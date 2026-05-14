Kijev ismét orosz támadással nézett szembe, egy épület a földdel vált egyenlővé

Ukrajnában ismét megszóltak a légvédelmi szirénák az éjszaka. Kijev súlyos támadással nézett szembe amelyben egy épület a földdel vált egyenlővé. Az orosz haderő a tűzszünet lejárta után ismét akcióba lendült, tegnap pedig már Kárpátalját is sikeresen támadták – írja a Kyiv Independent.

Kijev egyik kerületében egy épülete teljesen összeomlott a támadás következtében

Egy ember meghalt, 36 másik pedig megsérült, 11 embert mentettek ki egy részben összeomlott épület alól május 14-én éjszaka, amikor Oroszország nagyszabású rakétatámadást indított Ukrajna felett, kiterjesztve a tömeges nappali támadást. A közlemény szerint az egész országban riadót kellett elrendelni a ballisztikus rakéták miatt, később pedig több orosz drón is az ukrán főváros irányába fordult.

A tegnapi napközbeni támadások során az orosz haderő Kárpátaljára is csapást mért. A Munkácstól kevesebb mint 30 kilométerre fekvő Szolyván az energetikai infrastruktúrát érte találat a Moszkva által kért háromnapos tűzszünet lejártát követően.

Információk szerint Munkács és Ungvár területét is elérték az orosz drónok. Egy Telegram csatorna beszámolója szerint Ungvár felett tíz, Munkács felett öt drónt észleltek.

Az éjszakai támadások során Vitalij Klicsko, Kijev polgármesterének jelentése szerint drónok törmelékei tüzet okoztak egy ötemeletes lakóház tetején a főváros Dnyiprovszkij negyedében. A legsúlyosabb találatot azonban egy éppen építés alatt álló ház kapta. Az előzetes jelentések szerint a Darnyickij járásban található épület szerkezeti elemei összeomlottak, és emberek rekedhettek alattuk.

A kijevi polgármester jelentése szerint a mentési munkálatok jelenleg is zajlanak a romoknál, azonban egy ember már biztosan meghalt és lagalább harmincan súlyosan megsérültek.

Május 13-án délután az orosz erők elhúzódó, együttes támadást hajtottak végre Ukrajna kritikus és polgári infrastruktúrája ellen, legalább 800 drónt indítottak több hullámban. A csapás Ukrajna-szerte városokat célzott meg , beleértve a távol-nyugati régiókat is, amelyeket ritkán érintenek közvetlen támadások.