A migránsokra lövő katona sorsa eldőlt – megszületett az ítélet

Kicsi, de jelentős győzelmet aratott a józan ész és a nemzeti szuverenitás Lengyelországban. A lublini katonai bíróság jogerősen felmentette azt a 25 éves katonát, Karol S.-t, aki ellen hatalommal való visszaélés és mások életének veszélyeztetése miatt emeltek vádat. A „bűne” mindössze annyi volt, hogy 2024 márciusában a lengyel–belarusz határon, Dubicze Cerkiewne közelében fegyverével a levegőbe lőtt, hogy megállítson egy agresszív migránscsoportot – számol be róla a Brussels Signal belga hírportál.

A katonai bíróság szerint Lengyelország határát nem bűn megvédeni (Fotó: AFP)

A migránsok autóemelőkkel és létrákkal felszerelkezve próbálták áttörni a határkerítést. A csoport a felszólításokra nem reagált, a határőröket kövekkel dobálták. Karol S. ekkor szolgálati puskájából tizenkét figyelmeztető lövést adott le a levegőbe. Személyi sérülés nem történt, a támadók pedig visszavonultak.

Az ügyészség abszurd érvelése szerint a katona túllépte hatáskörét, és veszélyeztette a közelben tartózkodó társai életét is.

A bíróság azonban elutasította ezt a megközelítést. Az ítélet indoklása szerint a katonát azért küldték a határra, hogy megvédje annak sérthetetlenségét, és pontosan ezt tette.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił 25-letniego szer. Karola S., który oddał 12 strzałów z broni służbowej do grupy osób na granicy z Białorusią. „Musiał bronić polskiej granicy” orzekł sąd. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/ctVvls2Sy1 — Mateusz Kasiak (@mateusz_kasiak) May 27, 2026

A bíró hangsúlyozta: a jog nem engedhet az erőszakos határsértőknek, a katonának pedig joga és kötelessége a fegyverhasználat, ha az ország biztonsága forog kockán.

Mi történt volna, ha Karol S. nem lő?

– tette fel a kérdést a bíró.

A válasz egyértelmű: a túlerőben lévő támadók lerohanták volna a határt védőket, további sérüléseket vagy akár halált okozva.

Hogy ez mennyire nem túlzás, arra szomorú példa az, hogy alig néhány héttel később egy másik fiatal lengyel katona, a 21 éves Mateusz Sitek életét egy határsértő oltotta ki. Egy nagyjából ötvenfős migránscsoport próbálta meg áttörni a határkerítést, és eközben az egyik, a határ túloldalán álló migráns

a fiatal katonát a rácsok közötti résen keresztül késsel mellkason szúrta.

Lengyelország az elmúlt években 186 kilométer hosszú acélkerítést épített, és több mint 11 ezer katonát és határőrt vezényelt a határra.