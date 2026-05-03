A légitársaságok megkongatták a vészharangokat, csődhullámra számítanak a szakértők

A közel-keleti háború már az egész világgazdaságban érezteti hatását. A repülőgép-üzemanyag drasztikus drágulása miatt légitársaságok tucatjai törlik járataikat, kényszerülnek jegyáraik emelésére és extra díjakat vezetnek be annak érdekében, hogy elkerüljenek egy csődhullámot – számolt be róla az Independent.

A légitársaságok megkongatták a vészharangokat

A legrosszabb helyzetben valószínűleg az amerikai Spirit Airlines van, amely a működése felfüggesztésére kényszerül. A vállalat egy 500 millió dolláros állami mentőcsomagban reménykedett, de a Wall Street Journal értesülései szerint a légitársaságnak nem sikerült megszereznie azt. A cég jogi képviselői korábban arra figyelmeztettek, hogyha felszámolásra kerül sor, akkor

17 ezer ember munkahelye szűnhet meg.

A Lufthansa Group mintegy 20 ezer járatot törölt – csak az elkövetkező fél éves időszakra – annak érdekében, hogy csökkentse az üzemanyag-felhasználást. A társaság több járatot teljesen megszüntetett, köztük regionális leányvállalata – a Lufthansa CityLine – veszteséges, rövid távú járatait. A cég magyarázata szerint az intézkedés oka az, hogy a kerozin ára rövid időn belül megduplázódott.

A United Airlines vezérigazgatója szerint könnyen elképzelhető egy újabb 15–20 százalékos mértékű jegyáremelés a közeljövőben.

Ráadásul ez a légitársaság már többször emelte a repülőjegyek árát és a poggyászdíjakat egyaránt. Hasonló lépésre szánta el magát az American Airlines, a Delta Air Lines, az Alaska Air és a Southwest Airlines is.

Veszélyben az európai emberek nyaralása?

Az Air France-KLM drágítja jegyárakat, míg a holland KLM mintegy 150 európai járat törlését jelentette be, emellett a SAS áprilisban ezer repülőjárat közlekedését függesztette fel. A norvég Norse Atlantic megszüntette a London és Los Angeles közötti utazási opciót. Több légitársaság pedig úgynevezett üzemanyagfelárakat vezetett be: az Indigo és Akasa Air, a Cathay Pacific és Hong Kong Airlines, valamint a SunExpress is pluszdíjakat számít fel a megemelkedett üzemanyagköltségekre hivatkozva.

Egyes légitársaságok – például a spanyol Volotea – utólagos drágítás lehetőségét is beépítették az árképzésbe.

Ugyanakkor több vállalat is igyekszik megnyugtatni az utasokat. Az EasyJet, a Jet2 és a TUI is közölte, hogy a megnövekedett költségeket nem terhelik rá – utólag – a már lefoglalt repülőjegyekre. Az Európai Bizottság már javasolt egy komplex intézkedéseket az európai üzemanyag-ellátás stabilizálására, de a szakértők szerint az kevés lehet a csődhullám megfékezésére. Eközben Nagy-Britannia arra kérte az olajfinomítókat, hogy maximalizálják a repülőgép-üzemanyag előállítását, hogy elkerülhető legyen a helyzet további romlása.