Kallas szerint a magyarok kezében van a végső döntés

Az EU külpolitikai főképviselőjének a nyilatkozatát Hortay Olivér energiagazdasági szakértő osztotta meg közösségi oldalán. Kaja Kallas a felvételen egy újságíró kérdésére válaszolva beszél az ukrán EU-csatlakozásról.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője

Kaja Kallas reményét fejezte ki, hogy előrelépés történhet Ukrajna uniós csatlakozásában, és hamarosan megnyílhatnak a csatlakozási tárgyalások újabb fejezetei.

Kallas kijelentéseivel azonban akadnak problémák, hiszen papíron a Magyar Péter miniszterelnök vezette delegáció az EU-s pénzek hazahozataláról tárgyalt, amelyeket Brüsszel a jogállamisági problémák miatt tartott vissza eddig, nem pedig az ukrán csatlakozás vétója miatt. Úgy tűnik azonban, a főképviselőnek senki nem jelezte, hogy az EU-s vezetők egy része szerint is lehetetlen a gyorsított ukrán csatlakozás.

Nemrég Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között is csörte alakult ki, miután előbbi egy úgynevezett társulási megállapodás ötletét vetett fel a csatlakozás helyett.

Merz tervének értelmében Ukrajna helyet kapna az Európai Uniós egyeztetéseken, azonban szavazati joga nem lenne. Ezt természetesen Zelenszkij elutasította és élesen bírálta is a német kancellárt, hangsúlyozva, hogy Ukrajna egész Európát védi Oroszországtól, így ugyanazoknak a jogoknak kell megilletnie az ukránokat, mint a többi tagországot.

Mint ismeretes, korábban Brüsszel megpróbált alternatív útvonalat felvázolni az ukrán csatlakozásra.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke javaslatot tett arra, hogy Ukrajna előbb kapja meg a tagságot, az ehhez elvárt reformok teljesítése nélkül, ezt azonban az EU vezetőinek nagy többsége is elutasította, miután a többségi álláspont szerint a tagság továbbra is érdemalapú kell, hogy maradjon. A videóhoz fűzött megjegyzésében Hortay Olivér szintén azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem áll készen a csatlakozásra.