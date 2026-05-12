Brüsszel egyre sötétebb titka: így építette ki Von der Leyen a birodalmát

A Bloomberg elemzése szerint Ursula von der Leyen az elmúlt években rendkívül központosított hatalmi rendszert épített ki az Európai Bizottság élén. A brüsszeli Berlaymont épület 13. emeletéről egy szűk tanácsadói körön keresztül irányítja az uniós végrehajtó testület működését, miközben a biztosok és a tagállamok egy része egyre inkább kiszorul a fontos döntésekből – írja a Bloomberg.

A cikk szerint von der Leyen vezetési stílusa egyszerre erősítette meg az Európai Bizottság politikai súlyát és idézett elő komoly működési problémákat. Több, névtelenséget kérő uniós tisztviselő és diplomata arról beszélt, hogy az elnök mindent személyesen akar ellenőrizni, emiatt a döntéshozatal lelassult, a kabinet túlterheltté vált, és számos fontos gazdasági ügy háttérbe szorult.

A 67 éves politikus ugyan végignavigálta az Európai Uniót a koronavírus-járványon, az ukrajnai és közel-keleti háborúkon, valamint Donald Trump visszatérésén és a vámháborúk újraéledésén, ám a Bizottság alapvető gazdasági célkitűzéseiben kevés eredményt ért el. A Bloomberg szerint különösen az egységes piac megerősítése és az európai versenyképesség javítása terén maradt el az áttörés.

— Bloomberg (@business) May 12, 2026

A feszültségek mára nyílt kritikákban is megjelentek. Német konzervatív politikusok zárt ajtók mögött már az Európai Bizottság hatalmának korlátozásáról beszéltek, miközben nagyvállalati vezetők azt vetik von der Leyen szemére, hogy Brüsszel túl lassan reagál a gazdasági kihívásokra. A Berlaymont épületén belül is nő az elégedetlenség: több biztos úgy érzi, hogy az elnök és szűk stábja minden fontos döntést saját kezében tart.

A Bloomberg példaként említi az uniós belső piac reformjáról szóló stratégiai tervet, amely hónapokig készült elzárva a nyilvánosság és még az uniós intézmények elől is. Hasonló kritikák érték az EU rekordméretű, közel kétezer milliárd eurós hosszú távú költségvetési tervét, amelyet a tagállamok szerint megfelelő egyeztetés nélkül próbáltak elfogadtatni.

A vállalati szektor egyre inkább úgy látja: Európa leszakadóban van az Egyesült Államok és Kína mögött, különösen a mesterséges intelligencia és a chipgyártás területén. Az ASML pénzügyi igazgatója figyelmeztetett: az európai piac már saját technológiai óriásainak is alig termel bevételt.