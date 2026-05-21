Bécsben tárgyal Magyar Péter az osztrák vezetőkkel

Magyar Péter csütörtökön Bécsbe látogatott, ahol az osztrák politikai vezetőkkel folytat megbeszéléseket. Találkozik Christian Stocker kancellárral, Claudia Bauer Európa-ügyi miniszterrel, valamint Alexander Van der Bellen államfővel is. A magyar miniszterelnököt több kormánytag elkíséri az útra, köztük Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter, aki külön tárgyalást folytat Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszterrel – számolt be a Kronen Zeitung.

Magyar Péter csütörtökön Bécsbe látogat (Fotó: AFP)

A korábbi tervekhez képest módosult a program: az Osztrák Gazdasági Kamarában tervezett találkozó elmarad, helyette Magyar Péter a Magyarországon működő osztrák vállalatok vezetőivel ül egy asztalhoz egy munkaebéd keretében.

A bécsi program eredetileg egy esti beszédet is tartalmazott volna a wachaui Európa Fórumon, ahol Magyar Péter Magyarország európai szerepéről, valamint az Európai Unió és Oroszország kapcsolatáról tartott volna előadást. A miniszterelnök szereplése végül lekerült a programról.

A bécsi út Magyar Péter első hivatalos külföldi körútjának része. A miniszterelnök Ausztriába Lengyelországból érkezik, ahol Donald Tuskkal is tárgyalt.

A látogatások célja a közép-európai együttműködés erősítése, valamint Magyarország kapcsolatainak rendezése a térség országaival.

Magyar Péter megérkezett Bécsbe, ahol Christian Stocker osztrák kancellár fogadta. Érkezését katonai tiszteletadás kísérte.