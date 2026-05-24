Katasztrófa Kijevben: pusztító orosz rakétatámadás, civilek a romok alatt – videó

Az ukrán katasztrófavédelem és a kijevi katonai vezetés közlése szerint a mentőegységek több mint negyven helyszínen dolgoztak a főváros különböző kerületeiben. Tüzeket oltottak, romokat kutattak át, és megrongálódott épületeknél végeztek mentési munkálatokat.

Újabb szörnyű szakaszához ért az orosz–ukrán háború: Oroszország szombatról vasárnapra virradó éjszaka nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Kijev ellen, óriási pusztítást hagyva maga után

A Sevcsenkivszkij kerületben egy kilencemeletes lakóház felső szintjeit érte találat. Egy ember meghalt, három másik súlyosan megsérült. A közelben egy ötemeletes épület több szintje beomlott.

Egy üzleti központot is találat ért, az óvóhelyen rekedt civileket a mentők szabadították ki.

Jelentős károk keletkeztek a város infrastruktúrájában is. Megsérült a Lukjanivszka metróállomás felszíni bejárata, ezért az utasforgalmat ideiglenesen felfüggesztették. A Függetlenség terén található Ukrposta postaközpont szintén megrongálódott.

A történelmi Podil városrészben csaknem teljesen megsemmisült a Nemzeti Csernobil Múzeum, a közeli Kontraktova Ház pedig károkat szenvedett.

A támadások több sűrűn lakott kerületet is érintettek. A Pecserszkij kerületben egy rakéta egy húszemeletes lakóház 13. emeletébe csapódott, míg a Szolomjanszkij kerületben egy huszonnégy emeletes épület 23. emeletén keletkezett tűz.

A Darnickij kerületben egy drón egy diákszálló tetejét találta el, ahol mintegy 250 négyzetméteren lángolt az épület. Tíz embert evakuáltak, tizenkettőt kimentettek a füsttel telített folyosókról, öt diákot pedig kórházba szállítottak.

Putin wanted to show "strength" but only confirmed his weakness.



Overnight, Russia carried out one of the largest terrorist attacks on Kyiv with around 600 drones, many dozens of ballistic, air-ballistic, and cruise missiles, and a dummy IRBM.



Cherkasy, Kharkiv, Kropyvnytskyi,… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 24, 2026

Dróncsapások értek bevásárlóközpontokat és üzleteket a Desznyanszkij kerületben, egy üzleti központot és egy lakóépületet Obolonyban, valamint egy teniszpályát a Holoszijivszkij kerületben, ahol egy fel nem robbant robbanószerkezetet is találtak.

Vitalij Klicsko polgármester közlése szerint a támadásban két ember meghalt, 56-an megsérültek, köztük két gyermek. Harminc sérültet kórházban ápolnak, három ember állapota válságos.

On direct orders from Putin, Russian forces launched a massive combined ballistic missile & drone assault battering Kyiv overnight.

Early reports confirm severe structural damage across the capital as air defense networks faced saturation.

A Kijev környéki területeket is támadás érte, ahol három civil sérült meg. A lehulló drón- és rakétaroncsok több településen lakóházakban és raktárépületekben okoztak károkat.