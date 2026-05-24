Katasztrófa Kijevben: pusztító orosz rakétatámadás, civilek a romok alatt – videó

Az ukrán katasztrófavédelem és a kijevi katonai vezetés közlése szerint a mentőegységek több mint negyven helyszínen dolgoztak a főváros különböző kerületeiben. Tüzeket oltottak, romokat kutattak át, és megrongálódott épületeknél végeztek mentési munkálatokat.
A Sevcsenkivszkij kerületben egy kilencemeletes lakóház felső szintjeit érte találat. Egy ember meghalt, három másik súlyosan megsérült. A közelben egy ötemeletes épület több szintje beomlott.
Egy üzleti központot is találat ért, az óvóhelyen rekedt civileket a mentők szabadították ki.
Jelentős károk keletkeztek a város infrastruktúrájában is. Megsérült a Lukjanivszka metróállomás felszíni bejárata, ezért az utasforgalmat ideiglenesen felfüggesztették. A Függetlenség terén található Ukrposta postaközpont szintén megrongálódott.
A történelmi Podil városrészben csaknem teljesen megsemmisült a Nemzeti Csernobil Múzeum, a közeli Kontraktova Ház pedig károkat szenvedett.
A támadások több sűrűn lakott kerületet is érintettek. A Pecserszkij kerületben egy rakéta egy húszemeletes lakóház 13. emeletébe csapódott, míg a Szolomjanszkij kerületben egy huszonnégy emeletes épület 23. emeletén keletkezett tűz.
A Darnickij kerületben egy drón egy diákszálló tetejét találta el, ahol mintegy 250 négyzetméteren lángolt az épület. Tíz embert evakuáltak, tizenkettőt kimentettek a füsttel telített folyosókról, öt diákot pedig kórházba szállítottak.
Dróncsapások értek bevásárlóközpontokat és üzleteket a Desznyanszkij kerületben, egy üzleti központot és egy lakóépületet Obolonyban, valamint egy teniszpályát a Holoszijivszkij kerületben, ahol egy fel nem robbant robbanószerkezetet is találtak.
Vitalij Klicsko polgármester közlése szerint a támadásban két ember meghalt, 56-an megsérültek, köztük két gyermek. Harminc sérültet kórházban ápolnak, három ember állapota válságos.
A Kijev környéki területeket is támadás érte, ahol három civil sérült meg. A lehulló drón- és rakétaroncsok több településen lakóházakban és raktárépületekben okoztak károkat.
A hétvégi támadások Odessza térségét is elérték, ahol kilenc ember sérült meg, köztük három gyermek.