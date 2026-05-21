Célkeresztben a volt kubai elnök: az USA gyilkossággal vádolja Raúl Castrót – videó

Az Egyesült Államok Raúl Castrót, a volt kubai elnököt amerikai állampolgárok meggyilkolásával és más bűncselekményekkel vádolta meg. A szerdán nyilvánosságra hozott ügyben Castrót és öt másik személyt vádolnak a kubai-amerikai Brothers to the Rescue csoport repülőgépének lelövésével, ami négy ember – köztük három amerikai állampolgár – halálát okozta – számolt be róla a BBC.

Célkeresztben a volt kubai elnök: az USA gyilkossággal vádolja Raúl Castrót

A most 94 éves Castro a tragédia idején az ország fegyveres erőit vezette, és a katasztrófa miatt már akkor is bírálatok érték. Az áldozatok – Armando Alejandre Jr., Carlos Alberto Costa, Mario Manuel de la Pena és Pablo Morales – halála miatt indított eljárásban rendkívül súlyos ítéletek születhetnek.

A vádak mindegyike halálbüntetéssel vagy életfogytiglani szabadságvesztéssel büntetendő az amerikai bíróságokon.

„Az Egyesült Államok és Trump elnök nem felejti el, és nem is fogja elfelejteni polgárait” – jelentette ki határozottan Todd Blanche megbízott főügyész.

Maximális nyomás alatt a kubai kommunista rezsim

Az Egyesült Államok korábban szankciókkal és olajblokáddal sújtotta Kubát, ami áramszüneteket és élelmiszerhiányt okozott az országban.

Azt hiszem, a stratégia az, hogy fokozatosan növeljük a nyomást addig a pontig, amíg a kubai kormány beadja a derekát és megadja magát a tárgyalóasztalnál

– nyilatkozta az események hátteréről Wiliam LeoGrand, az Amerikai Egyetem latin-amerikai politika szakértője.

🚨 The U.S. Department of Justice announces the indictment of Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals.



THE UNITED STATES & PRESIDENT TRUMP WILL NOT FORGET ITS CITIZENS. pic.twitter.com/LmyXDzKpus — The White House (@WhiteHouse) May 20, 2026

Szerdán Marco Rubio amerikai külügyminiszter is üzent a kubai népnek az ország függetlenségének napja alkalmából. Rubio egyértelműen kijelentette, hogy a GAESA néven ismert kubai katonai konglomerátum a felelős a mindennapos áramszünetekért és az élelmiszerhiányért. Ez a konglomerátum működteti és birtokolja a kubai gazdaság legtöbb nyereséges ágazatát, a kikötőktől kezdve a benzinkutakon át egészen az ötcsillagos szállodákig.

Trump elnök új utat kínál az Egyesült Államok és egy új Kuba között

– fogalmazott Rubio külügyminiszter.

Elfogatóparancs van érvényben, Havanna felháborodott

Miguel Díaz-Canel kubai elnök is reagált a Washingtonból érkező hírekre. A vádakat „politikai manővernek, mindenféle jogi alapot nélkülözőnek” nevezte. Díaz-Canel azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy hazudnak, kollektív büntetést szabnak ki a kubai népre, és Castro elleni vádemeléssel csupán „igazolni akarják a Kuba elleni katonai agressziót”.

A kubai elnök szerint Amerika eltorzítja a tényeket, ugyanis Kuba „jogos önvédelemből cselekedett a joghatósága alá tartozó vizeken belül”.

Amikor az újságírók arról kérdezték a főügyészt, hogy milyen kilátásai vannak Castrónak, Blanche megerősítette: elfogatóparancs van érvényben a volt diktátor ellen. Wiliam LeoGrande emlékeztetett: idén januárban az Egyesült Államok már végrehajtott egy katonai műveletet Nicolás Maduro volt venezuelai elnök elfogására és Amerikába szállítására, miután az igazságügyi minisztérium vádat emelt ellene. Ez a lépés teljesen átalakította Venezuela és Washington kapcsolatát. A szakértő ugyanakkor óva intett attól, hogy ugyanezt a hatást várják Kubától, hiszen Castro már csaknem egy évtizede visszavonult a politikától.

A közel 95 éves egykori vezető, a néhai Fidel Castro testvére ugyan már lemondott tisztségeiről, de a szigeten ma is a „kubai forradalom” egyik élő szimbólumának és befolyásos szereplőjének tartják.

Az ügy politikai vonatkozásairól maga Donald Trump elnök is megszólalt szerdán. „Sokan közülük közel állnak hozzám, mert mindig jó kapcsolatot ápoltam a kubai-amerikai közösséggel. Humanitárius okokból vagyunk itt, hogy segítsünk” – nyilatkozta az elnök.