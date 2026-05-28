Fokozódik a terror a határnál – a drónok már komoly fenyegetést jelentenek

Az izraeli–libanoni határ mentén tovább fokozódik a feszültség, miután a Hezbollah dróntámadásában meghalt egy izraeli katona, két tartalékos pedig megsebesült. Az izraeli hadsereg közben újabb csapásokat indított dél-libanoni Hezbollah-célpontok ellen, és a műveleteket egyre mélyebben terjeszti ki libanoni területekre. A harcokkal párhuzamosan diplomáciai egyeztetések is készülnek Washingtonban a tűzszünet és a konfliktus lezárása érdekében – számolt be cikkében a The Times of Israel.

Egyre durvul az adok-kapok Izrael és a Hezbollah között

Egy katona meghalt, két tartalékos pedig megsebesült a Hezbollah robbanóanyaggal felszerelt drónjának támadásában a libanoni határ közelében

– közölte csütörtökön az izraeli hadsereg.

Eközben a határvidéken tovább fokozódtak az összecsapások.

We mourn the loss of Sergeant Rotem Yanai, 20, from Giv‘at Ada, a service conditions NCO soldier in the 435 Battalion, Givati Brigade who fell during operational activity in northern Israel.



Our hearts are with her family and loved ones.

🕯️ May her memory be a blessing. pic.twitter.com/XuTcGoIrcY — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 28, 2026

Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint a 20 éves Rotem Janaj őrmester, a Givati-dandár Rotem zászlóaljának szolgálati ügyekért felelős altisztje akkor vesztette életét, amikor fedezékbe próbált menekülni egy kettős dróntámadás során egy, az izraeli oldalon található katonai övezetben szerdán.

Libanonban az Izraeli Védelmi Erők közölték, hogy megkezdték a Hezbollah infrastruktúrájának támadását a dél-libanoni Tírusz városa környékén. Minderre egy nappal azután került sor, hogy a hadsereg széles körű evakuálási figyelmeztetést adott ki, jelezve: a műveleteket a határtól akár 40 kilométerre fekvő területekre is kiterjesztik, miközben politikai és katonai vezetők a libanoni hadműveletek fokozását és a szárazföldi hadjárat kibővítését helyezték kilátásba.

🇱🇧🇮🇱 Footage of the Israeli strike on the Al-Athar neighborhood in the city of Tyre, southern Lebanon.pic.twitter.com/thK3YIijoW https://t.co/4CciGdrNtO — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 28, 2026

Janaj volt a 24. izraeli katona, aki életét vesztette azóta, hogy a Hezbollah március 2-án támadásokat indított Izrael ellen Irán támogatására. A szerdai halálos támadásban részt vevő második robbanódrón súlyosan megsebesített egy tartalékost, egy másik tartalékos pedig közepes sérüléseket szenvedett.

Izrael egyre nehezebben tudja kivédeni a Hezbollah déli-libanoni és észak-izraeli csapatok elleni fokozódó támadásait, amelyeket drónokkal hajtanak végre. Ezek a pilóta nélküli repülőeszközök nagyrészt ellenállnak a zavarótechnológiáknak. A terrorszervezet emellett rakétákat és más típusú pilóta nélküli eszközöket is bevetett, amelyek katonai és civil célpontokat egyaránt eltaláltak.

A hadsereg közlése szerint a Hezbollah egy másik drónját csütörtök hajnalban elfogták Dél-Libanon egyik olyan térség felett, ahol izraeli csapatok hajtanak végre műveleteket. A drón miatt több, a galileai határvidéken fekvő településen is megszólaltak a légvédelmi szirénák.

Janajt is beleszámítva már 11 izraeli katona vesztette életét a libanoni fronton azóta, hogy múlt hónapban életbe lépett az Izrael és a Hezbollah közötti – mára nagyrészt összeomlott – tűzszünet.

Pénteken várhatóan tárgyalásokat tartanak a Pentagonban a libanoni és az izraeli katonai delegációk között, miközben a következő hétre újabb közvetlen egyeztetési fordulót terveznek az ellenségeskedések lezárása érdekében. A tárgyalásokon egy hat libanoni tisztből álló küldöttség vesz részt, amelyet Georges Rizkallah, a hadsereg műveleti igazgatója vezet.