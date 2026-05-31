A migránsokra lövő katona sorsa eldőlt – megszületett az ítélet

Kicsi, de jelentős győzelmet aratott a józan ész és a nemzeti szuverenitás Lengyelországban. A lublini katonai bíróság jogerősen felmentette azt a 25 éves katonát, Karol S.-t, aki ellen hatalommal való visszaélés és mások életének veszélyeztetése miatt emeltek vádat. A „bűne” mindössze annyi volt, hogy 2024 márciusában a lengyel–belarusz határon, Dubicze Cerkiewne közelében fegyverével a levegőbe lőtt, hogy megállítson egy agresszív migránscsoportot – számol be róla a Brussels Signal belga hírportál.
A migránsok autóemelőkkel és létrákkal felszerelkezve próbálták áttörni a határkerítést. A csoport a felszólításokra nem reagált, a határőröket kövekkel dobálták. Karol S. ekkor szolgálati puskájából tizenkét figyelmeztető lövést adott le a levegőbe. Személyi sérülés nem történt, a támadók pedig visszavonultak.
Az ügyészség abszurd érvelése szerint a katona túllépte hatáskörét, és veszélyeztette a közelben tartózkodó társai életét is.
A bíróság azonban elutasította ezt a megközelítést. Az ítélet indoklása szerint a katonát azért küldték a határra, hogy megvédje annak sérthetetlenségét, és pontosan ezt tette.
A bíró hangsúlyozta: a jog nem engedhet az erőszakos határsértőknek, a katonának pedig joga és kötelessége a fegyverhasználat, ha az ország biztonsága forog kockán.
Mi történt volna, ha Karol S. nem lő?
– tette fel a kérdést a bíró.
A válasz egyértelmű: a túlerőben lévő támadók lerohanták volna a határt védőket, további sérüléseket vagy akár halált okozva.
Hogy ez mennyire nem túlzás, arra szomorú példa az, hogy alig néhány héttel később egy másik fiatal lengyel katona, a 21 éves Mateusz Sitek életét egy határsértő oltotta ki. Egy nagyjából ötvenfős migránscsoport próbálta meg áttörni a határkerítést, és eközben az egyik, a határ túloldalán álló migráns
a fiatal katonát a rácsok közötti résen keresztül késsel mellkason szúrta.
Lengyelország az elmúlt években 186 kilométer hosszú acélkerítést épített, és több mint 11 ezer katonát és határőrt vezényelt a határra.