Varsóban dől el, hogy hova tart Magyarország? Mutatjuk, mit tett Magyar Péter

Mint arról beszámoltunk, a delegáció kereskedelmi járattal, bécsi átszállással érkezett Krakkóba kedden, ahonnan még aznap este vonattal utaztak tovább Varsóba. Magyar Péter közölte, hogy a küldöttségben több tárcavezető is részt vesz: Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter is a delegáció tagja.

Lengyelországba utazott első hivatalos útjára Magyar Péter miniszterelnök Fotó: AFP

Magyar Péter kedden a krakkói Wawel székesegyházból jelentkezett be.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint Varsóban szerdán hivatalos tárgyalást folytatnak Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, emellett találkozik a lengyel köztársasági elnökkel, valamint a Szejm és a Szenátus vezetőivel is. Ezután Gdanskba utazik, ahol a Szolidaritás Mozgalom korábbi vezetőjével egyeztet. Varsóból később Bécsbe megy tovább, ahol csütörtökön az osztrák kancellárral és az államfővel is találkozik. Budapestre végül vonattal tér vissza az osztrák fővárosból.

A megbeszélések középpontjában várhatóan a kétoldalú politikai és gazdasági kapcsolatok, valamint a regionális együttműködés kérdései állnak.

A Világgazdaság szerint Magyar Péter mentőövet láthat Lengyelországban az uniós pénzek megszerzéséért, de ezen túlmenően nagyszabású magyarországi üzletek is az asztalra kerülhetnek. Lengyelországnak másfél éve nincs nagykövete Budapesten, a varsói magyar nagykövetet is hazarendelték, így

dönteni kell majd az új misszióvezetők személyéről is.

Magyar Péter már áprilisban arról beszélt, hogy megerősítené és bővítené a visegrádi együttműködést, első hivatalos útját pedig ennek jegyében Lengyelországba tervezi. A választás napján azt mondta: másodszor Bécsbe utazik majd, harmadik külföldi útja pedig Brüsszelbe vezet, ahol célja az uniós források megszerzése Magyarország számára.

Magyar Péter mentőövet kereshet?

Új szempontból értékelte Magyar Péter lengyelországi útját Bogdan Góralczyk, a Varsói Egyetem professzora. Az elemzés a Wirtualna Polska oldalán jelent meg, amelyet a Hírek Lengyelországból blog ismertetett. A szakértő szerint az új magyar miniszterelnök valójában a mentőövet keresheti.

Mindenekelőtt a magyarok nagyon számítanak erre, mert ez rendkívül fontos számukra. Ez nem a szeretetről vagy a klasszikus »lengyel, magyar két jó barátról« szól, hanem a tiszta érdekekről

– hívta fel rá a figyelmet. Bogdan Góralczyk szerint az út egyik legfontosabb célja az lehet, hogy előrelépés történjen a Magyarországnak járó, de részben befagyasztott uniós források ügyében.

Az elemző szerint mintegy 16–20 milliárd euró sorsa lehet a tét.

A Varsói Egyetem professzora szerint Donald Tusk tapasztalata és brüsszeli kapcsolatrendszere komoly segítséget jelenthet, mivel korábban az Európai Tanács elnökeként jól ismerte az uniós döntéshozatal működését.

Góralczyk arról is írt, hogy Magyar Péternek gyorsan kell lépnie, ha még idén szeretné elérni az első források lehívását.

Ehhez szerinte mielőbb meg kell kötni a szükséges keretmegállapodást, és augusztus végéig be kell nyújtani az uniós kérelmeket is.