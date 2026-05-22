Újabb kárpátaljai magyar áldozatát temették el az ukrajnai háborúnak

Újabb kárpátaljai magyar áldozatát gyászolja a háború. Munkácson helyezték végső nyugalomra Károlyi Sándort, aki 2024. június 15-én vesztette életét az orosz–ukrán háborúban.

Az 1980-ban született katona az ukrán fegyveres erők kötelékében szolgált. Halálát követően hosszú ideig eltűntként tartották nyilván, ezért családja közel két éven át bizonytalanságban élt.

A búcsúszertartást a munkácsi Szent Miklós bazilita kolostorban tartották. A gyászszertartáson hozzátartozók, barátok, bajtársak, valamint a helyi közösség tagjai is részt vettek, hogy leróják kegyeletüket az elesett katona előtt – számolt be a Sacura.news.

Károlyi Sándort a munkácsi Hősök Sikátorában helyezték örök nyugalomra.

Az elhunyt katonát özvegye, Gabriella, kiskorú fia, Tamás, valamint családtagjai és szerettei gyászolják.