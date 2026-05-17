Pánikot keltett Lengyelországban a Pentagon váratlan döntése

Lengyelországot váratlanul érte az Egyesült Államok döntése, amely változott az amerikai csapatok Lengyelországba telepítéséről szóló terv. Később azonban kiderült, hogy a figyelmeztetést már napokkal korábban megkapták – számolt be róla a Politico.

Lengyelország vezetése a sajtóból értesült a Pentagon döntéséről, mivel Wieslaw Kukula vezérkari főnök nem kapott meg egy fontos e-mailt

A lengyel hadsereg vezetőjét már múlt hétfőn tájékoztatták a Pentagon döntéséről

– állította három, az ügyet ismerő személy, akik közvetlen kapcsolatban állnak a Lengyel Fegyveres Erők vezérkari főnökével, Wieslaw Kukula tábornokkal, aki megkapta az értesítést. Az üzenet azonban a tábornok titkosított e-mail-rendszerében rekedt.

Emiatt a védelmi minisztérium vezetése és a lengyel hadsereg csak a médiából értesültek arról, hogy az ország legfontosabb szövetségese megváltoztatta terveit.

A hét elején küldött e-mail arról szólt, hogy az amerikai hadsereg felfüggeszti több mint négyezer katona lengyelországi rotációját. A hírt először szerdán az Army Times közölte, majd hasonló beszámolók jelentek meg más amerikai médiumokban is. Az amerikai hadsereg képviselői ezt követően megerősítették a lengyelországi csapattelepítési tervek változását, de a döntés okait nem ismertették.

A Pentagon azóta megvédte a döntést:

A csapatkivonásról szóló döntést egy átfogó, többrétegű folyamat előzte meg, amely figyelembe vette az Európába telepített amerikai erők vezetőinek és a teljes parancsnoki lánc véleményét”

– mondta Joel Valdez, a Pentagon sajtótitkára, majd azzal folytatta, hogy ez nem egy váratlan, utolsó pillanatban meghozott döntés volt. Szerda este Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel miniszterelnök-helyettes közösségi oldalán kommentálta az amerikai döntést, megnyugtatva a nyilvánosságot, hogy az amerikai lépés nem jelenti az amerikai katonák számának csökkentését az országban. Egy csütörtöki sajtótájékoztatón közölte, hogy egyeztetett Alexus Grynkewich amerikai tábornokkal a döntésről.