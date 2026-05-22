Macron megszólalt a rabszolgatörvény kapcsán: nem szabad hamis ígéreteket tenni

Nem szabad hamis ígéreteket tenni a rabszolgaság miatt járó jóvátételek kapcsán – jelentette ki csütörtökön Emmanuel Macron francia elnök, majd kifejtette, hogy támogatja a rabszolgaságot szabályozó rendeletek szimbolikus hatályon kívül helyezését – írta meg a Breitbart.

A Christiane Taubira korábbi igazságügyi miniszterről elnevezett francia jogszabály 2001-ben ismerte el az atlanti rabszolga-kereskedelmet és a rabszolgaságot emberiesség elleni bűncselekményként. A francia elnök az Élysée-palotában tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a jóvátétel kérdésével foglalkozni kell, ugyanakkor óva intett minden hamis ígérettől. Egyben jelezte, hogy még nem hozott döntést az ügyben.

Őszintének kell lennünk, és ki kell mondanunk, hogy ezt a bűntettet soha nem lehet teljes mértékben jóvátenni, mert ez lehetetlen. Soha nem lesz olyan nap, amikor egy számot lehetne rendelni hozzá, vagy olyan szavakat találni, amelyek lezárnák a történelem ezen szakaszát

– mondta.

A francia elnök beszédében azt is kijelentette, hogy támogatja a Fekete Törvénykönyv (Code Noir) szimbolikus eltörlését. A rendeletet még XIV. Lajos király adta ki 1685-ben, célja a rabszolgaság intézményének szabályozása és a rabszolgák életkörülményeinek, valamint a szabad feketék jogainak meghatározása volt. Bár Franciaországban már 1848-ban végleg eltörölték a rabszolgaság intézményét, a kapcsolódó törvénykönyvet hivatalosan soha nem vonták vissza.

Az a hallgatás, sőt közöny, amely közel két évszázadon át tartott a Fekete Törvénykönyv kapcsán, nem egyszerűen mulasztás, hanem sértés azokkal szemben, akik 1789 óta irányt mutattak számunkra

– tette hozzá. A javaslat várhatóan május 28-án kerül a francia parlament elé. A hamarosan megvitatandó törvényjavaslat felszólítja a kormányt, hogy nyújtson be a parlamentnek egy jelentést, amely felsorolja a gyarmati korszakból származó, még mindig hatályban lévő rendelkezéseket, valamint elemzi azok mai következményeit, különösen a francia társadalomban jelen lévő diszkrimináció és rasszizmus tekintetében.