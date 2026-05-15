Irán lefoglalt egy, „úszó fegyverraktárként” működő hajót az Ománi-öbölben – írta a BBC a Vanguard tengeri kockázatkezelő vállalat és hajókövetési adatok alapján. A brit közmédia beszámolója szerint a hondurasi zászló alatt közlekedő Hui Chuan nevű hajót iráni katonai személyzet foglalta le, és a hajó jelenleg iráni felségvizek felé tart.

Amerikai katonák ellenőriznek egy kereskedelmi hajót az iráni blokád érvényesítése során

A BBC Verify a MarineTraffic hajókövető rendszer adatai alapján azt írta, hogy a hajó utoljára az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Fujairah közelében sugározta pozícióját.

A Vanguard szerint a hajó üzemeltetői közölték: a Hui Chuan fegyvereket és lőszert tárolt tengeri biztonsági cégek számára, amelyek kereskedelmi hajókat védenek a kalóztámadások ellen a térségben.

A portál ugyanakkor megjegyezte: függetlenül nem tudta megerősíteni, pontosan milyen fegyverek voltak a hajón, illetve kik használták azokat.

A térségben közben egy másik incidens is történt. Indiai tisztviselők szerint Omán partjainál megtámadták az indiai zászló alatt hajózó Haji Ali nevű hajót, amely a Vanguard szerint egy feltételezett drón- vagy rakétacsapás után süllyedhetett el. A fedélzeten tartózkodó indiai személyzetet az ománi hatóságok kimentették.

Az indiai külügyminisztérium „elfogadhatatlannak” nevezte a támadást.

A Hormuzi-szoros biztonsága időközben Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök pekingi tárgyalásain is kiemelt téma volt. A Fehér Ház közleménye szerint a kínai elnök világossá tette: Peking ellenzi a szoros militarizálását.

Az amerikai tájékoztatás szerint a két fél egyetértett abban, hogy a Hormuzi-szorosnak nyitva kell maradnia a globális energiaellátás biztosítása érdekében.