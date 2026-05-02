Hatalmas tömeg üdvözölte Bermudán III. Károly királyt – videó

III. Károly király Bermudára érkezett, ami az első látogatása a tengerentúli területen azóta, hogy elfoglalta a trónt. Az uralkodó csütörtök este landolt a fővárosban, Hamiltonban, miután lezárta négynapos, sorsdöntő diplomáciai küldetését az Egyesült Államokban. Bár Kamilla királynő nem kísérte el az útra, a bermudaiak lelkesedése így is határtalan volt – számolt be róla a BBC.

Hatalmas tömeg üdvözölte Bermudán III. Károly királyt: sötét múlt és reményteljes jövő találkozott a szigeten

A látogatás egyik legfontosabb állomása a Bermudai Nemzeti Múzeum volt.

Itt a király egy olyan kiállítást tekintett meg, amely a sziget rabszolga-kereskedelemben betöltött szerepét mutatja be.

Károly király megrázó tárgyi emlékekkel szembesült: megbilincselt férfiakat ábrázoló képek és a kereskedők által használt nyakvasak idézték fel a múlt borzalmait – írja az Express. A múzeumi látogatást egy Gombey táncbemutató követte. Ez a hagyomány szorosan kötődik a rabszolgaság korához, amikor a táncot szigorúan korlátozták, és csak karácsonykor, valamint újévkor engedélyezték.

Irwin Trott kiemelte: ez egy sokszínű kulturális keveredés, amelyben az afrikai, karibi, nyugat-indiai és őslakos amerikai hagyományok találkoznak, kiegészülve Nagy-Britannia örökségével.

Hozzátette: bár az embereket egykor megfosztották nevüktől és nyelvüktől, kultúrájukat a szívükben megőrizték, így az tovább élhetett és virágozhatott. III. Károly király találkozott Michael Frith-tel, a The Muppets, a Fraggle Rock és Dr. Seuss alkotójával a Városházán és a Művészeti Központban.

A sziget lakói számára Károly király nem ismeretlen, hiszen 1970-ben még hercegként már járt itt. A mostani fogadtatás azonban minden várakozást felülmúlt. A volt főváros, St. George utcáin brit zászlókat lengető tömeg fogadta a királyt.

A katonai zenekar még egy különleges meglepetéssel is készült: Bob Marley Jamming című dalát adták elő az uralkodónak.

A tömegben minden korosztály képviseltette magát. A négyéves Theo például autentikus királyi gárdista ruhában feszített, ami a király figyelmét is felkeltette. Édesanyja elárulta, a ruhát még a Buckingham-palotában vették évekkel ezelőtt. Egy fiatal lány, Sarolta is szerencsés volt, hiszen kezet foghatott a királlyal.

Soha többé nem mosok kezet

– mondta a kislány.