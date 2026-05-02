Kalózokhoz hasonlította a flottát Trump

„Átvettük az irányítást a hajó felett, lefoglaltuk a rakományt, megszereztük az olajat. Ez egy nagyon jövedelmező üzlet” – fogalmazott Trump egy lefoglalt iráni tankhajó kapcsán.
Olyanok vagyunk, mint a kalózok, de mi nem játszunk
– tette hozzá.
A több ezer civil áldozatot követelő, és a térséget lángba borító konfliktus február 28-án egy meglepetésszerű izraeli–amerikai támadással indult Irán ellen. Válaszul Teherán lezárta a világ egyik legfontosabb energiatranzit útvonalát, a Hormuzi-szorost, ahol korábban a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgázszállítmányainak egyötöde haladt keresztül – emlékeztet a Time magazin.
Bár Irán az elmúlt hetekben enyhített a szigoron, és díj megfizetése ellenében engedélyezte egyes szövetséges és nem hadviselő államok hajóinak áthaladását, Washington válasza kíméletlen:
az amerikai blokád minden olyan hajóra vonatkozik, amely Iránba tart, onnan érkezik, vagy kifizette a teheráni rezsim által követelt sarcot.
Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) adatai szerint a művelet rendkívül hatékony. Brad Cooper admirális tájékoztatása alapján eddig több mint negyven kereskedelmi hajót fordítottak vissza, amelyek megpróbálták áttörni a zárlatot. Az április 29-ig megállított 41 tankhajó összesen 69 millió hordó olajjal vesztegel, amit az iráni vezetés így nem tud értékesíteni. Ez mintegy hatmilliárd dolláros bevételkiesést jelent Teheránnak, súlyos csapást mérve a rezsim finanszírozási képességeire.
A blokád azonban nem marad következmények nélkül a világgazdaság számára sem. Az energiaárak az egekbe szöktek, globális üzemanyag-hiány és jegyrendszer fenyeget. Az Egyesült Államokban a benzin átlagára már elérte a gallononkénti 4,39 dollárt, a repülőgép-üzemanyag ára pedig megduplázódott a háború kezdete óta.
Az amerikai légitársaságok közül a Spirit Airlines lett a gazdasági nyomás első áldozata: kénytelen volt beszüntetni működését a fenntarthatatlan költségek miatt.
Donald Trump a Truth Social felületén világossá tette: a blokád mindaddig érvényben marad, amíg Irán feltétel nélkül meg nem nyitja a Hormuzi-szorost minden forgalom előtt.
A nemzetközi közösség aggodalommal figyeli az eseményeket, hiszen a közelgő nyári utazási szezon előtt Európa egyre súlyosabb kerozihiány fenyegetésével néz szembe. Ha a Hormuzi-szoros tartósan zárva marad, az komoly hatással lehet a légi közlekedésre, a járatok ritkításához és a jegyárak meredek emelkedéséhez vezethet.
Az európai légitársaságok közül a német Lufthansa reagált eddig a legdrasztikusabban: bezárta regionális leányvállalatát és kivonja a forgalomból a régebbi, nagy fogyasztású repülőgépeit.