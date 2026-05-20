Magyar Péter Varsóban: a V4-ekről, Ukrajnáról és a kárpátaljai magyarok jogairól is tárgyalt

Lengyelországi látogatásának második napján Donald Tusk lengyel miniszterelnök fogadta Magyar Pétert Varsóban, ahol közös sajtótájékoztatót is tartottak. A magyar miniszterelnök a visegrádi együttműködés jövőjéről, az ukrajnai háborúról, az energetikai biztonságról és a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről is beszélt.

Magyar Péter és Donald Tusk közös varsói sajtótájékoztatóján szó esett a visegrádi együttműködés megerősítéséről, az ukrajnai háborúról, valamint a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről is (Fotó: AFP)

Magyar Péter varsói sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: nem véletlen, hogy első hivatalos külföldi útja Lengyelországba vezetett. A magyar miniszterelnök szerint a lengyel–magyar kapcsolatoknak különleges történelmi jelentőségük van, és egy erős Európához erős, együttműködő közép-európai országokra van szükség.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy Magyarország támogatja a visegrádi együttműködés megerősítését. Ennek részeként hivatalosan is meghívta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőt egy június végi budapesti V4-csúcstalálkozóra.

A magyar miniszterelnök szerint a jövőben a régiós együttműködést akár más országokkal is érdemes lehet bővíteni.

A sajtótájékoztatón szóba került az infrastruktúra-fejlesztés és az energetikai együttműködés kérdése is. Magyar Péter elmondta: Magyarország szeretne tanulni a lengyel tapasztalatokból, különösen az uniós források felhasználása és a közlekedési fejlesztések területén. Példaként említette a Krakkó és Varsó közötti vasútvonal modernizációját, amelyet a látogatás során személyesen is megtekintettek.

Donald Tusk hangsúlyozta: Lengyelország kész segítséget nyújtani Magyarországnak az energiaforrások diverzifikálásában, mivel szerinte az energiafüggetlenség a nemzeti szuverenitás egyik legfontosabb feltétele.

Magyar Péter erre reagálva úgy fogalmazott: minden európai uniós tagállamnak joga van önállóan dönteni saját energiapolitikájáról.

A varsói egyeztetéseken az ukrajnai háború és a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete is szóba került. Magyar Péter kijelentette: továbbra is a háború mielőbbi lezárását támogatja, és hangsúlyozta, hogy a magyar kisebbség jogainak rendezése kulcsfontosságú Magyarország számára.

A miniszterelnök közölte: már megkezdődtek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség nyelvi és kulturális jogainak ügyében, és reményei szerint június elején Beregszászon találkozhatnak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.