Jézus helyett gender- és klímapolitika uralja a német katolikus napokat

A német katolikus napok egykor a hitről, Jézus Krisztusról és az evangélium hirdetéséről szóltak. A most zajló würzburgi Katholikentag programját böngészve azonban inkább egy baloldali aktivistakonferenciára emlékeztető rendezvény képe rajzolódik ki, ahol a keresztény tanítás háttérbe szorul a klímaaktivizmus, a genderideológia és a politikai kampányüzenetek mögött.
Szerdától vasárnapig rendezik meg Würzburgban a német Katholikentagot, amelyre mintegy 30 ezer résztvevőt várnak, több mint 900 programmal. A rendezvény idei mottója „Legyetek bátrak”, azonban a programfüzet szerint a bátorság elsősorban nem a hit megvallását vagy Krisztus követését jelenti, írja az Exxpress.

A 104. német katolikus nap hivatalos megnyitója (Fotó:  dpa Picture-Alliance/AFP/Sven Hoppe)

A szervezők előszavában a „klímaválság” és a „veszélyeztetett demokrácia” kerül a középpontba. A kereszténység alapvető fogalmai – bűn, megtérés, megbocsátás, örök élet – gyakorlatilag eltűnnek a hivatalos kommunikációból. Helyettük „klímagyűjtést” szerveznek és „jobboldali szélsőségességről” szóló szimulációs játékokat tartanak.

A német Apollo News beszámolója szerint Jézus Krisztus neve a több száz oldalas programfüzetben mindössze egyszer szerepel külön említésként – egy nemzetközi egyházi dalokat bemutató koncert kapcsán.

Demokrácia-templommá alakított kápolna

A rendezvény egyik legmegdöbbentőbb eleme, hogy egy Mária-kápolnát ideiglenesen „demokrácia-templommá” alakítanak át. A szervezők szerint ez egy „interaktív élménytér” lesz, amely a társadalmi összetartozás erősítését szolgálja.

A programok címei is inkább politikai aktivista fórumokra emlékeztetnek, mint vallási eseményekre. 

Olyan beszélgetéseket tartanak, mint a „Megosztott társadalom, egységes hozzáállás”, „Hit, haza, identitás? Hogyan sajátítják ki a jobboldali ideológiák a keresztény motívumokat?” és a „Jobboldal elleni harc” gyakorlatilag kötelező programelemmé vált.

Jézus helyett queer bibliaolvasás és gendernyelvezet

A Katholikentagon külön queer istentiszteletet is rendeznek. Emellett több workshop foglalkozik a genderideológiával és az LMBTQ-tematikával.

Az egyik foglalkozás címe: „A Biblia queer olvasata. Miért rajong Isten a sokszínűségért?”, míg egy másik program a Bibliát „a queer emberek megerősítő könyveként” mutatja be.

A szervezők játékos módszerekkel – például krimivacsorával – akarják feltárni a „queer nyomokat” a Szentírásban. Egy másik esemény a „genderérzékeny nyelvezetet” elemzi az Újszövetségben, míg a Miatyánkot „posztkoloniális nézőpontból” vizsgálják. Még a gyermekprogramban is megjelenik az ideológiai tematika: külön beszélgetőkört szerveznek az úgynevezett „szivárványcsaládok” szüleinek.

13 May 2026, Bavaria, Würzburg: Federal President Frank-Walter Steinmeier (l-r), Elke Büdenbender, Dominik Großmann, Katholikentag speaker, Franz Jung, Bishop of Würzburg, and Martin Heilig (Bündnis 90/Die Grünen), Lord Mayor of Würzburg, stand in front of St. Kilian's Cathedral after the opening of the Katholikentag. Photo: Karl-Josef Hildenbrand/dpa - ATTENTION: Only for editorial use in connection with current reporting and only with full reference to the above credit (Photo by KARL-JOSEF HILDENBRAND / dpa Picture-Alliance via AFP)
Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök (balra), Franz Jung, Würzburg püspöke és Martin Heilig (Alliance 90/Zöldek), Würzburg főpolgármestere a Szent Kilián-székesegyház előtt állnak a katolikus napok megnyitása után (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Karl-Josef Hildenbrand)

A politikai elit is a színpadon

A rendezvényen a német politikai elit is képviselteti magát. A katolikus napokat Frank-Walter Steinmeier német államfő nyitja meg, míg Friedrich Merz német kancellár pénteken vesz részt egy fiatalokkal folytatott pódiumbeszélgetésen.
 

 

