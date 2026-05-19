Magyar Péter első hivatalos miniszterelnöki útja Lengyelországba: intenzív diplomáciai program Krakkótól Varsóig

Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy első hivatalos miniszterelnöki külföldi látogatására Lengyelországba utazik. A politikus részletesen ismertette a kétnapos diplomáciai programot, amely Krakkótól Varsón át egészen Bécsig tart, és több magas szintű politikai egyeztetést is magában foglal.
Magyar Péter közösségi odalán arról írt, hogy a delegáció kereskedelmi járattal, bécsi átszállással érkezik Krakkóba, ahonnan még aznap este vonattal utaznak tovább Varsóba.

Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a küldöttségben több tárcavezető is részt vesz: Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter is a delegáció tagja.

Magyar Péter Varsó után Bécsbe érkezik

A miniszterelnök tájékoztatása szerint Varsóban hivatalos tárgyalást folytatnak Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, emellett találkozik a lengyel köztársasági elnökkel, valamint a Szejm és a Szenátus vezetőivel is. A megbeszélések középpontjában várhatóan a kétoldalú politikai és gazdasági kapcsolatok, valamint a regionális együttműködés kérdései állnak.

A bejegyzésben kitért arra is, hogy Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, valamint saját esetleges akadályoztatása esetére a mai naptól miniszterelnök-helyettesnek nevezi ki Ruff Bálint Györgyöt.

Magyar Péter korábban a választási kampányban már találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel.

A program csütörtökön folytatódik: Varsóból Bécsbe utazik a delegáció, ahol az osztrák kancellárral és az államfővel is hivatalos tárgyalások várhatók. 

 

