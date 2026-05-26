Ismét lecsapott az amerikai hadsereg Iránban: aknatelepítő hajókat és rakétabázisokat támadtak meg – videó

Az amerikai Központi Parancsnokság közleménye szerint a csapásokat „önvédelemből” hajtották végre. Azt írták, a művelet célja az volt, hogy „megvédjék csapataikat az iráni erők jelentette fenyegetésektől” – számolt be róla a BBC.

Tim Hawkins kapitány, a Központi Parancsnokság szóvivője azt mondta, hogy az amerikai hadsereg „továbbra is védi erőit, miközben visszafogottságot tanúsít a jelenlegi tűzszünet idején”.

A támadásokra azt követően került sor, hogy Eszmáíl Bagáí, az iráni külügyminisztérium szóvivője arról beszélt: történt némi előrelépés az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon, ugyanakkor szerinte

a konfliktus lezárásáról szóló megállapodás még nincs karnyújtásnyira.

A New York Times beszámolója szerint Hawkins kapitány azt mondta, hogy a csapások a Bandar Abbász közelében fekvő területet vették célba.

A dél-iráni kikötővárosban található az iráni haditengerészet egyik bázisa is, a Hormuzi-szoros térségében.

Az iráni állami média korábban arról számolt be, hogy Bandar Abbászban a robbanások után helyi tisztviselők vizsgálatot indítottak. Teherán egyelőre nem reagált a legutóbbi amerikai csapásokra. Az sem világos, hogy a történtek milyen hatással lehetnek az Egyesült Államok és Irán közötti esetleges békemegállapodásra.

🚨 JUST IN: Iran was STRUCK by the US after the IRGC got caught laying MINES in the Strait of Hormuz



The strikes took place in Bandar Abbas, home to a key Iranian base



Missile launch sites were also blasted to smithereens.



Fox is reporting this is NOT an end of the ceasefire,… — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 25, 2026

A csapások után Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy továbbra is van esély a megállapodásra. Utalt arra is, hogy kedden egyeztetés zajlott Irán főtárgyalója és külügyminisztere, valamint Katar miniszterelnöke között.

Meglátjuk, sikerül-e előrelépni. Jelenleg sok vita zajlik a kezdeti dokumentum egyes részeinek pontos szövegezéséről, így ez még néhány napig eltarthat

– mondta Rubio újságíróknak hivatalos indiai látogatása során. Hozzátette, Donald Trump amerikai elnök „kifejezte szándékát arra, hogy megvalósítsa a megállapodást”.

Vagy jó megállapodást köt, vagy nem köt semmit

– fogalmazott Rubio.

Trump szerint közel a megállapodás

Donald Trump a hétvégén még arról beszélt, hogy a felek közel állnak a megállapodáshoz, később azonban azt mondta: arra utasította a tárgyalókat, hogy „ne siessék el” az egyezséget. Rubio ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy akár már hétfőn megszülethet a megállapodás.

Bagáí ugyanakkor óvatosabban fogalmazott.

Mint mondta: „helyes azt mondani, hogy a vitás kérdések nagy részében sikerült megállapodásra jutni, de azt állítani, hogy a megállapodás aláírása már küszöbön áll, túlzás lenne”. A tárgyalásokon jelenleg egy olyan megállapodás körvonalazódik, amely 60 napos tűzszünet-hosszabbítást, a Hormuzi-szoros újranyitását, valamint az iráni nukleáris programról szóló további egyeztetéseket is tartalmazná. A CBS News arról számolt be, hogy az amerikai hírszerzés szerint

Irán legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei jelenleg ismeretlen helyen rejtőzködik.

A jelentés szerint ez megnehezíti a kapcsolattartást a küldötteivel, ami lassíthatja az Egyesült Államokkal zajló tárgyalásokat. A CBS úgy tudja, Modzstaba Hámenei a háború első napján megsebesült egy izraeli csapásban, amelyben apja és elődje is életét vesztette. Az amerikai sajtó szerint a mostani egyeztetések várhatóan nem vezetnek azonnali végleges megállapodáshoz.