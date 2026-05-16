Az ukrán kormány drasztikus lépésre szánta el magát: elkezdték visszavonni az egészségügyi dolgozók katonai szolgálat alóli felmentését és megkezdték a behívásukat. Viktor Ljasko egészségügyi miniszter a Verhovna Rada pulpitusán hivatalosan is megerősítette ezt. A tárcavezető tájékoztatása szerint az orvosok és ápolók csatlakoznak az ukrán fegyveres erők soraihoz – számolt be róla a Sztrana.

Megszűnik az orvosok védettsége Ukrajnában, egyre több szakembert hívnak be katonai szolgálatra

Úgy tűnik, az ukrán hadsereg igényei miatt egyre inkább háttérbe szorul a civilek egészségügyi ellátása. Viktor Ljasko a parlamenti beszédében részletesen is kitért arra, hogy korábban milyen megfontolások alapján működött a rendszer.

Többször is szóba került, miért kaptak eddig felmentést az egészségügyi dolgozók. Beszéltünk arról, hogy biztosítani kell az ellátást, beleértve a sebesült katonák és civilek kezelését is, akiket az állami kórházakban ápolnak.

Katonai szolgálat: szigorú ellenőrzés mellett zajlanak a behívások

A miniszter szavaiból kiderült, hogy a mozgósítás nem ad hoc jelleggel történik, hanem hosszú egyeztetések előzték meg. Ljasko megjegyezte, hogy az Egészségügyi Minisztérium folyamatosan együttműködik az ukrán védelmi minisztériummal és az ukrán fegyveres erők orvosi parancsnokságával a szakemberek iránti igény meghatározásában. Közösen döntik el, hogy pontosan honnan és hány embert kell a frontra küldeni.

A miniszter elmondta:

A Védelmi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium és az érintett régiók közösen döntenek minden felmentési kérelemről.

A hadsereg létszámhiánya miatt a korábbi mentességek és kiváltságok gyors ütemben szűnnek meg Ukrajnában. Korábban a Rada már bejelentette, hogy a közeljövőben jelentősen csökkenni fog azon vállalatok száma, amelyek mozgósítás alóli védelmet nyújthatnak az alkalmazottaiknak. A helyzet odáig fajult, hogy már súlyos betegek is áldozatul estek a kényszersorozásnak.