Együttműködés nélkül háború jöhet Amerika és Kína között?

Hszi Csin-ping kínai elnök a Donald Trump amerikai elnökkel tartott pekingi csúcstalálkozón ismét hangsúlyozta: Kínának és az Egyesült Államoknak együttműködésre kell törekednie, különben fennáll a veszélye annak, hogy a két nagyhatalom rivalizálása veszélyes irányt vesz. A kínai vezető arra figyelmeztetett, hogy a feleknek el kell kerülniük az úgynevezett „Thuküdidész-csapdát”, amely a nemzetközi politikában a nagyhatalmi konfliktusok egyik legismertebb elmélete.

A fogalom az ókori görög történetírótól, Thuküdidésztől ered, aki a peloponnészoszi háborúról írt művében úgy fogalmazott: Athén felemelkedése és az ettől való spártai félelem tette elkerülhetetlenné a háborút. Az elmélet modern változatát Graham T. Allison amerikai politológus dolgozta ki, aki szerint amikor egy feltörekvő hatalom veszélyezteti az addigi vezető nagyhatalom pozícióját, a konfliktus szinte törvényszerűvé válik.

Allison 2017-es könyvében arra figyelmeztetett, hogy Kína felemelkedése és az Egyesült Államok globális vezető szerepe közötti feszültség könnyen katonai összecsapáshoz vezethet. Az elméletet részletesen ismertette az Újkor.hu, amely felidézi: Allison az elmúlt ötszáz év nagyhatalmi konfliktusait vizsgálva arra jutott, hogy a hasonló helyzetek többsége végül háborúba torkollott.

Hszi Csin-ping már 2014-ben is arról beszélt, hogy Kínának és az Egyesült Államoknak el kell kerülnie a „Thuküdidész-csapdát”.

A mostani kijelentése azért kapott különös hangsúlyt, mert Donald Trump pekingi látogatásának idején hangzott el, miközben továbbra is komoly ellentétek feszítik a két ország kapcsolatát Tajvan, a kereskedelmi viták, a technológiai verseny és a geopolitikai befolyás kérdésében.