Megszűnik az orvosok védettsége Ukrajnában, egyre több szakembert hívnak be katonai szolgálatra

Ukrajnában a védelmi minisztérium kérésére megkezdték az egészségügyi dolgozók szolgálat alóli felmentéseinek visszavonását. Egyre több szakembert hívnak be katonai szolgálatra. Viktor Ljasko egészségügyi miniszter szerint az intézkedés célja, hogy az ukrán fegyveres erők tagjai megfelelő ellátáshoz jussanak a fronton. A tárca folyamatosan egyeztet arról, mely dolgozókat irányítsák át a katonai ellátórendszerbe. Úgy tűnik, egyre inkább háttérbe szorul a civilek egészségügyi ellátása.
Az ukrán kormány drasztikus lépésre szánta el magát: elkezdték visszavonni az egészségügyi dolgozók katonai szolgálat alóli felmentését és megkezdték a behívásukat. Viktor Ljasko egészségügyi miniszter a Verhovna Rada pulpitusán hivatalosan is megerősítette ezt. A tárcavezető tájékoztatása szerint az orvosok és ápolók csatlakoznak az ukrán fegyveres erők soraihoz – számolt be róla a Sztrana.

Megszűnik az orvosok védettsége Ukrajnában, egyre több szakembert hívnak be katonai szolgálatra Fotó: AFP

Úgy tűnik, az ukrán hadsereg igényei miatt egyre inkább háttérbe szorul a civilek egészségügyi ellátása. Viktor Ljasko a parlamenti beszédében részletesen is kitért arra, hogy korábban milyen megfontolások alapján működött a rendszer.

Többször is szóba került, miért kaptak eddig felmentést az egészségügyi dolgozók. Beszéltünk arról, hogy biztosítani kell az ellátást, beleértve a sebesült katonák és civilek kezelését is, akiket az állami kórházakban ápolnak.

Katonai szolgálat: szigorú ellenőrzés mellett zajlanak a behívások

A miniszter szavaiból kiderült, hogy a mozgósítás nem ad hoc jelleggel történik, hanem hosszú egyeztetések előzték meg. Ljasko megjegyezte, hogy az Egészségügyi Minisztérium folyamatosan együttműködik az ukrán védelmi minisztériummal és az ukrán fegyveres erők orvosi parancsnokságával a szakemberek iránti igény meghatározásában. Közösen döntik el, hogy pontosan honnan és hány embert kell a frontra küldeni.

A miniszter elmondta:

A Védelmi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium és az érintett régiók közösen döntenek minden felmentési kérelemről.

A hadsereg létszámhiánya miatt a korábbi mentességek és kiváltságok gyors ütemben szűnnek meg Ukrajnában. Korábban a Rada már bejelentette, hogy a közeljövőben jelentősen csökkenni fog azon vállalatok száma, amelyek mozgósítás alóli védelmet nyújthatnak az alkalmazottaiknak. A helyzet odáig fajult, hogy már súlyos betegek is áldozatul estek a kényszersorozásnak

 

