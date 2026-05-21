Magyar Pétert Tusk segítette ki Varsóban, megkezdődtek az egyeztetések Ukrajnával is

Magyar Péter szerdán folytatta hivatalos külföldi útját Lengyelországban, amelynek keretében Varsóban Donald Tusk lengyel kormányfővel egyeztetett a kétoldalú kapcsolatokról. A magyar kormányfő közösségi oldalán jelentette be, hogy Krakkó és Varsó mellett Gdanskba is elutazik, ahol Lech Walesával találkozik.

Orbán Anita külügyminiszter, aki elkísérte Magyar Pétert Lengyelországba, bejelentette, hogy megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések (Fotó: AFP)

Varsóban katonai tiszteletadással várta Magyar Pétert a baloldali lengyel kormányfő. A ceremónia azonban nem zajlott zökkenőmentesen: a katonai sorfal előtt Donald Tusknak kellett a helyes irányt megmutatnia a magyar miniszterelnöknek.

Más kínos baki is előfordult Magyar Péter varsói látogatásán.

A lengyel kormányszóvivő ugyanis Orbán Viktor érkezését jelentette be Magyar Péter helyett.

Adam Szlapka a keddi kormányülést követő sajtótájékoztatón kétszer is Orbán Viktor miniszterelnökről, valamint a kormányfő delegációjáról beszélt.

Donald Tusk a megbeszélést követően úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter kinevezése új lehetőséget kínál az együttműködés megerősítésére, különösen az illegális migráció elleni küzdelem és az energetikai biztonság területén. A lengyel kormányfő szerint a két ország kapcsolataiban új fejezet nyílhat, amely túllép a korábbi évek feszültségein. A tárgyalások során szóba került a visegrádi együttműködés (V4) újjáélesztése is, amelynek keretében a magyar miniszterelnök hivatalosan meghívta lengyel kollégáját egy június végi, budapesti csúcstalálkozóra, amelyre a cseh és szlovák kormányfő is hivatalos. Egyúttal a régió szorosabb együttműködését sürgette Ausztriával, Horvátországgal, illetve a balti és a skandináv államokkal.

Magyar Péter krakkói látogatása során megkoszorúzta Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király, valamint Hedvig királynő sírját, emlékeztetve a két nemzet közös történelmi gyökereire. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy egy erős Európához versenyképes és együttműködő közép-európai régióra van szükség. Emellett kiemelte, hogy

Magyarország tanulni kíván a lengyel tapasztalatokból az uniós források hatékony felhasználása és az infrastruktúra-fejlesztések terén, különös tekintettel a vasúti beruházásokra.

Szerdán Orbán Anita külügyminiszter vezetésével megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések is. Az online formában zajló konzultáció célja a kétoldalú kapcsolatok rendezése, különös tekintettel a kárpátaljai magyar kisebbség jogaira. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása mellett, azonban a nemzeti kisebbségek nyelvi és oktatási jogainak teljes körű helyreállítása elengedhetetlen feltétele a további diplomáciai és uniós lépéseknek.