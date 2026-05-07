Lomnici Zoltán: Magyar Péter súlyos árat fizethet, hogy terve megvalósuljon

Magyar Péter állítása szerint a befagyasztott uniós pénzek egy részét vissza lehet szerezni, mert a határidők nem kőbe vésett dolgok, így az azokkal való játék némi mozgásteret biztosít számára ezen törekvésében. Ifjabb Lomnici Zoltánt alkotmányjogászt kérdeztük arról, hogy pontosan mekkora összeg forog kockán, milyen realitások mentén képzeljük el a források érkezésének lehetséges időpontját, illetve milyen feltételek teljesülése esetén valósulhat ez meg. A szakértő válaszában kitért arra is, hogy milyen lehetőséget lát a már elveszett források visszaszerzésére és kifejtette azt is hogy szerinte Brüsszel milyen nyomásgyakorlást alkalmazhat Magyar Péterre azért, hogy betarthassa túlzó politikai ígéreteit.

Magyar Péterre Brüsszel komoly nyomást tehet Lomnici Zoltán szerint

Fotó: AFP

A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója arról beszélt, hogy Magyarország a 2021–2027-es többéves uniós költségvetési ciklusban és a NextGenerationEU keretében összesen mintegy 27 milliárd euró uniós forrást kapott allokációként, amelyből 2026 áprilisában körülbelül 17 milliárd euró volt befagyasztva. Lomnici Zoltán kifejtette, hogy az RRF, vagyis a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz esetében a hozzávetőleg 10,4 milliárd eurós keretből – amely 6,5 milliárd euró támogatásból és 3,9 milliárd euró hitelből áll – mintegy 9,5 milliárd euró, azaz a források 91 százaléka volt zárolva. Hozzátette, hogy a kohéziós alapoknál körülbelül 7 milliárd euró volt befagyasztva, ami a teljes keret nagyjából 34 százalékát jelenti.

Az alkotmányjogász szerint Magyar Péter azon állítása, miszerint „egy részüket vissza lehet szerezni”, jogilag pontatlan és politikailag túl optimista, mivel a befagyasztott forrásokhoz még hozzá lehet férni, az elvesztettekhez azonban már nem.

A szakértő elmondta, hogy az RRF-források esetében a 27 jogállamisági szupermérföldkő teljesítésének határideje 2026. augusztus 31. Ezek a feltételek elsősorban a bírósági függetlenség megerősítésére, a korrupcióellenes intézményekre – például az EPPO-csatlakozásra –, a közbeszerzési átláthatóságra és a vagyonnyilatkozati rendszerre vonatkoznak. Lomnici Zoltán hozzátette, hogy ezt követően szeptemberben lehet benyújtani a végső kifizetési kérelmet, a kifizetés határideje pedig december 31.

Amennyiben a feltételek nem teljesülnek, nagyságrendileg 10 milliárd euró véglegesen elveszhet az RRF-rendelet alapján.

Az alkotmányjogász arról is beszélt, hogy a kohéziós alapoknál nincs ilyen szigorú határidő, és elvileg egy új magyar kormány is teljesítheti a feltételeket, ugyanakkor

az Európai Bizottság és az Európai Tanács visszafordíthatatlan végrehajtást vár el olyan kérdésekben, mint a migráció vagy Ukrajna feltétel nélküli pénzügyi és integrációs támogatása.

Szerinte Brüsszel a lengyelországi tapasztalatok miatt is óvatosabbá vált, mivel a Bizottság álláspontja szerint Donald Tusk kormánya esetében a korábbi gyors forrásfeloldásokat később visszalépések követték.