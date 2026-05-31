Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Az Arsenal edzője szerint egy meg nem adott 11-es hiányzott a budapesti BL-csodához

Látta már?

Sorozatgyilkos szedheti áldozatait a népszerű üdülővárosban – három holttestet találtak

Kaja Kallas

Kallas szerint a magyarok kezében van a végső döntés

40 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője ismét az ukrán uniós csatlakozásról beszélt. Kaja Kallas a Brüsszelbe látogató magyar parlamenti delegációtól vár kedvező jelzéseket az ügyben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kaja KallasUkrajnaEurópai Unió

Az EU külpolitikai főképviselőjének a nyilatkozatát Hortay Olivér energiagazdasági szakértő osztotta meg közösségi oldalán. Kaja Kallas a felvételen egy újságíró kérdésére válaszolva beszél az ukrán EU-csatlakozásról. 

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Fotó: KYRIAKOS HADJIELIA / Cyprus Presidency of the Council

Kaja Kallas reményét fejezte ki, hogy előrelépés történhet Ukrajna uniós csatlakozásában, és hamarosan megnyílhatnak a csatlakozási tárgyalások újabb fejezetei.

Kallas kijelentéseivel azonban akadnak problémák, hiszen papíron a Magyar Péter miniszterelnök vezette delegáció az EU-s pénzek hazahozataláról tárgyalt, amelyeket Brüsszel a jogállamisági problémák miatt tartott vissza eddig, nem pedig az ukrán csatlakozás vétója miatt. Úgy tűnik azonban, a főképviselőnek senki nem jelezte, hogy az EU-s vezetők egy része szerint is lehetetlen a gyorsított ukrán csatlakozás. 

Nemrég Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között is csörte alakult ki, miután előbbi egy úgynevezett társulási megállapodás ötletét vetett fel a csatlakozás helyett. 

Merz tervének értelmében Ukrajna helyet kapna az Európai Uniós egyeztetéseken, azonban szavazati joga nem lenne. Ezt természetesen Zelenszkij elutasította és élesen bírálta is a német kancellárt, hangsúlyozva, hogy Ukrajna egész Európát védi Oroszországtól, így ugyanazoknak a jogoknak kell megilletnie az ukránokat, mint a többi tagországot. 

Mint ismeretes, korábban Brüsszel megpróbált alternatív útvonalat felvázolni az ukrán csatlakozásra. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke javaslatot tett arra, hogy Ukrajna előbb kapja meg a tagságot, az ehhez elvárt reformok teljesítése nélkül, ezt azonban az EU vezetőinek nagy többsége is elutasította, miután a többségi álláspont szerint a tagság továbbra is érdemalapú kell, hogy maradjon. A videóhoz fűzött megjegyzésében Hortay Olivér szintén azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem áll készen a csatlakozásra. 

Brüsszel melegebb éghajlatra küldte Putyint – forrnak az indulatok
„El akar pusztítani minket!” – kiakadtak Németországban Merz ukrán tervén
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Európa biztonsága került veszélybe

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!