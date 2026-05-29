A magyar kormányfő túl is teljesíti az EU diktátumait

A magyar miniszterelnök brüsszeli útjának legfontosabb állomása egyértelmű, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalás. Magyar Péter számára azonban kihívás lehet Ursula von der Leyen meggyőzése, hiszen Brüsszel a hazánknak járó források felszabadítása előtt reformokat szeretne látni.

Magyar Péter számára mindennél fontosabb lehet a források hazahozatala

Fotó: JOHN THYS / POOL

A közös sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen azt hangsúlyozta, hogy az új magyar kormány gyors ütemben kezdett hozzá azoknak a reformoknak a végrehajtásához, amelyeket az Európai Bizottság régóta elvárt Magyarországtól. Szerinte a magyar választók az Európai Unióhoz való szorosabb kapcsolódás mellett döntöttek, a kormány pedig rövid idő alatt konkrét lépéseket tett a korrupció elleni fellépés, a jogállamiság helyreállítása és a gazdasági fellendülés érdekében.

Von der Leyen három fő területet emelt ki

Elsőként a strukturális reformokat. Elmondása szerint Magyarország és az Európai Bizottság olyan intézkedésekben állapodott meg, amelyek célja a korrupció visszaszorítása és az uniós pénzek felhasználásának szigorúbb ellenőrzése. Ennek részeként Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, megerősíti az Integritás Hatóságot, valamint módosítja a jogszabályokat az összeférhetetlenségek és a közpénzekkel kapcsolatos visszaélések kiszűrése érdekében. Von der Leyen szerint ezek a lépések teremthetik meg a bizalmat az uniós források felszabadításához.

Második pontként a beruházásokat és fejlesztéseket említette.

A Bizottság és a magyar kormány megállapodott olyan projektek támogatásáról, amelyek az energiaellátás, a lakhatás, a közlekedés és a vállalkozások fejlesztését szolgálják. A megállapodás eredményeként az Európai Bizottság 10 milliárd eurónyi forrást szabadít fel Magyarország számára. Von der Leyen ezt a gazdasági növekedés és a befektetői bizalom szempontjából is kulcsfontosságúnak nevezte.

Harmadik témaként a kohéziós forrásokról beszélt.

Közlése szerint a Magyarország által vállalt reformok miatt a korábban befagyasztott pénzek egy része is elérhetővé válik. Elmondta, hogy 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadításáról sikerült megállapodni, emellett az akadémiai szabadsággal és az egyetemi modellváltással kapcsolatos intézkedések nyomán további 2,2 milliárd euró válhat hozzáférhetővé. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy bizonyos területeken – különösen a gyermekvédelemmel kapcsolatos kérdésekben – további lépésekre lesz szükség.

A bizottsági elnök külön kitért az Erasmus-programra is.

Bejelentette, hogy a magyar hallgatók a következő tanévtől ismét teljes körűen részt vehetnek a programban. Szerinte ez nemcsak oktatási lehetőség, hanem az európai identitás és a nemzetek közötti kapcsolatok egyik legfontosabb eszköze is. Beszéde végén von der Leyen azt mondta, hogy a piacok és a befektetők már kedvezően reagáltak a változásokra, a bizalom kezd visszatérni Magyarország iránt, és az Európai Bizottság kész folytatni az együttműködést a magyar kormánnyal a megkezdett reformok végrehajtásában.