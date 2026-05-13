Ukrán korrupciós botrány: Jermak és körei irányították az állami bankot

Az ukrán elnöki hivatal korrupcióval gyanúsított volt vezetője és körei irányíthattak több vállalatot, köztük az ukrán állami bankot is. A friss felvételek tanulsága szerint Andrij Jermak maga hozta meg a legfontosabb stratégiai döntéseket – írja a Szlovo i Gyilo.

Jermak neve ismét előkerült a friss felvételeken

Nyilvánosságra került a Timur Mindics ukrán üzletemberhez köthető hangfelvételek második része, amely szerint az elnöki hivatalhoz közel álló személyek befolyásolhatták a Sense Bank és a Karpatnaftohim vegyipari vállalat működését.

A felvételeken az érintettek arról beszélnek, hogy Andrij és Vaszil Veszelij üzletemberek Andrij Jermak kabinetfőnök és Timur Mindics kapcsolatának köszönhetően szereztek befolyást az állami bankban.

A beszámolók alapján Vaszil Veszelij 2024-ben a pénzintézet vezetőjének tanácsadója lett, az üzleti életben pedig az elnöki hivatal banki kijelöltjeként hivatkoztak rá. Nélküle semmilyen döntést nem lehetett meghozni.

A felvételeken Vaszil Veszelij egy korábbi korrupciós ügy gyanúsítottjával, Olekszandr Cukermannal egyeztetett a bank felügyelőbizottságának felállításáról.

Egy 2025. májusi telefonbeszélgetés során Veszelij felsorolt egy jelöltlistát, amelyet az ukrán kormány alig egy hónappal később hivatalosan is jóváhagyott. A lehallgatott anyagokban elhangzik, hogy a bizottsági tagok többségének egy meghatározott érdekcsoport irányítása alatt kell állnia. A korábban kiszivárgott felvételeken Szerhij Sefir volt elnöki tanácsadó és Rusztem Umerov védelmi miniszter neve is felmerült különböző üzleti tranzakciók kapcsán, amelyek az ukrán Fire Point fegyvergyártó vállalatot érintették.

A legújabb anyagok megjelenése után a Fire Point társtulajdonosa, Denisz Stilerman célzott támadásnak nevezte a publikációt, és azok hitelessége kapcsán a hatóságokhoz fordult.

Andrij Jermak érintettsége egyébként már korábban is felmerült a Timur Mindics nevével fémjelezett korrupciós botrányban, ami okán a korrupcióellenes hatóságok házkutatást is tartottak az elnöki hivatal akkori vezetője ellen. Jermak végül a nyomás hatására távozott Volodimir Zelenszkij irodájából, akinek neve egyébként szintén többször is felmerült a korrupció kapcsán.