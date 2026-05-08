Fejjel lefelé fordították Macron portréját a városházán

Nem hajlandó kitenni hivatalában Emmanuel Macron képét Saint-Denis Pierreffitte frissen megválasztott polgármestere. Bally Bagayokót felszólították, hogy helyezze vissza a francia államfő portréját, mivel cselekedete ellentmond a hagyományoknak. A politikus jelezte, hogy cselekedetét szimbolikus lépésnek szánja és mindaddig nem helyezi vissza a képet, míg az állam nem teljesíti kötelezettségeit a helyi lakosság felé – számolt be cikkében a Le Figaro.

Nem hajlandó Macron képét nézni az újonnan választott polgármester

Fotó: AFP

A megyei képviselő szerint a polgármester szerepének „az intézmények körüli egység megteremtését kell szolgálnia a politikai megosztottságon túl”, míg Bally Bagayoko lépése „ellentmond ennek a bevett szokásnak”.

Julien Charles, Seine-Saint-Denis prefektusa szerdán jelentette be, hogy felszólította Saint-Denis az Engedtlen Franciaország (LFI) pártjának polgármesterét, Bally Bagayokót, hogy vonja vissza döntését Emmanuel Macron portréjának eltávolításáról az irodájából, ugyanakkor elismerte, hogy a lépés nem volt törvénytelen.

A köztársasági elnök portréjának kifüggesztése a városházákon ugyan nem jogi kötelezettség, mégis a köztársasági hagyományban gyökerező szokás

– írta Julien Charles prefektus abban a levélben, amelyet kedden küldött Saint-Denis–Pierrefitte új polgármesterének. A 150 ezer lakosú település Párizs után Ile-de-France régió második legnépesebb önkormányzata. A levelet az X közösségi oldalon is közzétették.

A prefektus szerint a portré szerepe az, hogy „az intézmények körül egyesítse az állampolgárokat a politikai megosztottságon túl”, Bally Bagayoko lépése pedig „ellentmond ennek a jól megalapozott gyakorlatnak”.

Ezért arra kérte a polgármestert, hogy „gondolja újra álláspontját”, és „biztosítsa a köztársasági hagyomány tiszteletben tartását”. Újságírók már áprilisban észrevették, hogy Emmanuel Macron levett portréját fejjel lefelé fordítva helyezték el az új LFI-s polgármester irodájának egyik sarkában.

«On attend 2027. Le portrait d’@EmmanuelMacron est décroché et retourné. Ce n’est pas un manquement. Le manquement est du côté de l’Etat qui ne corrige pas les inégalités.»



Le maire Bally Bagayoko VS le Préfet, qui lui demande de reconsidérer son geste: lire l’un et l’autre: 1/2 pic.twitter.com/7UkDVVup8e — Darius Rochebin (@DariusRochebin) May 7, 2026

Az LCI televízión hétfőn sugárzott interjúban Bally Bagayoko azt mondta, hogy „szimbolikus gesztusról” van szó. Elmagyarázta, szándékosan hagyta úgy az elnöki portrét, „amíg a Köztársaság nem képes korrigálni az egyenlőtlenségeket”.

A nagy figyelmet kapó saint-denis-i polgármester, aki Jean-Luc Mélenchon 2027-es megválasztásáért kampányol, azt mondta, „egy radikális baloldal és egy új elnök eljövetelére” vár.

Franciaországban az elmúlt években több környezetvédő aktivista ellen is eljárás indult Emmanuel Macron portréinak levétele és eltávolítása miatt. Az aktivisták szerint ezzel az állam „tétlenségére” akarták felhívni a figyelmet a klímavészhelyzettel kapcsolatban. Egyeseket „lopás” miatt megbírságoltak, másokat viszont felmentettek, különösen a szólásszabadságra hivatkozva. Bally Bagayoko szerdán azt mondta, nem aggódik az ügy miatt, és Emmanuel Macron portréja „a fogason marad” az irodájában „mindaddig, amíg az állam nem teljesíti a köztársasági szerződésből fakadó kötelezettségeit, különösen a térség lakóival szemben”.

Ez a levél indokolatlan, maga a prefektus is megerősíti: a megközelítésünk teljes mértékben jogszerű, és teljes mértékben kiállunk mellette

– tette hozzá az Engedetelen Franciaország párthoz tartozó polgármester.