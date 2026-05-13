Válságtanácskozás után döntött Lukasenka: új stratégiával indulnak harcba a belarusz egységek

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök bejelentette az egyes katonai egységek rotációs mozgósítását és a fokozott harci kiképzés bevezetését. Az államfő szerint a lépés célja a hadsereg teljes körű felkészítése egy esetleges háborúra. Az elnök azután döntött így, hogy a fegyveres erőknél átfogó harckészültségi ellenőrzést tartottak, amely komoly hiányosságokat tárt fel – számolt be róla a Kyiv Post.

Válságtanácskozás után döntött Lukasenka

A TPWorld beszámolója szerint az elnök hangsúlyozta, hogy az ország stratégiája megváltozik. A korábbi, időszakos nagyszabású gyakorlatok helyett az egységeket felváltva hívják be intenzív harci kiképzőtáborokba. Lukasenka a védelmi minisztériumban tartott megbeszélésen nyomatékosította a helyzet súlyosságát:

Célzottan készítjük fel az egységeket egy esetleges háborúra. Isten akaratával elkerülhető lesz. De mindannyian háborúra készülünk.

A belarusz államfő szerint a fegyveres erők modernizálása elkerülhetetlen, és a feltárt hiányosságokat azonnal orvosolni kell. A mozgósítási folyamat részeként áprilisban már rendeletet adtak ki a tartalékos tisztek behívásáról, márciusban pedig elindult a 18–27 éves férfiak kötelező katonai szolgálatra való besorozása is.

NEW: Belarus President Alexander Lukashenko says the country is shifting to a rotational mobilisation model, calling up selected military units in cycles to prepare them for possible war scenarios, including what he described as a potential "ground operation."



Fokozódó feszültség a határon

A térségben tapasztalható instabilitás és a regionális feszültség növekedése Belarussziát is közvetlen közelségbe hozta a konfliktussal. Belarusszia Oroszország legközelebbi szövetségeseként már a 2022-es invázió során is engedélyezte, hogy Moszkva ugródeszkaként használja a területét.

Az ukrán elnök februárban meglebegtette, hogy legitim katonai célpont lehet az oroszokat kiszolgáló katonai infrastruktúra a belarusz területen.

Volodimir Zelenszkij áprilisban arra figyelmeztetett, hogy Oroszország megpróbálja még mélyebben bevonni szövetségesét a háborúba. A közös határ mentén már utakat és tüzérségi állásokat is előkészítettek. Zelenszkij május elején közölte, hogy

konkrét tevékenységet észleltek a belarusz oldalon, és leszögezte: az ukrán hadsereg készen áll a szükséges válaszlépésekre, ha a helyzet tovább eszkalálódik.