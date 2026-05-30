Magyar Péterék sietős reformjai próbára teszik az új kormányt

– Magyar Péter a megállapodást fontos politikai jelzésnek nevezte, ugyanakkor elismerte, hogy a források tényleges lehívásához még számos jogszabályt el kell fogadni. Milyen törvényi és intézményi változtatások válhatnak szükségessé a vállalt reformok végrehajtásához, és reálisan mennyi idő alatt lehet egy ilyen volumenű, az államigazgatás több területét érintő átalakítást végrehajtani?

– Az Orbán-kormány a 2015-ös migrációs válságkezeléstől kezdve következetesen védte a magyar határokat és a nemzet érdekeit, sikeresen fenntartva a gazdasági növekedést és a szuverenitást az EU egyre centralizáltabb nyomása ellenére. Ezzel szemben a mostani megállapodás sietős reformígéretei – amelyek még nagyrészt tervek – Brüsszel klasszikus feltételességi politikáját tükrözik, ahol a források felszabadítása megelőzi a valódi változásokat.

A beígért reformok végrehajtása kiterjedt jogalkotási és intézményi beavatkozást igényel a közigazgatás, az igazságszolgáltatás és a korrupcióellenes szervek területén. Magyarországnak át kell ültetnie az uniós elvárásokat a hazai jogba, erősítenie kell az ellenőrző intézményeket és át kell képeznie a személyzetet.

Az ilyen több szektort érintő átalakítások történelmileg évekig, nem pedig hónapokig tartanak.

Még erős politikai akarat mellett is a tervezés, parlamenti elfogadás, végrehajtási rendeletek és a rendszer gyakorlati beágyazódása általában 18–36 hónapot vesz igénybe teljes hatályba lépésig.

A szóban forgó volumen – amely az igazságszolgáltatást, a közbeszerzést és a költségvetési ellenőrzést egyaránt érinti – próbára teszi az új kormányzás kapacitását. A korábbi uniós reformok gyakran formális megfelelést eredményeztek a mélyen gyökerező gyakorlatok felett. Magyar Péter csapatának egyszerre kell kielégítenie Brüsszelt és fenntartania a kormányozhatóságot. A túlzottan optimista határidők vagy felületes változtatásokhoz, vagy közigazgatási túlterheléshez vezethetnek.

– Ursula von der Leyen azt mondta, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, Magyar Péter pedig bejelentette, hogy hivatalosan átadta a csatlakozási kérelmet. Milyen hatással lehet ez a magyar igazságszolgáltatás működésére, az ügyészségi rendszerre és általában az állami szuverenitás érvényesülésére?