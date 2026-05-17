Macron nagy bejelentést tett Ukrajna védelméről

Párizs bővítené a Kijevnek nyújtott katonai támogatást: speciális technikai és hadműveleti együttműködést ajánlott fel az orosz ballisztikus fegyverek elleni védekezéshez – számolt be róla a Kyiv Post.

Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a megállapodás fontos lépés Ukrajna túlterhelt légvédelmének megerősítésében.

Megköszöntem Emmanuelnek, hogy elítélte az orosz támadásokat, amelyek városainkat és közösségeinket érték. Ezek a támadások világosan megmutatják, mire képes Oroszország, és miért kell megerősítenünk védelmünket az ilyen fenyegetésekkel szemben. Franciaország kész együttműködni a ballisztikus rakéták elleni védelem megerősítésében. Ez egy fontos lépés

– jegyezte meg Zelenszkij.

Párizs jelezte, hogy kész segíteni Kijevnek a ballisztikus rakéták elleni védelemben

A megállapodás hátterében az áll, hogy Ukrajna riasztó adatokat mutatott be az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt. Ukrán információk szerint az orosz hadsereg a hónap elején rövid idő alatt 16 ballisztikus rakétát és 600 támadó drónt indított Ukrajna ellen.

A támadások több hagyományos légvédelmi rendszert is kijátszottak. A csapásokban több mint 40 civil halt meg.

Franciaország jelezte, hogy kész segíteni Ukrajnának a ballisztikus rakéták elleni védelemben. Ez akár fejlett légvédelmi rendszerek szállítását vagy közös fejlesztését is jelentheti. Ilyen lehet például a SAMP/T rendszer, amely képes elfogni a nagy sebességű ballisztikus rakétákat.

A tárgyaláson nemcsak a katonai együttműködésről volt szó, hanem diplomáciai kérdésekről is.

Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij egyeztette álláspontját Ukrajna európai uniós csatlakozásáról is.

We commend France for its initiative to establish a European ballistic missile defense shield. Emmanuel Macron understands that in today’s world, we can only rely on those who share our common fears and interests. It is also very important that Ukraine plays a key role in the… pic.twitter.com/gkxzpIQL6n — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) May 16, 2026

Volodimir Zelenszkij sürgette, hogy az Európai Unió a lehető leghamarabb nyissa meg Ukrajnával mind a hat tárgyalási klasztert.

Emmanuel Macron közölte, hogy Franciaország teljes mértékben támogatja Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseit.

A francia elnök szerint ez politikailag és az ukrán társadalom szempontjából is fontos lépés.

Donald Trump nyilatkozatai miatt Párizs még nagyobb hangsúlyt fektet a kontinensen belüli szövetségekre. Mint arról lapunk is beszámolt, az amerikai elnök nemrégiben „papírtigriseknek” nevezte az európai NATO-szövetségeseket, és az amerikai csapatok kivonásával fenyegetőzött.

Macron néhány nappal a Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetés előtt Gdanskba utazott, ahol Donald Tuskkal új védelmi és hírszerzési megállapodást írt alá.

A tárgyalásokon szóba kerültek a katonai műholdas rendszerek és a francia nukleáris fegyverek hordozására képes harci gépek esetleges lengyelországi telepítése is.