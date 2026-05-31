Egymásnak esett Japán és Kína a biztonságpolitikai csúcstalálkozón

Komoly diplomáciai konfliktus bontakozott ki Japán és Kína között: a szingapúri biztonságpolitikai csúcstalálkozón Tokió nyíltan visszautasította Peking „új militarizmusról” szóló vádjait. A japán védelmi miniszter szerint valójában Kína gyors fegyverkezése és növekvő katonai ereje jelent veszélyt a térség stabilitására. A vita hátterében Japán rekordméretű védelmi költségvetése, Tajvan kérdése és a második világháború máig érzékeny történelmi öröksége áll – írta a BBC.
A szingapúri védelmi csúcstalálkozó utolsó napján Sindzsiró Koizumi úgy fogalmazott: valójában Kína és annak „hatalmas fegyverarzenálja” ad okot „komoly aggodalomra” a nemzetközi közösség számára.
Megjegyzései Tokió eddigi egyik leghatározottabb reakciójának számítanak arra, hogy Kína ismételten bírálta Japán katonai fejlesztéseit Szanae Takaicsi miniszterelnök vezetése alatt.
A két ország között régóta fennáll a feszültség, amely Japán második világháborús kínai inváziójára vezethető vissza.
A szingapúri csúcstalálkozó kezdete előtti napon Csiang Pin, a kínai védelmi minisztérium szóvivője arra figyelmeztetett, hogy „az újra felfegyverzett Japán szürke rinocérosza egyre gyorsabban közeledik”, és felszólította a nemzetközi közösséget, hogy „közösen fékezze meg Japán neo-militarizmusát”.
Japán eközben folyamatosan növeli védelmi költségvetését, és immár tizenkét egymást követő évben döntött új kiadási rekord mellett. A kabinet által decemberben jóváhagyott legutóbbi költségvetés meghaladja a 9 billió jent (57 milliárd dollár, illetve 42 milliárd font), amellyel az ország közelebb kerül ahhoz a céljához, hogy GDP-jének 2 százalékát katonai kiadásokra fordítsa.
A japán kormány korábban hangsúlyozta, hogy nem törekszik háborúra, kizárólag védelmi képességeinek megerősítését tartja szükségesnek.
Koizumi vasárnap, a Shangri-La Párbeszéd nevű fórumon elmondott beszédében kijelentette: „teljesen természetes”, hogy minden ország – köztük Japán is – korszerűsíti védelmét annak érdekében, hogy megfeleljen az új kihívásoknak és hozzájáruljon a térség békéjéhez.
A második világháború idején Japán által megszállt ázsiai országok több tisztségviselőjét is magában foglaló hallgatóságot igyekezett megnyugtatni azzal az ígérettel, hogy Japán „magas fokú átláthatóság” mellett jár el, és folyamatos párbeszédet folytat más országokkal.
Koizumi visszautasította azt az állítást, hogy Japán „új militarizmust” folytatna, kijelentve, hogy „ennél távolabb semmi sem állhatna az igazságtól”.
„Van egy ország, amely hatalmas nukleáris fegyverarzenállal és stratégiai bombázókkal rendelkezik” – fogalmazott burkoltan Kínára utalva. „Japánnak egyik ilyen fegyvere sincs. Mégis Japánt bélyegzik meg azzal, hogy új militarizmust folytat. Nem furcsa ez?” – tette hozzá.
Beszédét követően a kínai hadsereg egyik képviselője megkérdezte, hogy Japán hajlandó-e bocsánatot kérni Kínától, Dél-Koreától és a második világháború délkelet-ázsiai áldozataitól. Sindzsiró Koizumi kitért a kérdés elől, miközben bírálta Kínát.
„Kína továbbra is magas szinten növeli védelmi kiadásait, és megfelelő átláthatóság nélkül gyors ütemben bővíti katonai képességeit számos területen. Kína külső politikai megközelítése és katonai tevékenysége komoly aggodalomra ad okot Japán és a nemzetközi közösség számára” – mondta.
Hozzátette, hogy „Japán ajtaja mindig nyitva áll” a Kínával folytatott kommunikáció előtt.
A japán háborús atrocitások miatti bocsánatkérés kérdése régóta érzékeny pont a két ország kapcsolatában, Kína pedig korábban több alkalommal is elégtelennek minősítette a japán bocsánatkéréseket. Koizumi apja, Dzsunicsiró Koizumi miniszterelnöksége idején több alkalommal is bocsánatot kért.
A japán kormány fegyverkezése megosztotta az országot
Japán miniszterelnöke, Szanae Takaicsi 2025 októberi hivatalba lépése óta jelentős lépéseket tett a védelmi képességek megerősítése érdekében. A megnövelt katonai költségvetés révén Japán új felszín-felszín rakétákba, valamint szárazföldön és víz alatt bevethető pilóta nélküli drónokba kíván beruházni.
Japán a közelmúltban enyhítette azokat a szabályokat is, amelyek lehetővé teszik halálos fegyverek értékesítését más országok számára, ezzel támogatva saját védelmi iparának megerősítését. Emellett az év végéig felülvizsgálja kulcsfontosságú biztonságpolitikai dokumentumait is.
Takaicsi egyúttal szorgalmazza a japán alkotmány 9. cikkének módosítását, amely pacifista záradékként elutasítja a háborút.
A Kínával fennálló feszültségek tovább erősödtek, és novemberben tetőztek, amikor Peking kifogásolta Takaicsi azon felvetését, hogy Japán saját önvédelmi erőit is bevethetné, ha Kína megtámadná Tajvant.
Takaicsi lépései Japánon belül is mély megosztottságot okoztak. Vannak, akik támogatják a védelmi képességek erősítését az olyan lehetséges fenyegetésekkel szemben, mint Kína, míg mások attól tartanak, hogy ez növelheti egy esetleges konfrontáció veszélyét.
Heves vita alakult ki arról is, hogy Japán eltávolodik-e háború utáni pacifista politikájától, amely hosszú ideje a nemzeti identitás egyik alapvető eleme. Az elmúlt hónapokban országszerte háborúellenes tüntetéseket tartottak, amelyek közül több az elmúlt évtizedek legnagyobb japán demonstrációivá nőtték ki magukat.