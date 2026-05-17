Macron nagy bejelentést tett Ukrajna védelméről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon közölte, hogy Franciaország együttműködik Ukrajnával a ballisztikus rakéták elleni védelem erősítésében. Kijev légvédelmi képességeinek azonnali megerősítése állt a kétoldalú tárgyalások fókuszában. Ukrajna riasztó adatokat mutatott be az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt: az orosz hadsereg a hónap elején rövid idő alatt 16 ballisztikus rakétát és 600 támadó drónt indított Ukrajna ellen. A tárgyaláson nemcsak a katonai együttműködésről volt szó, hanem diplomáciai kérdésekről is egyeztettek.
Párizs bővítené a Kijevnek nyújtott katonai támogatást: speciális technikai és hadműveleti együttműködést ajánlott fel az orosz ballisztikus fegyverek elleni védekezéshez – számolt be róla a Kyiv Post.

Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a megállapodás fontos lépés Ukrajna túlterhelt légvédelmének megerősítésében.

Megköszöntem Emmanuelnek, hogy elítélte az orosz támadásokat, amelyek városainkat és közösségeinket érték. Ezek a támadások világosan megmutatják, mire képes Oroszország, és miért kell megerősítenünk védelmünket az ilyen fenyegetésekkel szemben. Franciaország kész együttműködni a ballisztikus rakéták elleni védelem megerősítésében. Ez egy fontos lépés

– jegyezte meg Zelenszkij.

Párizs jelezte, hogy kész segíteni Kijevnek a ballisztikus rakéták elleni védelemben

A megállapodás hátterében az áll, hogy Ukrajna riasztó adatokat mutatott be az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt. Ukrán információk szerint az orosz hadsereg a hónap elején rövid idő alatt 16 ballisztikus rakétát és 600 támadó drónt indított Ukrajna ellen. 

A támadások több hagyományos légvédelmi rendszert is kijátszottak. A csapásokban több mint 40 civil halt meg.

Franciaország jelezte, hogy kész segíteni Ukrajnának a ballisztikus rakéták elleni védelemben. Ez akár fejlett légvédelmi rendszerek szállítását vagy közös fejlesztését is jelentheti. Ilyen lehet például a SAMP/T rendszer, amely képes elfogni a nagy sebességű ballisztikus rakétákat.

A tárgyaláson nemcsak a katonai együttműködésről volt szó, hanem diplomáciai kérdésekről is. 

Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij egyeztette álláspontját Ukrajna európai uniós csatlakozásáról is.

Volodimir Zelenszkij sürgette, hogy az Európai Unió a lehető leghamarabb nyissa meg Ukrajnával mind a hat tárgyalási klasztert

Emmanuel Macron közölte, hogy Franciaország teljes mértékben támogatja Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseit.

A francia elnök szerint ez politikailag és az ukrán társadalom szempontjából is fontos lépés. 

Fotó: AFP

Donald Trump nyilatkozatai miatt Párizs még nagyobb hangsúlyt fektet a kontinensen belüli szövetségekre. Mint arról lapunk is beszámolt, az amerikai elnök nemrégiben „papírtigriseknek” nevezte az európai NATO-szövetségeseket, és az amerikai csapatok kivonásával fenyegetőzött.

Macron néhány nappal a Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetés előtt Gdanskba utazott, ahol Donald Tuskkal új védelmi és hírszerzési megállapodást írt alá. 

A tárgyalásokon szóba kerültek a katonai műholdas rendszerek és a francia nukleáris fegyverek hordozására képes harci gépek esetleges lengyelországi telepítése is.

 

