Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bloomberg: Putyin döntött az ukrán háború végéről – már az időpont is megvan

Fontos

Brüsszel máris nekiment a Tisza-kormánynak a „Lex Orbán” miatt

rabszolgaság

Macron megszólalt a rabszolgatörvény kapcsán: nem szabad hamis ígéreteket tenni

32 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Franciaországban a rabszolgaság és az ahhoz kapcsolódó jóvátételek kérdésköre van napirenden. Bár a rabszolgaság intézményét 1848-ban végleg megszüntették az országban, az azt szabályozó törvényeket nem vonták vissza. Emmanuel Macron elnök támogatja a Fekete Törvénykönyv hatályon kívül helyezését és álláspontja szerint a szimbolikus jogi lépés végre megtörheti az évszázados tétlenséget.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rabszolgaságfrancia gyarmatFranciaországMacron

Nem szabad hamis ígéreteket tenni a rabszolgaság miatt járó jóvátételek kapcsán – jelentette ki csütörtökön Emmanuel Macron francia elnök, majd kifejtette, hogy támogatja a rabszolgaságot szabályozó rendeletek szimbolikus hatályon kívül helyezését – írta meg a Breitbart.

France's President Emmanuel Macron greets people during a visit to the Church of the Third Order of Our Lady of the Rosary of the Black People in Salvador, Bahia state, Brazil on November 5, 2025. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Emmanuel Macron francia elnök
Fotó: AFP

A Christiane Taubira korábbi igazságügyi miniszterről elnevezett francia jogszabály 2001-ben ismerte el az atlanti rabszolga-kereskedelmet és a rabszolgaságot emberiesség elleni bűncselekményként. A francia elnök az Élysée-palotában tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a jóvátétel kérdésével foglalkozni kell, ugyanakkor óva intett minden hamis ígérettől. Egyben jelezte, hogy még nem hozott döntést az ügyben.

Őszintének kell lennünk, és ki kell mondanunk, hogy ezt a bűntettet soha nem lehet teljes mértékben jóvátenni, mert ez lehetetlen. Soha nem lesz olyan nap, amikor egy számot lehetne rendelni hozzá, vagy olyan szavakat találni, amelyek lezárnák a történelem ezen szakaszát

– mondta. 

A francia elnök beszédében azt is kijelentette, hogy támogatja a Fekete Törvénykönyv (Code Noir) szimbolikus eltörlését. A rendeletet még XIV. Lajos király adta ki 1685-ben, célja a rabszolgaság intézményének szabályozása és a rabszolgák életkörülményeinek, valamint a szabad feketék jogainak meghatározása volt. Bár Franciaországban már 1848-ban végleg eltörölték a rabszolgaság intézményét, a kapcsolódó törvénykönyvet hivatalosan soha nem vonták vissza.

Az a hallgatás, sőt közöny, amely közel két évszázadon át tartott a Fekete Törvénykönyv kapcsán, nem egyszerűen mulasztás, hanem sértés azokkal szemben, akik 1789 óta irányt mutattak számunkra

– tette hozzá. A javaslat várhatóan május 28-án kerül a francia parlament elé. A hamarosan megvitatandó törvényjavaslat felszólítja a kormányt, hogy nyújtson be a parlamentnek egy jelentést, amely felsorolja a gyarmati korszakból származó, még mindig hatályban lévő rendelkezéseket, valamint elemzi azok mai következményeit, különösen a francia társadalomban jelen lévő diszkrimináció és rasszizmus tekintetében.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy frissen megjelent könyvben újabb részletek kerültek napvilágra a francia elnöki párról. A Macron házaspár kapcsolatáról szóló kötet többek között azt is bemutatja, mi állhatott a tavalyi vietnámi incidens és a nagy port kavart jelenet hátterében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!