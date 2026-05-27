Újra fellángolt a háború Libanonban. Izrael brutális erejű légicsapás-sorozatot indított a Hezbollah ellen, miután Benjamin Netanjahu bejelentette, hogy még keményebb katonai fellépés következik. A támadásokban több tucat ember meghalt, köztük több gyermek is, miközben egész városrészek ürültek ki pánikszerűen Bejrút környékén. Az izraeli hadsereg szerint több mint száz Hezbollah-célpontot semmisítettek meg – számolt be cikkében a BBC.

Elszabadult a pokol Libanonban

A libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint a támadáshullámban legalább 31 ember halt meg, köztük több gyermek is. Az izraeli hadsereg pedig arról számolt be, hogy több mint 100 Hezbollahhoz köthető infrastruktúrát és harcost vettek célba a hadművelet során.

Ez volt az egyik legsúlyosabb éjszakai bombázás azóta, hogy április közepén életbe lépett az Egyesült Államok közvetítésével létrejött tűzszünet.

A támadások azt követően történtek, hogy Netanjahu hétfőn kijelentette: utasítást adott arra, hogy „még erősebben nyomják a gázpedált” a Hezbollah elleni műveletek során.

A keddi biztonsági kabinetülésen úgy fogalmazott, hogy Izrael „elmélyíti libanoni műveletét”. Az IDF (Izraeli Védelmi Erők) jelentős szárazföldi erőkkel működik a terepen, és stratégiai jelentőségű területeket foglal el – mondta.

Hozzátette: „megerősítik a biztonsági övezetet”, hogy megvédjék Észak-Izrael közösségeit a Hezbollah támadásaitól.

A tűzszünetet mindkét fél többször megsértette, ami veszélyezteti az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti háború lezárását célzó, jelenleg is zajló összetett tárgyalásokat.

Az izraeli légicsapások és tüzérségi támadások továbbra is naponta folytatódnak, különösen Dél-Libanonban, miközben a Hezbollah rakétákat és drónokat indít Észak-Izrael települései ellen, valamint az izraeli csapatok által megszállva tartott dél-libanoni területek irányába.

A légicsapások a Bekaa-völgyben fekvő Mashghara falut, valamint a dél-libanoni Burj al-Shamali települést is célba vették.

🚨 Lebanon’s Health Ministry says Israeli strikes across southern Lebanon killed at least 31 people on Tuesday, including 4 children and 3 women, while wounding 40 others.



Fourteen people were killed in Burj al-Shamali near the southern city of Tyre, home to a Palestinian… https://t.co/zQFiKewa53 — Drop Site (@DropSiteNews) May 26, 2026

Netanjahu hétfői videóüzenetében kijelentette, hogy Izrael növelni fogja a Hezbollah elleni csapások számát és intenzitását válaszul az Irán által támogatott síita muszlim szervezet támadásaira, köztük az izraeli védelmi rendszereket kijátszani képes optikai szálas drónok bevetésére.

A bejelentés pánikot váltott ki Bejrút déli külvárosaiban, a Hezbollah egyik fellegvárában. A lakosokat menekülés közben látták a térségből távozni a nyilatkozat után. Az utcákon autók ezrei torlódtak fel, miközben családok próbáltak biztonságos helyre jutni.