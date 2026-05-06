A Krím félszigeten fekvő Dzsankoj városát ukrán pilóta nélküli repülőgépek támadták meg, amelynek következtében öt civil életét vesztette. A hírt a Krími Köztársaság vezetője, Szergej Akszjonov közölte saját Telegram-csatornáján.

Halálos dróntámadás a Krímben: civilek estek áldozatul az ukrán akciónak (képünk illusztráció) Fotó: PETER KNEFFEL / DPA

Közleményében hangsúlyozta, hogy az áldozatok civilek voltak, és őszinte részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak. Egyben biztosította a nyilvánosságot arról is, hogy a hatóságok minden szükséges segítséget megadnak az érintett családoknak.

A Krím ellen indítottak támadást az ukránok

Akszjonov elmondta, hogy a támadás helyszínén jelenleg is dolgoznak a mentőszolgálatok és más illetékes szervek, a helyzetet pedig személyesen felügyeli.

Kérem, őrizzék meg nyugalmukat, és csak a hivatalos információknak higgyenek

– tette hozzá a vezető.

Пять человек погибли при ударе украинских беспилотников по Джанкою https://t.co/4RZstvfRS4 — Meduza (@meduzaproject) May 5, 2026

Az incidens nem elszigetelt esemény volt, hanem egy szélesebb körű dróntámadási hullám része. Korábban Szevasztopol kormányzója, Mihail Razvozsajev arról számolt be, hogy május 4-ről 5-re virradó éjszaka az orosz légvédelem 12 ukrán drónt semmisített meg a város felett.

Emellett a Krím más területein is észleltek ellenséges drónokat. A beszámolók szerint a támadások elhárításában légvédelmi rendszerek vettek részt.

Korábban az Origo arról is írt, hogy egy felhőkarcolóba csapódott egy ukrán drón. Az események mindössze néhány kilométerre a Kremltől játszódtak le. Már Moszkva sincs biztonságban a támadások elől. Az oroszok szerint egyébként a robbanásban senki nem sérült meg.