Újabb kárpátaljai magyar áldozatát temették el az ukrajnai háborúnak

Munkácson helyezték végső nyugalomra Károlyi Sándort, a legújabb kárpátaljai magyar katonát, aki az orosz–ukrán háborúban vesztette életét. A férfit közel két éven át eltűntként tartották nyilván, családja sokáig reménykedett abban, hogy élve kerül elő.
Újabb kárpátaljai magyar áldozatát gyászolja a háború. Munkácson helyezték végső nyugalomra Károlyi Sándort, aki 2024. június 15-én vesztette életét az orosz–ukrán háborúban.

Újabb kárpátaljai magyar áldozatát temették el az ukrajnai háborúnak (Fotó: AFP – illusztráció)
Az 1980-ban született katona az ukrán fegyveres erők kötelékében szolgált. Halálát követően hosszú ideig eltűntként tartották nyilván, ezért családja közel két éven át bizonytalanságban élt.

A búcsúszertartást a munkácsi Szent Miklós bazilita kolostorban tartották. A gyászszertartáson hozzátartozók, barátok, bajtársak, valamint a helyi közösség tagjai is részt vettek, hogy leróják kegyeletüket az elesett katona előtt – számolt be a Sacura.news.

Károlyi Sándort a munkácsi Hősök Sikátorában helyezték örök nyugalomra.

Az elhunyt katonát özvegye, Gabriella, kiskorú fia, Tamás, valamint családtagjai és szerettei gyászolják.

 

