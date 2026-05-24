Trump sokkolta a világot: bejelentette a háború végét

Kánikula jön, de ami utána érkezik, arra senki sem számított

orosz–ukrán háború

Katasztrófa Kijevben: pusztító orosz rakétatámadás, civilek a romok alatt – videó

Égő lakóházak, romba dőlt épületek és tucatnyi sérült – ilyen hajnalra ébredt Kijev. Az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal indított összehangolt támadást az ukrán főváros ellen, amely a város szinte minden részét elérte. A csapások nemcsak a lakóövezeteket, hanem történelmi és közlekedési létesítményeket is súlyosan megrongáltak.
Az ukrán katasztrófavédelem és a kijevi katonai vezetés közlése szerint a mentőegységek több mint negyven helyszínen dolgoztak a főváros különböző kerületeiben. Tüzeket oltottak, romokat kutattak át, és megrongálódott épületeknél végeztek mentési munkálatokat.

Újabb szörnyű szakaszához ért az orosz–ukrán háború: Oroszország szombatról vasárnapra virradó éjszaka nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Kijev ellen óriási pusztítást hagyva maga után (Fotó: AFP)
 (Fotó: AFP)

A Sevcsenkivszkij kerületben egy kilencemeletes lakóház felső szintjeit érte találat. Egy ember meghalt, három másik súlyosan megsérült. A közelben egy ötemeletes épület több szintje beomlott.

Egy üzleti központot is találat ért, az óvóhelyen rekedt civileket a mentők szabadították ki.

Jelentős károk keletkeztek a város infrastruktúrájában is. Megsérült a Lukjanivszka metróállomás felszíni bejárata, ezért az utasforgalmat ideiglenesen felfüggesztették. A Függetlenség terén található Ukrposta postaközpont szintén megrongálódott. 

A történelmi Podil városrészben csaknem teljesen megsemmisült a Nemzeti Csernobil Múzeum, a közeli Kontraktova Ház pedig károkat szenvedett.

A támadások több sűrűn lakott kerületet is érintettek. A Pecserszkij kerületben egy rakéta egy húszemeletes lakóház 13. emeletébe csapódott, míg a Szolomjanszkij kerületben egy huszonnégy emeletes épület 23. emeletén keletkezett tűz.

A Darnickij kerületben egy drón egy diákszálló tetejét találta el, ahol mintegy 250 négyzetméteren lángolt az épület. Tíz embert evakuáltak, tizenkettőt kimentettek a füsttel telített folyosókról, öt diákot pedig kórházba szállítottak.

Dróncsapások értek bevásárlóközpontokat és üzleteket a Desznyanszkij kerületben, egy üzleti központot és egy lakóépületet Obolonyban, valamint egy teniszpályát a Holoszijivszkij kerületben, ahol egy fel nem robbant robbanószerkezetet is találtak.

Vitalij Klicsko polgármester közlése szerint a támadásban két ember meghalt, 56-an megsérültek, köztük két gyermek. Harminc sérültet kórházban ápolnak, három ember állapota válságos.

A Kijev környéki területeket is támadás érte, ahol három civil sérült meg. A lehulló drón- és rakétaroncsok több településen lakóházakban és raktárépületekben okoztak károkat.

A hétvégi támadások Odessza térségét is elérték, ahol kilenc ember sérült meg, köztük három gyermek. 

 

