Magyar Péter döntött: heteken belül megbénulhat Magyarország

A Tisza Párt tervei között szerepel a nem Európai Uniós munkavállalók számára kiadható vízum korlátozása. Magyar Péter terve a szakma szerint azonban nem számol a következményekkel, amelyek nem a külföldi munkavállalókat, hanem a hazai vállalkozásokat érintik majd – írja a Reuters.

Magyar Péter tervei nem nyerték el a vállalkozások tetszését

Magyar Péter miniszterelnök és pártja bejelentette, hogy a jövő hónaptól leállítja a vízumok kiadását az Európai Unión kívüli munkavállalóknak. A lépés ugyan a szavazótábor számára örömteli, azonban a gazdasági környezet tekintetében már közel sem ennyire egyértelmű a helyzet. Ugyan Magyarországon van munkavállalói tartalék a szakértők szerint, azonban vannak olyan ágazatok, ahol elengedhetetlen a külföldi munkavállalók alkalmazása.

„Nem engedjük, hogy külföldi vendégmunkások elvegyék a magyarok munkáját és lenyomják a fizetéseket” – áll a Tisza-parti kiáltványában, amivel nem kevés aggodalmat keltett a miniszterelnök Magyarország néhány legnagyobb külföldi befektetőjének a körében.

A Randstad munkaerő-kölcsönző cég regionális vezetője figyelmeztetett, hogy a teljes tilalom megterhelheti a külföldi munkaerőtől függő vállalatokat, aminek a levét végső soron a magyar gazdaság ihatja meg. A hivatalos statisztikák szerint a külföldi munkavállalók a magyar munkaerő mindössze 2 százalékát teszik ki. Németországgal, Lengyelországgal vagy Csehországgal ellentétben Magyarország nem tapasztalt nagymértékű ukrán menekült beáramlást a munkaerőpiac megerősítése érdekében.

Bizonyos ágazatok, mint például a feldolgozóipar és a szolgáltatások, azonban nagymértékben függenek a külföldi munkavállalóktól, mondják az üzleti vezetők.

„Az EU-n kívüli munkavállalók teljes betiltása hosszú távon nem lenne életképes” – mondta Baja Sándor, a Randstad csehországi, magyar és romániai ügyvezető igazgatója, megjegyezve, hogy a magyar munkaerő nagy része a következő évtizedben nyugdíjba vonul.

„Őszintén remélem, hogy Kapitány István gazdasági miniszter és csapata hagyja, hogy a gazdasági racionalitás győzedelmeskedjen” – mondta Baja a Reutersnek. Baja szerint a 25 év alattiak, az 55 év felettiek és a kisebb városok lakói egy körülbelül 400 000 fős kiaknázatlan munkaerőbázist képviselnek, de a mobilitási korlátok akadályozzák, hogy ez enyhítse a hiányt.