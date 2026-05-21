Új korszak kezdődhet: Gödöllőre jönnek az osztrákok

Megérkezett Bécsbe Magyar Péter, aki lengyelországi látogatását követően az osztrák fővárosban folytatta hivatalos külföldi útját miniszterelnökként.

Lengyelországi látogatását követően megérkezett Bécsbe Magyar Péter (Fotó: AFP)

A hivatalos program részeként sajtótájékoztatót is tartottak, amelyen az osztrák kancellár hangsúlyozta:

Ausztria és Magyarország gazdasági kapcsolatai kiemelkedő jelentőségűek, hiszen mintegy 1400 osztrák vállalat működik Magyarországon, amelyek hozzávetőleg 70 ezer embernek biztosítanak munkát.

A kancellár szerint a befektetők számára a jogbiztonság és a kiszámítható gazdasági környezet alapvető fontosságú. Ennek kapcsán szóba kerültek a Magyarországon alkalmazott különadók is, amelyekkel kapcsolatban az osztrák fél szerint továbbra is vannak nyitott kérdések. Stocker ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vitás ügyeket párbeszéddel és kölcsönös megértéssel kell rendezni.

Az osztrák kormányfő emellett a közép-európai országok együttműködésének fontosságát emelte ki. Úgy fogalmazott: a térség államai történelmi, kulturális és gazdasági szempontból szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ezért közös fellépéssel hatékonyabban tudják képviselni érdekeiket az Európai Unión belül. Támogatásáról biztosította a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozási törekvéseit is, hangsúlyozva, hogy minden tagjelöltre azonos szabályoknak kell vonatkozniuk.

A migráció kérdésében Stocker eredményesnek nevezte a magyar–osztrák együttműködést, és jelezte, hogy a két ország a jövőben is közösen kíván fellépni az illegális bevándorlás visszaszorítása érdekében. Bejelentette azt is, hogy még az idén közös osztrák–magyar kormányülésre kerülhet sor.

Magyar Péter szerint új fejezet nyílhat az osztrák–magyar kapcsolatok történetében. A miniszterelnök hangsúlyozta: Ausztria szimbolikus jelentőségű partner Magyarország számára, ezért is választotta második hivatalos külföldi útjának helyszínéül Bécset. Elmondta, hogy szeptemberben Gödöllőn közös kormányülésre várják az osztrák kabinetet.

A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarország konstruktív szerepet kíván betölteni az Európai Unióban, miközben következetesen képviseli a magyar érdekeket. Kiemelte a korrupció elleni fellépést, az uniós források megszerzését, a gazdaság újraindítását és a költségvetés stabilizálását.