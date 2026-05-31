Egymásnak esett Japán és Kína a biztonságpolitikai csúcstalálkozón

Komoly diplomáciai konfliktus bontakozott ki Japán és Kína között: a szingapúri biztonságpolitikai csúcstalálkozón Tokió nyíltan visszautasította Peking „új militarizmusról” szóló vádjait. A japán védelmi miniszter szerint valójában Kína gyors fegyverkezése és növekvő katonai ereje jelent veszélyt a térség stabilitására. A vita hátterében Japán rekordméretű védelmi költségvetése, Tajvan kérdése és a második világháború máig érzékeny történelmi öröksége áll – írta a BBC.

Újabb feszült szóváltás bontakozott ki Japán és Kína között a szingapúri Shangri-La Párbeszéd védelmi fórumán

Fotó: AFP

A szingapúri védelmi csúcstalálkozó utolsó napján Sindzsiró Koizumi úgy fogalmazott: valójában Kína és annak „hatalmas fegyverarzenálja” ad okot „komoly aggodalomra” a nemzetközi közösség számára.

Megjegyzései Tokió eddigi egyik leghatározottabb reakciójának számítanak arra, hogy Kína ismételten bírálta Japán katonai fejlesztéseit Szanae Takaicsi miniszterelnök vezetése alatt.

A két ország között régóta fennáll a feszültség, amely Japán második világháborús kínai inváziójára vezethető vissza.

A szingapúri csúcstalálkozó kezdete előtti napon Csiang Pin, a kínai védelmi minisztérium szóvivője arra figyelmeztetett, hogy „az újra felfegyverzett Japán szürke rinocérosza egyre gyorsabban közeledik”, és felszólította a nemzetközi közösséget, hogy „közösen fékezze meg Japán neo-militarizmusát”.

Japán eközben folyamatosan növeli védelmi költségvetését, és immár tizenkét egymást követő évben döntött új kiadási rekord mellett. A kabinet által decemberben jóváhagyott legutóbbi költségvetés meghaladja a 9 billió jent (57 milliárd dollár, illetve 42 milliárd font), amellyel az ország közelebb kerül ahhoz a céljához, hogy GDP-jének 2 százalékát katonai kiadásokra fordítsa.

A japán kormány korábban hangsúlyozta, hogy nem törekszik háborúra, kizárólag védelmi képességeinek megerősítését tartja szükségesnek.

Koizumi vasárnap, a Shangri-La Párbeszéd nevű fórumon elmondott beszédében kijelentette: „teljesen természetes”, hogy minden ország – köztük Japán is – korszerűsíti védelmét annak érdekében, hogy megfeleljen az új kihívásoknak és hozzájáruljon a térség békéjéhez.