Lángba borult Oroszország, vérbe fulladt Ukrajna: durvul a háború

Szombaton sem csillapodtak a harcok az orosz–ukrán háborúban. Az ukrán légvédelem hatalmas orosz drónhullámmal nézett szembe, Kijev pedig Oroszország belső területeit támadta.
Orosz drón csapott le egy temetési menetre Szumiban
Orosz drón támadott meg egy temetési menetet Szumi külvárosában május 23-án – számolt be róla Oleg Grigorov.
A Szumi Megyei Katonai Közigazgatás vezetője a Telegramon. A ZN.ua is tudósított az esetről.
Szerhij Krivosejenko, a katonai adminisztráció vezetője elmondta: az orosz erők egy FPV drónt vetettek be.
A drón egy busz mellett csapódott be, miközben a menet a temető felé haladt.
Krivosejenko szerint négyen sérültek meg közvetlenül a támadásban.
A 24-es csatorna tudósítása szerint Artem Kobzar, Szumi polgármestere ugyanakkor kilenc sérültről számolt be. Minden sebesültet orvosi ellátásban részesítettek, és kórházba szállítottak. 12:51-kor azonban egy súlyosan sérült férfi meghalt a kórházban. Grigorov erről így nyilatkozott:
Mély sajnálatunkra a kórházban meghalt egy férfi, aki súlyosan megsérült a Szumit ért orosz csapás következtében. Az orvosok mindent megtettek, hogy megmentsék.
Nőtt a sztarobilszki főiskolát ért ukrán csapás halálos áldozatainak száma
Mint arról beszámoltunk, ukrán drónok csapást mértek egy oktatási intézményre és egy gyermekeknek otthont adó kollégiumra pénteken. Jana Lantratova ombudsman a Max platformon azt írta, a támadás idején 86, 14 és 18 év közötti fiatal tartózkodott az épületben. Leonyid Pasecsnyik, a Luhanszki Népköztársaság vezetője szombaton bejelentette, hogy
tízre emelkedett a sztarobilszki főiskolát ért ukrán támadás halálos áldozatainak száma.
Mint közölte, a mentőegységek egész éjjel kutattak a romok között, azonban a túlélők megtalálásához fűzött remények szertefoszlottak – jelentette a RIA Novosztyi.
Az ENSZ rendkívüli ülést hívott össze a sztarobelszki csapás miatt
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken rendkívüli ülést tartott Oroszország kezdeményezésére a sztarobelszki főiskola elleni csapás miatt, amelynek következtében tíz ember vesztette életét, az épület pedig megrongálódott – számolt be róla a Sztrana.
Oroszország Kijevet tette felelőssé a támadásért, Vlagyimir Putyin orosz elnök megtorlással fenyegetőzött.
Az ukrán vezérkar tagadta, hogy a csapás oktatási intézményt célzott volna, ugyanakkor megerősítette a Sztarobilszk elleni műveletet. Az ENSZ BT ülésén Vaszilij Nyebenzja orosz képviselő kijelentette, hogy a támadás célzott volt. Hozzátette:
Az ilyen, a NATO-országok által a kijevi rezsimnek szállított nagy hatótávolságú fegyverekkel – köztük pilóta nélküli repülőgépekkel – végrehajtott csapásokat ismert szövetséges országok külföldi szakembereinek technikai segítségével hajtják végre.
Ukrán drónok csaptak le Oroszország mélyén
Május 23-án helyi lakosok robbanásokról számoltak be a Permi határterületen, Gubaha városában – közölte az Exilenova+. A drónok a Metafrax vállalat AKM vegyipari komplexumát célozták.
Dmitrij Mahonin, a Permi határterület kormányzója Telegram-csatornáján megerősítette az ipari létesítmény elleni támadást, és közölte, hogy a drónok egy részét lelőtték közeledtükkor. A ZN.ua tudósítása szerint az AKM komplexum Oroszország egyik legnagyobb és legmodernebb vegyi üzeme: kapacitása lehetővé teszi napi közel 900 tonna ammónia és több mint 1600 tonna karbamid előállítását.
A termékeket robbanóanyagok, lőpor, aknák és tüzérségi lövedékek gyártásához is felhasználják.
Szombatra virradó éjszaka tűz ütött ki Novorosszijszkban, a Seszkarisz átrakodó komplexumban, amelyet Dél-Oroszország egyik legnagyobb olajtermináljának tartanak.
A helyi hatóságok megerősítették, hogy dróntörmelékek hullottak a terminálra, közvetlen találatot azonban nem kapott a komplexum.
Az elmúlt nap mérlege Ukrajnában
A Kyiv Independent összefoglalója szerint a helyi hatóságok május 23-án kora reggel arról számoltak be, hogy
az elmúlt napban legalább öt ember halt meg és legalább 62-en megsebesültek az orosz támadásokban Ukrajnában.
Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország összesen 124 drónt – többségében Shahed típusú eszközöket – indított az éjszaka folyamán. Az ukrán légvédelmi rendszerek ezek közül 102-t lelőttek.
Harkovban három ember meghalt, öten megsebesültek – közölte Oleh Szinyehubov kormányzó.
Herszonban egy ember meghalt és húszan megsebesültek – közölte Olekszandr Prokudin kormányzó. A légicsapások legalább nyolc lakóházat, egy templomot és számos civil járművet rongáltak meg.
Kosztirka faluban egy 69 éves kerékpárost talált el egy drón, a repeszektől megsebesült és agyrázkódást kapott.
Zaporizzsja megyében egy ember meghalt, ketten megsebesültek – közölte Ivan Fedorov kormányzó. Az orosz erők 819 csapást mértek a megye 45 településére.
Dnyipropetrovszk megyében 16-an sérültek meg – mondta Olekszandr Hanzsa kormányzó.
Nem csillapodtak a harcok az orosz–ukrán háborúban
Donyeck megyében hét civil sérült meg, köztük négyen Kramatorszkban – közölte Vadim Filaskin kormányzó. Szumi megyében 12 civil sérült meg az orosz légicsapásokban, az orosz erők közel 100 támadást hajtottak végre a megye 41 települése ellen – a helyi hatóságok tudósítása szerint.
Öngyilkos merényletre akartak rávenni egy orosz nőt az ukránok
Lapunk szombaton arról is beszámolt, hogy az FSZB megakadályozott egy terrortámadást Oroszországban. A RIA Novosztyi szerint a bombát egy nő segítségével tervezték felrobbantani, akit az elkövetők gyakorlatilag élő fedezékként használtak volna a merénylethez.
A terrortámadást végül sikerült megakadályozni, miután a nő gyanút fogott és kapcsolatba lépett az FSZB-vel.
A Lenta beszámolója szerint a nő először telefonos csalók áldozata lett, és megtakarításait egy úgynevezett „biztonságos számlára” utalta át. Az elkövetők ezt követően rávették, hogy vegyen részt egy „különleges műveletben”.