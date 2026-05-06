Kalifornia is lázad a baloldal ellen, Trump jelöltje történelmet írhat

Steve Hilton neve hamarosan bevonulhat a történelem könyvekbe, már amennyiben valóban megnyeri a kaliforniai kormányzó választást. A Donald Trump amerikai elnök támogatását is élvező republikánus jelölt úgy fest, megtalálta a hangot az állam szavazóival, akiknek elegük van, és változást szeretnének – írja a Fox News.

Kaliforniában hosszú idő óta változatlan a helyzet, már ami a politikai felállást illeti. A Demokrata Párt már 2018 óta kétharmados többséggel irányítja az államot a törvényhozásban, és 2011 óta a kormányzói rezidenciát is magukénak tudhatják.

Az eltelt idő azonban nem telt el nyom nélkül, az állam lakosságának pedig egyre inkább elege van az agyonszabályozásból, a magas adókból és a megélhetési válságból. A migráció és a bűnözés kérdéséről már nem is beszélve.

Egy nemrégiben készült felmérés szerint a kaliforniai szavazók fele azt mondta, hogy olyan jelöltet szeretne, aki „változást” ígér. A józan ész szerint a növekedéspárti Hilton – aki David Cameron konzervatív kormányának korábbi tanácsadója volt – pedig nemcsak változást hozna az államba, hanem forradalmat is.

Még néhány demokrata is, mint például Matt Mahan kormányzójelölt és tech-vállalkozó is arról beszélt, hogy az államnak irányt kellene váltania. Mahan, aki megjárta a Szilícium-völgyet és a Harvardon végzett, és aki három évig San José polgármestere volt, azt mondta:

„Nincs szükségünk a MAGA-ra, de nincs szükségünk ugyanerre sem”, és számos kérdésben bírálta pártját, beleértve a hajléktalanság és a közbiztonság kezelését is.

A demokraták által kihirdetett klímapolitika az egekbe szöktette az energiaárakat. Kaliforniában a benzin ára ma már meghaladja a 6 dollárt gallononként, ami több mint 40 százalékkal magasabb az országos átlagnál.

A lakhatás is sokkal drágább, mint az Egyesült Államok többi részén, a tiltó környezetvédelmi szabályoknak köszönhetően. Az egyéni jövedelemadók a legmagasabbak az országban, míg az állam Delaware-rel holtversenyben áll a munkanélküliek számának tekintetében.

Hilton azonban kampányában azt ígéri, hogy véget vet Kalifornia „üzleti háborújának”, csökkenti az adókat és megfékezi az állam folyamatosan bővülő kiadásait. Ez az ígéret pedig bőven rezonált az állam elégedetlen szavazóival. Itt azonban azt is érdemes megjegyezni, hogy a baloldali felhozatal a jelöltek terén még a New York Times szerint sem volt soha ilyen gyenge.