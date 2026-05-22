Milliós óvadék ide vagy oda, Jermak nem szabadult a szorításból – videó

A bíróság eredetileg két hónapra rendelte el Jermak őrizetbe vételét, ám az óvadék letétele után kénytelenek voltak elengedni. A csillagászati összeget több forrásból kalapozták össze, a támogatók között ráadásul felbukkant Szerhij Rebrov, az ukrán labdarúgó-válogatott korábbi edzője és a Fradi korábbi szakvezetője is – számolt be róla a Kyiv Independent. Jermak és ügyvédje kategorikusan tagadja a bűncselekményt, a vádakat pedig „alaptalanoknak” nevezték. A volt kabinetfőnök közölte, hogy fellebbez a bíróság döntése ellen, amit végül meg is tettek, de hiába: elutasították az erre vonatkozó indítványt – számolt be róla a ZN.
Mint arról beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij elnöki hivatalának egykori vezetőjét, Andrij Jermakot letartóztatták pénzmosás gyanújával egy Kijev melletti elit lakóparkban zajló építkezési ügy miatt. Az ügy a korábbi „Enerhoatom”-botrány nyomán bontakozott ki, amelyben Zelenszkij közvetlen környezetének több tagját is összefüggésbe hozták korrupciós pénzmozgásokkal. A nyomozás szerint a „Dinasztia” nevű luxuskomplexum építése során temérdek állami és korrupciós eredetű pénzt mostak tisztára, és a rendszerben Jermak kulcsszerepet játszott.
Jermak a meghallgatáson ismételten kijelentette, hogy alaptalannak tartja az ellene felhozott vádakat, és hangsúlyozta, hogy nincs bizonyíték, ami alapján vádat emelhetnének ellene.
Szerinte ezt az is bizonyítja, hogy nem menekült el Ukrajnából, amikor a gyanúsításról szóló információk terjedni kezdtek. Jermak szerint „önmagában az építkezés ténye nem bűncselekmény”. Hozzátette, hogy eleget tett kötelezettségeinek: viselte a nyomkövetővel ellátott karperecet és leadta nemzetközi útleveleit.
Nem hittek Jermaknak
A SAPO ügyésze ugyanakkor határozottan kijelentette, hogy
megelőző intézkedés nélkül fennáll a veszélye annak, hogy újabb bűncselekményt követnek el.
Az ügyész szerint az ügy szereplői arról egyeztettek, hogyan írassák saját nevükre a „Dinasztia” lakóparkot, és a nyomozás szakértőire már korábban is nyomást helyeztek.
Az ügyészség szerint a 140 millió hrivnyás óvadék sem elég, mert ez csak valamivel több annál az összegnél, amit a „Dinasztia” lakóparkok építésére szántak.
A vád szerint emiatt Jermaknak a továbbiakban is jobban megérheti megszegni a szabályokat.
Az ügyész visszautasította a védelem érveit, és az Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes feleségének telefonján talált bizonyítékokra hivatkozott. A nyomozók szerint az „R2” fedőnév mögött Jermak áll, aki nemcsak a pénzeket akarta ellenőrizni, hanem beleszólt
- az építkezésbe,
- a beszerzésekbe és
- az ellenőrzésekbe is.
A tárgyaláson a bíró megemlítette, hogy Olekszij Sevcsuk ügyvéd óvadékot fizetett volna Jermak szabadlábra helyezéséért. Jermak azt mondta, hallott már Sevcsukról, de személyesen nem ismeri. Az ügyvédet idén beválasztották a SAPO ügyészeit kiválasztó bizottságba, kinevezése azonban vitát váltott ki, mivel korábban Ilja Kiva és Olekszandr Oniscsenko volt parlamenti képviselőket is védte. Az ügy különösen érzékeny Kijev számára, mert az elmúlt években
Ukrajna folyamatosan azzal próbálta meggyőzni európai partnereit, hogy komoly harcot folytat a korrupció ellen.
Most azonban éppen az elnök legközelebbi környezetéből került reflektorfénybe egy olyan botrány, amelyben százmilliós összegek, luxusrezidenciák és titkos lehallgatások szerepelnek – írja a Vazsnije Isztoriji.