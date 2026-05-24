Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
orosz-ukrán háború

Lángba borult Oroszország, vérbe fulladt Ukrajna: durvul a háború

1 órája
Olvasási idő: 13 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Temetési menetre csapott le egy orosz drón a Szumi régióban, a támadásban egy ember meghalt, kilencen pedig megsérültek. Eközben Kijev Oroszország mélyén támadott: ukrán drónok egy kulcsfontosságú vegyi üzemet vettek célba Gubahában, míg Novorosszijszkban egy olajterminálnál ütött ki tűz. A tíz halálos áldozatot követelő sztarobelszki főiskolai csapás miatt az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tartott, az elmúlt napok orosz támadásaiban legkevesebb öt civil vesztette életét és 62-en sebesültek meg Ukrajna-szerte. Mutatjuk az orosz–ukrán háború friss fejleményeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborúENSZOroszországukrán támadásukrajnai háborúhalálos áldozat

Szombaton sem csillapodtak a harcok az orosz–ukrán háborúban. Az ukrán légvédelem hatalmas orosz drónhullámmal nézett szembe, Kijev pedig Oroszország belső területeit támadta. 

Szombaton sem csillapodtak a harcok az orosz–ukrán háborúban
Szombaton sem csillapodtak a harcok az orosz–ukrán háborúban Fotó: AFP

Orosz drón csapott le egy temetési menetre Szumiban

Orosz drón támadott meg egy temetési menetet Szumi külvárosában május 23-án – számolt be róla Oleg Grigorov.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A Szumi Megyei Katonai Közigazgatás vezetője a Telegramon. A ZN.ua is tudósított az esetről.

Szerhij Krivosejenko, a katonai adminisztráció vezetője elmondta: az orosz erők egy FPV drónt vetettek be. 

A drón egy busz mellett csapódott be, miközben a menet a temető felé haladt. 

Krivosejenko szerint négyen sérültek meg közvetlenül a támadásban.

A 24-es csatorna tudósítása szerint Artem Kobzar, Szumi polgármestere ugyanakkor kilenc sérültről számolt be. Minden sebesültet orvosi ellátásban részesítettek, és kórházba szállítottak. 12:51-kor azonban egy súlyosan sérült férfi meghalt a kórházban. Grigorov erről így nyilatkozott:

Mély sajnálatunkra a kórházban meghalt egy férfi, aki súlyosan megsérült a Szumit ért orosz csapás következtében. Az orvosok mindent megtettek, hogy megmentsék.

Ukrán drónok csaptak le egy gyermekekkel teli kollégiumra, többen meghaltak
Nőtt a sztarobilszki főiskolát ért ukrán csapás halálos áldozatainak száma Fotó: AFP

Nőtt a sztarobilszki főiskolát ért ukrán csapás halálos áldozatainak száma

Mint arról beszámoltunk, ukrán drónok csapást mértek egy oktatási intézményre és egy gyermekeknek otthont adó kollégiumra pénteken. Jana Lantratova ombudsman a Max platformon azt írta, a támadás idején 86, 14 és 18 év közötti fiatal tartózkodott az épületben. Leonyid Pasecsnyik, a Luhanszki Népköztársaság vezetője szombaton bejelentette, hogy

tízre emelkedett a sztarobilszki főiskolát ért ukrán támadás halálos áldozatainak száma.

Mint közölte, a mentőegységek egész éjjel kutattak a romok között, azonban a túlélők megtalálásához fűzött remények szertefoszlottak – jelentette a RIA Novosztyi.

Az ENSZ rendkívüli ülést hívott össze a sztarobelszki csapás miatt

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken rendkívüli ülést tartott Oroszország kezdeményezésére a sztarobelszki főiskola elleni csapás miatt, amelynek következtében tíz ember vesztette életét, az épület pedig megrongálódott – számolt be róla a Sztrana.

Oroszország Kijevet tette felelőssé a támadásért, Vlagyimir Putyin orosz elnök megtorlással fenyegetőzött.

Az ukrán vezérkar tagadta, hogy a csapás oktatási intézményt célzott volna, ugyanakkor megerősítette a Sztarobilszk elleni műveletet. Az ENSZ BT ülésén Vaszilij Nyebenzja orosz képviselő kijelentette, hogy a támadás célzott volt. Hozzátette:

Az ilyen, a NATO-országok által a kijevi rezsimnek szállított nagy hatótávolságú fegyverekkel – köztük pilóta nélküli repülőgépekkel – végrehajtott csapásokat ismert szövetséges országok külföldi szakembereinek technikai segítségével hajtják végre.

Ukrán drónok csaptak le Oroszország mélyén

Május 23-án helyi lakosok robbanásokról számoltak be a Permi határterületen, Gubaha városában – közölte az Exilenova+. A drónok a Metafrax vállalat AKM vegyipari komplexumát célozták. 

Dmitrij Mahonin, a Permi határterület kormányzója Telegram-csatornáján megerősítette az ipari létesítmény elleni támadást, és közölte, hogy a drónok egy részét lelőtték közeledtükkor. A ZN.ua tudósítása szerint az AKM komplexum Oroszország egyik legnagyobb és legmodernebb vegyi üzeme: kapacitása lehetővé teszi napi közel 900 tonna ammónia és több mint 1600 tonna karbamid előállítását. 

A termékeket robbanóanyagok, lőpor, aknák és tüzérségi lövedékek gyártásához is felhasználják.

Szombatra virradó éjszaka tűz ütött ki Novorosszijszkban, a Seszkarisz átrakodó komplexumban, amelyet Dél-Oroszország egyik legnagyobb olajtermináljának tartanak. 

A helyi hatóságok megerősítették, hogy dróntörmelékek hullottak a terminálra, közvetlen találatot azonban nem kapott a komplexum. 

Az elmúlt nap mérlege Ukrajnában

A Kyiv Independent összefoglalója szerint a helyi hatóságok május 23-án kora reggel arról számoltak be, hogy 

az elmúlt napban legalább öt ember halt meg és legalább 62-en megsebesültek az orosz támadásokban Ukrajnában. 

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország összesen 124 drónt – többségében Shahed típusú eszközöket – indított az éjszaka folyamán. Az ukrán légvédelmi rendszerek ezek közül 102-t lelőttek.

Harkovban három ember meghalt, öten megsebesültek – közölte Oleh Szinyehubov kormányzó. 

Herszonban egy ember meghalt és húszan megsebesültek – közölte Olekszandr Prokudin kormányzó. A légicsapások legalább nyolc lakóházat, egy templomot és számos civil járművet rongáltak meg. 

Kosztirka faluban egy 69 éves kerékpárost talált el egy drón, a repeszektől megsebesült és agyrázkódást kapott.

Zaporizzsja megyében egy ember meghalt, ketten megsebesültek – közölte Ivan Fedorov kormányzó. Az orosz erők 819 csapást mértek a megye 45 településére. 

Dnyipropetrovszk megyében 16-an sérültek meg – mondta Olekszandr Hanzsa kormányzó. 

Nem csillapodtak a harcok az orosz–ukrán háborúban

Donyeck megyében hét civil sérült meg, köztük négyen Kramatorszkban – közölte Vadim Filaskin kormányzó. Szumi megyében 12 civil sérült meg az orosz légicsapásokban, az orosz erők közel 100 támadást hajtottak végre a megye 41 települése ellen – a helyi hatóságok tudósítása szerint.

Öngyilkos merényletre akartak rávenni egy orosz nőt az ukránok

Lapunk szombaton arról is beszámolt, hogy az FSZB megakadályozott egy terrortámadást Oroszországban. A RIA Novosztyi szerint a bombát egy nő segítségével tervezték felrobbantani, akit az elkövetők gyakorlatilag élő fedezékként használtak volna a merénylethez. 

A terrortámadást végül sikerült megakadályozni, miután a nő gyanút fogott és kapcsolatba lépett az FSZB-vel. 

A Lenta beszámolója szerint a nő először telefonos csalók áldozata lett, és megtakarításait egy úgynevezett „biztonságos számlára” utalta át. Az elkövetők ezt követően rávették, hogy vegyen részt egy „különleges műveletben”. 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!