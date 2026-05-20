Donald Tusk fogadta Magyar Pétert Varsóban

Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy Lengyelországban folytat megbeszéléseket. A miniszterelnök bejegyzése szerint Varsóban és Gdanskban is fontos tárgyalások várnak rá, posztjában pedig azt írta: „Éljen az ezeréves lengyel–magyar barátság!”

Magyar Péter miniszterelnök Orbán Anita külügyminiszter társaságában érkezik a krakkói Wawel-székesegyházhoz, ahol Gerencsér Tibor krakkói magyar főkonzul és mások fogadják (Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP)

A megosztott videóban Magyar Péter arról beszélt, hogy Gdanskban lehetősége nyílhat találkozni Lech Walesával, Lengyelország egykori elnökével, aki 1990 és 1995 között állt az ország élén. A felvételeken emellett az is látható, hogy a delegáció a lengyel vasút működését is megtekintette.

Magyar Péter lengyelországi útja során Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, valamint Karol Nawrocki köztársasági elnökkel is tárgyal. A kétnapos látogatás középpontjában várhatóan a kétoldalú kapcsolatok, a visegrádi együttműködés és az uniós ügyek állnak.

Magyar Péter szerint a visegrádi együttműködés megerősítéséhez erős lengyel–magyar kapcsolatra van szükség. A delegáció Krakkóból Varsóba, majd Gdanskba utazik tovább, ahol a Szolidaritás mozgalom korábbi vezetőjével is találkozhatnak.

Elemzők szerint az út politikai és gazdasági szempontból is fontos lehet, különösen az uniós források ügyében, mivel Lengyelországnak már van tapasztalata a Brüsszellel folytatott egyeztetésekben.

A lengyelországi út második napján Donald Tusk lengyel miniszterelnök fogadta elsőként Magyar Pétert Varsóban.