Elszabadult a pokol Libanonban

Újra fellángolt a háború Libanonban. Izrael brutális erejű légicsapás-sorozatot indított a Hezbollah ellen, miután Benjamin Netanjahu bejelentette, hogy még keményebb katonai fellépés következik. A támadásokban több tucat ember meghalt, köztük több gyermek is, miközben egész városrészek ürültek ki pánikszerűen Bejrút környékén. Az izraeli hadsereg szerint több mint száz Hezbollah-célpontot semmisítettek meg – számolt be cikkében a BBC.
A libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint a támadáshullámban legalább 31 ember halt meg, köztük több gyermek is. Az izraeli hadsereg pedig arról számolt be, hogy több mint 100 Hezbollahhoz köthető infrastruktúrát és harcost vettek célba a hadművelet során.
Ez volt az egyik legsúlyosabb éjszakai bombázás azóta, hogy április közepén életbe lépett az Egyesült Államok közvetítésével létrejött tűzszünet.
A támadások azt követően történtek, hogy Netanjahu hétfőn kijelentette: utasítást adott arra, hogy „még erősebben nyomják a gázpedált” a Hezbollah elleni műveletek során.
A keddi biztonsági kabinetülésen úgy fogalmazott, hogy Izrael „elmélyíti libanoni műveletét”. Az IDF (Izraeli Védelmi Erők) jelentős szárazföldi erőkkel működik a terepen, és stratégiai jelentőségű területeket foglal el – mondta.
Hozzátette: „megerősítik a biztonsági övezetet”, hogy megvédjék Észak-Izrael közösségeit a Hezbollah támadásaitól.
A tűzszünetet mindkét fél többször megsértette, ami veszélyezteti az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti háború lezárását célzó, jelenleg is zajló összetett tárgyalásokat.
Az izraeli légicsapások és tüzérségi támadások továbbra is naponta folytatódnak, különösen Dél-Libanonban, miközben a Hezbollah rakétákat és drónokat indít Észak-Izrael települései ellen, valamint az izraeli csapatok által megszállva tartott dél-libanoni területek irányába.
A légicsapások a Bekaa-völgyben fekvő Mashghara falut, valamint a dél-libanoni Burj al-Shamali települést is célba vették.
Netanjahu hétfői videóüzenetében kijelentette, hogy Izrael növelni fogja a Hezbollah elleni csapások számát és intenzitását válaszul az Irán által támogatott síita muszlim szervezet támadásaira, köztük az izraeli védelmi rendszereket kijátszani képes optikai szálas drónok bevetésére.
A bejelentés pánikot váltott ki Bejrút déli külvárosaiban, a Hezbollah egyik fellegvárában. A lakosokat menekülés közben látták a térségből távozni a nyilatkozat után. Az utcákon autók ezrei torlódtak fel, miközben családok próbáltak biztonságos helyre jutni.
Bár az éjszakai támadások megkímélték a fővárost, az izraeli harci gépek estétől egészen a hajnali órákig újabb és újabb hullámokban hajtottak végre csapásokat Libanon-szerte. A libanoni állami hírügynökség, az NNA szerint hétfő este egy férfi és felesége meghalt, amikor csapás érte otthonukat a dél-libanoni Arab Salim városában, míg Kauthariyet El Rez faluban további két ember vesztette életét.
Az éjszaka folyamán Mashgharában több lakóház is megsemmisült az izraeli légicsapások következtében.
A libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint 11 ember holttestét emelték ki a romok alól, köztük egy nőét és két gyermekét. További 15 ember megsérült. A sérültek között volt egy Mohammed nevű kisfiú is. A támadásban meghalt az édesapja és két nővére.
Az izraeli hadsereg légi felvételeket tett közzé Mashgharából.
Tájékoztatásuk szerint „a csapások során a terroristákat likvidálták”, majd hozzátették, hogy az éjszaka folyamán több mint 90, Hezbollah által használt fegyverraktárat, parancsnoki központot, megfigyelőállást és egyéb infrastrukturális létesítményt is célba vettek Dél-Libanonban.
Kedd reggel az izraeli hadsereg újabb evakuálási parancsokat adott ki Libanon több térségére, azzal vádolva a Hezbollahot, hogy megsértette az izraeli és a libanoni kormány között április 17-én életbe lépett tűzszünet feltételeit.
A Hezbollah közölte: három laktanyát és egy katonai állást támadott meg Észak-Izraelben „válaszul arra, hogy Izrael megsértette a tűzszünetet”.
Netanjahu döntése a csapások fokozásáról azt követően született meg, hogy a hadsereg vasárnap bejelentette: egy izraeli katona életét vesztette harc közben Dél-Libanonban.