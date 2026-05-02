Hatalmas tömeg üdvözölte Bermudán III. Károly királyt – videó

III. Károly király Bermudára érkezett, ami az első látogatása a tengerentúli területen azóta, hogy elfoglalta a trónt. Az uralkodó csütörtök este landolt a fővárosban, Hamiltonban, miután lezárta négynapos, sorsdöntő diplomáciai küldetését az Egyesült Államokban. Bár Kamilla királynő nem kísérte el az útra, a bermudaiak lelkesedése így is határtalan volt – számolt be róla a BBC.
A látogatás egyik legfontosabb állomása a Bermudai Nemzeti Múzeum volt.
Itt a király egy olyan kiállítást tekintett meg, amely a sziget rabszolga-kereskedelemben betöltött szerepét mutatja be.
Károly király megrázó tárgyi emlékekkel szembesült: megbilincselt férfiakat ábrázoló képek és a kereskedők által használt nyakvasak idézték fel a múlt borzalmait – írja az Express. A múzeumi látogatást egy Gombey táncbemutató követte. Ez a hagyomány szorosan kötődik a rabszolgaság korához, amikor a táncot szigorúan korlátozták, és csak karácsonykor, valamint újévkor engedélyezték.
Irwin Trott kiemelte: ez egy sokszínű kulturális keveredés, amelyben az afrikai, karibi, nyugat-indiai és őslakos amerikai hagyományok találkoznak, kiegészülve Nagy-Britannia örökségével.
Hozzátette: bár az embereket egykor megfosztották nevüktől és nyelvüktől, kultúrájukat a szívükben megőrizték, így az tovább élhetett és virágozhatott. III. Károly király találkozott Michael Frith-tel, a The Muppets, a Fraggle Rock és Dr. Seuss alkotójával a Városházán és a Művészeti Központban.
A sziget lakói számára Károly király nem ismeretlen, hiszen 1970-ben még hercegként már járt itt. A mostani fogadtatás azonban minden várakozást felülmúlt. A volt főváros, St. George utcáin brit zászlókat lengető tömeg fogadta a királyt.
A katonai zenekar még egy különleges meglepetéssel is készült: Bob Marley Jamming című dalát adták elő az uralkodónak.
A tömegben minden korosztály képviseltette magát. A négyéves Theo például autentikus királyi gárdista ruhában feszített, ami a király figyelmét is felkeltette. Édesanyja elárulta, a ruhát még a Buckingham-palotában vették évekkel ezelőtt. Egy fiatal lány, Sarolta is szerencsés volt, hiszen kezet foghatott a királlyal.
Soha többé nem mosok kezet
– mondta a kislány.
Károly király a természetvédelem iránti elkötelezettségét is megmutatta
Az uralkodó a Trunk-szigeten működő „Living Classroom” program keretében gyerekekkel együtt három szárazföldi remeterákot engedett vissza a természetbe, majd megfigyelte egy ritka trópusi madár állatorvosi vizsgálatát. A helyi akváriumban a 100. évforduló alkalmából egy ünnepi tortavágáson is részt vett.
A parti őrség hajóján a csempészet elleni fellépésről tájékoztatták.
A bermudai látogatás előtt Károly és Kamilla négynapos állami látogatást tettek az Egyesült Államokban. A rákbetegséggel küzdő uralkodónak meg kellett megtalálnia a közös hangot Donald Trumppal, aki bírálta Londont, amiért az Egyesült Királyság kimaradt az Irán elleni katonai lépésekből.
Károly azonban sikeresen vette az akadályokat, beszédét az amerikai kongresszusban állva tapsolták meg,
Donald Trump pedig a király tiszteletére eltörölte a skót whiskyre kivetett vámokat – számolt be róla a CNBC.
A bermudai látogatás két napig tart.