított Izrael és az Egyesült Államok öböl menti szövetségesei ellen, emellett gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. A lépés világszerte jelentős olajár-emelkedést váltott ki.