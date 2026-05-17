Macron nagy bejelentést tett Ukrajna védelméről

Párizs bővítené a Kijevnek nyújtott katonai támogatást: speciális technikai és hadműveleti együttműködést ajánlott fel az orosz ballisztikus fegyverek elleni védekezéshez – számolt be róla a Kyiv Post.
Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a megállapodás fontos lépés Ukrajna túlterhelt légvédelmének megerősítésében.
Megköszöntem Emmanuelnek, hogy elítélte az orosz támadásokat, amelyek városainkat és közösségeinket érték. Ezek a támadások világosan megmutatják, mire képes Oroszország, és miért kell megerősítenünk védelmünket az ilyen fenyegetésekkel szemben. Franciaország kész együttműködni a ballisztikus rakéták elleni védelem megerősítésében. Ez egy fontos lépés
– jegyezte meg Zelenszkij.
Párizs jelezte, hogy kész segíteni Kijevnek a ballisztikus rakéták elleni védelemben
A megállapodás hátterében az áll, hogy Ukrajna riasztó adatokat mutatott be az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt. Ukrán információk szerint az orosz hadsereg a hónap elején rövid idő alatt 16 ballisztikus rakétát és 600 támadó drónt indított Ukrajna ellen.
A támadások több hagyományos légvédelmi rendszert is kijátszottak. A csapásokban több mint 40 civil halt meg.
Franciaország jelezte, hogy kész segíteni Ukrajnának a ballisztikus rakéták elleni védelemben. Ez akár fejlett légvédelmi rendszerek szállítását vagy közös fejlesztését is jelentheti. Ilyen lehet például a SAMP/T rendszer, amely képes elfogni a nagy sebességű ballisztikus rakétákat.
A tárgyaláson nemcsak a katonai együttműködésről volt szó, hanem diplomáciai kérdésekről is.
Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij egyeztette álláspontját Ukrajna európai uniós csatlakozásáról is.
Volodimir Zelenszkij sürgette, hogy az Európai Unió a lehető leghamarabb nyissa meg Ukrajnával mind a hat tárgyalási klasztert.
Emmanuel Macron közölte, hogy Franciaország teljes mértékben támogatja Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseit.
A francia elnök szerint ez politikailag és az ukrán társadalom szempontjából is fontos lépés.
Donald Trump nyilatkozatai miatt Párizs még nagyobb hangsúlyt fektet a kontinensen belüli szövetségekre. Mint arról lapunk is beszámolt, az amerikai elnök nemrégiben „papírtigriseknek” nevezte az európai NATO-szövetségeseket, és az amerikai csapatok kivonásával fenyegetőzött.
Macron néhány nappal a Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetés előtt Gdanskba utazott, ahol Donald Tuskkal új védelmi és hírszerzési megállapodást írt alá.
A tárgyalásokon szóba kerültek a katonai műholdas rendszerek és a francia nukleáris fegyverek hordozására képes harci gépek esetleges lengyelországi telepítése is.