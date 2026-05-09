„Ma még a keresztényeket hallgattatják el – holnap bárki célpont lehet”

Felix Böllmann, az osztrák székhelyű ADF International jogi vezetője szerint ma már nemcsak fizikai atrocitások, hanem intézményi és politikai nyomás is nehezedik azokra, akik nyíltan vállalják keresztény meggyőződésüket, írta a Junge Freiheit.

Felix Böllmann szerint egyre több támadás éri a keresztényeket Európában és a véleményszabadság is veszélybe kerül.

A jogász egy brémai rendezvényen beszélt arról, hogy szerinte Németországban is romlik a keresztények helyzete. A Brémai Evangélikus Egyház azzal vádolta meg az esemény résztvevőit, hogy „keresztény nacionalizmust” importálnak Németországba. Böllmann ezt visszautasította.

Mi a vallás- és véleményszabadságért dolgozunk, nemcsak keresztények, hanem más vallási közösségek számára is

– hangsúlyozta. Szerinte az emberi jogok védelmét kulturális harcnak nevezni önmagában is a vita beszűkítését szolgálja.

Megnőtt a templomok elleni támadások száma

Böllmann szerint Németország ugyan nem tekinthető keresztényüldöző államnak, de az elmúlt években érezhetően romlott a helyzet. Az OIDAC Europe – a keresztények elleni intoleranciát figyelő szervezet – adatai szerint 2024-ben Németország vezette Európában a templomok elleni gyújtogatások listáját. Összesen 33 ilyen esetet regisztráltak, ami csaknem háromszorosa az előző évinek.

A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal statisztikái szerint a keresztényellenes bűncselekmények száma is több mint húsz százalékkal emelkedett, és meghaladta a 330 esetet.

Az ügyvéd szerint a támadások egyre durvábbak: a falfirkáktól és rongálásoktól kezdve a templomok szándékos meggyalázásáig terjednek.

A keresztény álláspont önmagában probléma lehet

Böllmann úgy látja, hogy nemcsak az utcán, hanem intézményi szinten is változik a légkör. Az ADF International egyre több olyan ügyben nyújt jogi segítséget, ahol embereket vallási meggyőződésük miatt ér hátrány. Példaként említette azokat az életvédő csoportokat, amelyeknek bíróságon kellett küzdeniük a gyülekezési szabadságukért Aachenben, Regensburgban és Heidelbergben. Olyan ügyek is előfordultak, amikor embereket azért akartak megbüntetni, mert csendben imádkoztak abortusztanácsadó központok közelében.