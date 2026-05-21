Magyar Pétert Tusk segítette ki Varsóban, megkezdődtek az egyeztetések Ukrajnával is

Magyar Péter szerdán folytatta hivatalos külföldi útját Lengyelországban, amelynek keretében Varsóban Donald Tusk lengyel kormányfővel egyeztetett a kétoldalú kapcsolatokról. A magyar kormányfő közösségi oldalán jelentette be, hogy Krakkó és Varsó mellett Gdanskba is elutazik, ahol Lech Walesával találkozik.
Varsóban katonai tiszteletadással várta Magyar Pétert a baloldali lengyel kormányfő. A ceremónia azonban nem zajlott zökkenőmentesen: a katonai sorfal előtt Donald Tusknak kellett a helyes irányt megmutatnia a magyar miniszterelnöknek.
Más kínos baki is előfordult Magyar Péter varsói látogatásán.
A lengyel kormányszóvivő ugyanis Orbán Viktor érkezését jelentette be Magyar Péter helyett.
Adam Szlapka a keddi kormányülést követő sajtótájékoztatón kétszer is Orbán Viktor miniszterelnökről, valamint a kormányfő delegációjáról beszélt.
Donald Tusk a megbeszélést követően úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter kinevezése új lehetőséget kínál az együttműködés megerősítésére, különösen az illegális migráció elleni küzdelem és az energetikai biztonság területén. A lengyel kormányfő szerint a két ország kapcsolataiban új fejezet nyílhat, amely túllép a korábbi évek feszültségein. A tárgyalások során szóba került a visegrádi együttműködés (V4) újjáélesztése is, amelynek keretében a magyar miniszterelnök hivatalosan meghívta lengyel kollégáját egy június végi, budapesti csúcstalálkozóra, amelyre a cseh és szlovák kormányfő is hivatalos. Egyúttal a régió szorosabb együttműködését sürgette Ausztriával, Horvátországgal, illetve a balti és a skandináv államokkal.
Magyar Péter krakkói látogatása során megkoszorúzta Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király, valamint Hedvig királynő sírját, emlékeztetve a két nemzet közös történelmi gyökereire. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy egy erős Európához versenyképes és együttműködő közép-európai régióra van szükség. Emellett kiemelte, hogy
Magyarország tanulni kíván a lengyel tapasztalatokból az uniós források hatékony felhasználása és az infrastruktúra-fejlesztések terén, különös tekintettel a vasúti beruházásokra.
Szerdán Orbán Anita külügyminiszter vezetésével megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések is. Az online formában zajló konzultáció célja a kétoldalú kapcsolatok rendezése, különös tekintettel a kárpátaljai magyar kisebbség jogaira. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása mellett, azonban a nemzeti kisebbségek nyelvi és oktatási jogainak teljes körű helyreállítása elengedhetetlen feltétele a további diplomáciai és uniós lépéseknek.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter üdvözölte a párbeszéd megindulását, és kifejezte Ukrajna szándékát egy bizalmi alapú, kölcsönösen előnyös kapcsolat kiépítésére. Az ukrán fél szerint Kijev komolyan veszi az európai kisebbségi normákat, és bízik abban, hogy a júniusi uniós tárgyalási csomagok megnyitásához sikerül megteremteni a szükséges közös alapot.
A varsói sajtótájékoztatón Magyar Péter is kitért az ukrán helyzetre, megerősítve a háború mielőbbi lezárásának fontosságát. A miniszterelnök jelezte, hogy a Tisza-kormány megalakulása óta új dinamika jellemzi a magyar diplomáciát, és reményét fejezte ki, hogy június elején Beregszászon sor kerülhet egy találkozóra Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.
A biztonságpolitikai kérdések kapcsán Donald Tusk figyelmeztetett a régiót érintő növekvő orosz fenyegetésre és a hibrid támadások veszélyére, amelyre válaszul a NATO-tagállamok közötti szorosabb koordinációt sürgetett.