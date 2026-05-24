Lángba borult Oroszország, vérbe fulladt Ukrajna: durvul a háború

Szombaton sem csillapodtak a harcok az orosz–ukrán háborúban. Az ukrán légvédelem hatalmas orosz drónhullámmal nézett szembe, Kijev pedig Oroszország belső területeit támadta.

Orosz drón csapott le egy temetési menetre Szumiban

Orosz drón támadott meg egy temetési menetet Szumi külvárosában május 23-án – számolt be róla Oleg Grigorov.

A Szumi Megyei Katonai Közigazgatás vezetője a Telegramon. A ZN.ua is tudósított az esetről.

Szerhij Krivosejenko, a katonai adminisztráció vezetője elmondta: az orosz erők egy FPV drónt vetettek be.

A drón egy busz mellett csapódott be, miközben a menet a temető felé haladt.

Krivosejenko szerint négyen sérültek meg közvetlenül a támadásban.

A 24-es csatorna tudósítása szerint Artem Kobzar, Szumi polgármestere ugyanakkor kilenc sérültről számolt be. Minden sebesültet orvosi ellátásban részesítettek, és kórházba szállítottak. 12:51-kor azonban egy súlyosan sérült férfi meghalt a kórházban. Grigorov erről így nyilatkozott:

Mély sajnálatunkra a kórházban meghalt egy férfi, aki súlyosan megsérült a Szumit ért orosz csapás következtében. Az orvosok mindent megtettek, hogy megmentsék.

Nőtt a sztarobilszki főiskolát ért ukrán csapás halálos áldozatainak száma

Mint arról beszámoltunk, ukrán drónok csapást mértek egy oktatási intézményre és egy gyermekeknek otthont adó kollégiumra pénteken. Jana Lantratova ombudsman a Max platformon azt írta, a támadás idején 86, 14 és 18 év közötti fiatal tartózkodott az épületben. Leonyid Pasecsnyik, a Luhanszki Népköztársaság vezetője szombaton bejelentette, hogy

tízre emelkedett a sztarobilszki főiskolát ért ukrán támadás halálos áldozatainak száma.

Mint közölte, a mentőegységek egész éjjel kutattak a romok között, azonban a túlélők megtalálásához fűzött remények szertefoszlottak – jelentette a RIA Novosztyi.

Az ENSZ rendkívüli ülést hívott össze a sztarobelszki csapás miatt

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken rendkívüli ülést tartott Oroszország kezdeményezésére a sztarobelszki főiskola elleni csapás miatt, amelynek következtében tíz ember vesztette életét, az épület pedig megrongálódott – számolt be róla a Sztrana.

Oroszország Kijevet tette felelőssé a támadásért, Vlagyimir Putyin orosz elnök megtorlással fenyegetőzött.

Az ukrán vezérkar tagadta, hogy a csapás oktatási intézményt célzott volna, ugyanakkor megerősítette a Sztarobilszk elleni műveletet. Az ENSZ BT ülésén Vaszilij Nyebenzja orosz képviselő kijelentette, hogy a támadás célzott volt. Hozzátette:

Az ilyen, a NATO-országok által a kijevi rezsimnek szállított nagy hatótávolságú fegyverekkel – köztük pilóta nélküli repülőgépekkel – végrehajtott csapásokat ismert szövetséges országok külföldi szakembereinek technikai segítségével hajtják végre.

Ukrán drónok csaptak le Oroszország mélyén

Május 23-án helyi lakosok robbanásokról számoltak be a Permi határterületen, Gubaha városában – közölte az Exilenova+. A drónok a Metafrax vállalat AKM vegyipari komplexumát célozták.